Premiér Babiš: Explosii se extrémně daří kvůli Ukrajině

22.05.2026 20:07
autor: PV

Premiér v Pardubickém kraji podpořil obranný průmysl, inovace i spolupráci s regiony.

Předseda vlády Andrej Babiš společně s prvním místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem v pátek 22. května 2026 navštívili Pardubický kraj. Program zahrnoval prohlídku společnosti Explosia, návštěvu technologické firmy Retia a setkání s podnikateli regionu.

V první části programu zamířil premiér do areálu podniku Explosia, kde se seznámil s výrobními procesy, klíčovými investicemi i plány dalšího rozvoje společnosti. Součástí návštěvy byla také komentovaná prohlídka provozu, včetně ukázek vybraných výrobních procesů a technologického zázemí. Management společnosti představil opatření zaměřená na ochranu zdraví zaměstnanců i snižování dopadů na životní prostředí.

Předseda vlády Andrej Babiš při návštěvě ocenil systematický přístup společnosti k bezpečnosti i propojení moderních technologií. Zároveň poukázal na její růst i možná rizika do budoucna. „Nové vedení je podle mého názoru kompetentní a má jasný plán rozvoje společnosti. Teď se Explosii extrémně daří kvůli válce na Ukrajině a ziskovost firmy je pětkrát vyšší, než byla. Je taky teď obrovský zájem o dodávky jejího zboží, ale hodnota firmy se může dramaticky snížit v momentě, kdy skončí válka a konkurence postaví nové kapacity, které už realizuje,“ řekl premiér po jednání.

Premiér upozornil na chybějící spolupráci mezi státním zbrojařským podnikem a armádou: „Považuji za absurdní, že státní firma, která podniká ve zbrojařském průmyslu, nemá žádný smluvní vztah ani strategické dohody s naší armádou, a pověřil jsem ředitele Explosie, aby tuto situaci urychleně napravil,“ zdůraznil premiér Babiš.

Následně premiér navštívil společnost Retia, která se zaměřuje na vývoj a výrobu radarových a komunikačních systémů využívaných ve vojenském i civilním sektoru. Firma disponuje vlastním výzkumem a vývojem a patří mezi významné technologické subjekty v oblasti obranného průmyslu.

Na závěr programu se premiér na pozvání Krajské hospodářské komory setkal s podnikateli Pardubického kraje. Diskuse se zaměřila na rozvoj regionální ekonomiky, investiční podmínky i podporu inovací a spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Premiér během návštěvy zdůraznil význam strategických podniků pro ekonomiku i bezpečnost České republiky a vyzdvihl jejich přínos pro zaměstnanost, technologický rozvoj i posilování obranných schopností státu. Program návštěvy v Pardubickém kraji premiér Andrej Babiš zakončil setkáním s občany.

