David (SPD): O hlasy Sudeťáků se v Bavorsku všichni přetahují

25.05.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sudetským Němcům a AfD.

Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

AfD? Sudeťáci podporují sebe. Jaký div?

Neustále se účelově opakuje, že naše partnerská strana AfD podporuje sudetoněmecký landsmanšaft a zrušení tzv. Benešových dekretů.  Je to lež.

Čtyři milióny německých vysídlenců žije v Bavorsku. Oni, a zejména jejich potomci, tam tvoří třetinu obyvatel. To je obrovská politická síla.

To znamená, že o hlasy Sudeťáků se všichni přetahují. Jen se podívejme na jména bavorských funkcionářů, Šéf bavorské CSU se jmenuje Klaus Holetschek, pěkné sudetské jméno. No a šéf bavorské AfD se jmenuje Stephan Protschka.

Zase poněmčelé slovanské jméno.

Nesměji se, jen konstatuji. Můj dědeček, Čech vyhnaný Němci ze Sudet, měl zase počeštělé německé příjmení.

O Sudetské hlasy se v Bavorsku soutěží. Člen AfD Daniel Halemba (polské jméno) v debatě označil takzvané Benešovy dekrety za „zločinné“. „Pokud opravdu chceme smíření, tak k němu patří to, že tyhle zločinné Benešovy dekrety budou zrušeny,“ uvedl. Prý je zrušit nelze. Je trapné, když to říkají čestí zákonodárci ve Sněmovně nebo Senátu, kteří se permanentně zabývají změnami, tvorbou a rušením zákonů.

Ano, oni jsou sudeťáci a soutěží o sudeťácké hlasy. To je celé. V celém Německu jako celku nehrají sudetské karty velkou hru. Jsou rádi, že mají dobré vztahy s východními sousedy. Nechtějí je narušovat požadavky, které jsou vymahatelné jen za cenu velkých konfliktů.

Proto se Německo jako celek (zatím) k sudetoněmeckým požadavkům nestaví vstřícně. Na druhé straně jsou totiž německé válečné reparace a o těch by neradi slyšeli.

Proto AfD jako celá strana v Německu žádné sudetoněmecké požadavky nevznáší. Nenajdete je v žádných dokumentech. Volební úspěchy mají jinde ve spolkových zemích, ale úspěch v Bavorsku by také rádi brali. A k tomu tam potřebují sudetoněmecké hlasy.

Na schůzi vedení naší frakce Evropa suverénních národů jsem popsal situaci v ČR před konáním sjezdu Saudetoněmeckého landsmanšaftu. Od kolegů z AfD se mi dostalo ujištění, že oni rozhodně odmítají revanšismus a žádné odškodnění si nenárokují. Předseda naší parlamentní frakce z AfD René Aust pak za mnou ještě zašel, aby mě ujistil, že jim jde jen o to, aby se o uplynulých událostech říkala pravda.

To je i můj zájem.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
