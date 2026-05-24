„Za prvé zbabělost. Za druhé neznalost.“ Miloš Zeman v Brně sekl Vystrčila

25.05.2026 4:44 | Rozhovor
autor: Radim Panenka

Prezidenta Edvarda Beneše označují za krvavého jen kolaboranti a neonacisté. Pro ParlamentníListy.cz to v Brně řekl bývalý prezident republiky Miloš Zeman v reakci na zhanobení Benešovy sochy rudou barvou. Památce druhého československého prezidenta se Zeman osobně u této sochy poklonil.

Foto: Radim Panenka
Popisek: Prezident Miloš Zeman v památníku obětem nacismu v Kounicových kolejích v Brně

Třetí český prezident Miloš Zeman strávil celou neděli v Brně. Zúčastnil se nejen demonstrace proti sudetoněmeckému sjezdu, ale na prvním místě uctil památku českých vlastenců v Kounicových kolejích a prezidenta Edvarda Beneše. 

Poté, co uctil památku stovek českých vlastenců, mužů, žen i malých dětí, které nacističtí zločinci během protektorátu v prostoru Kounicových kolejí zavraždili, poskytl rozhovor serveru ParlamentníListy.cz a brněnské televizi Brno 1.

Poté debatoval s vedením památníku Kounicových kolejí a cestou na Dominikánské náměstí se zastavil u zdejší právnické fakulty před sochou prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše, kterou před několika dny zhanobila rudou barvou skupina vandalů, kteří se označili za moravské aktivisty. Na útočníky ihned podal trestní oznámení bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Miloš Zeman v rozhovoru mluví nejen o své návštěvě pietního místa a pamětní síně v Kounicových kolejích, ale též varuje před přepisováním historie a bez servítku komentoval zmíněné útočníky na Benešovu sochu.

Pane prezidente, zamířil jste do Brna mluvit na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců, ale svou návštěvu jste zahájil v Kounicových kolejích. Má to symboliku?

Ano, Kounicovy koleje byly popravištěm a budeme si připomínat právě popravy českých vlastenců v době, kdy v Protektorátu vládl sudetský Němec Karl Hermann Frank, považoval jsem za potřebné ještě před svým vystoupením na protestní demonstraci vyjádřit úctu obětem nacismu.

Jak s ohledem na aktuální dění vnímáte Benešovy dekrety?

Všiml jsem si, že právě v Brně byl zhanoben Benešův památník. Abych byl trochu originální, místo dlouhého výkladu na tuto otázku odpovím, budete se divit, citátem Adolfa Hitlera. A to výrokem ze srpna nebo září 1938, kdy Hitler ve svém projevu řekl: Zde stojí Beneš a zde stojím já. A mezi námi dvěma se musí rozhodnout. Konec citátu. Myslím si, že to je naprosto vystihující odpověď na vaši otázku. 

Pomník prezidenta Beneše zhanobili místní lidé a tvrdili přitom, tom, že Beneš má ruce od krve. Připomnělo mi to slova z projevu Emanuela Moravce, která zde v Brně pronesl tři dny po vyvraždění Lidic. Moravec užíval termín “Beneš krvavý”. To je dost podobná rétorika, nebo ne?

Buď budeme mluvit o kolaborantech, nebo o neonacistech, je to víceméně téměř totéž. Pravda je, že když někdo napíše, že Beneš je nácek, o člověku, který celý život bojoval proti nacismu, tak je to v první řadě idiot a v druhé řadě lump.

Benešovy dekrety nejsou „pod útokem“ pouze ze strany sudetských Němců, ale také ze strany nového maďarského premiéra. Jak se k tomu stavíte?

Benešovy dekrety jsou integrální součástí českého právního řádu. Samozřejmě, že Sudetoněmecký landsmanšaft celou dobu usiluje o zrušení Benešových dekretů. Obávám se, že tento pokus pokračuje, protože Bernd Posselt v prvním rozhovoru, který dal, hned v úvodu na dekrety zaútočil. Stejně tak jako vytrvale se snaží pan Posselt, musíme se vytrvale bránit i my.

Pokud jde o události druhé světové války, mladá generace o ně už příliš zájem nejeví. Proč jim to vštěpovat?

Především proto, aby se tyto události neopakovaly. Třeba v podobě třetí světové války. Santayana říká, že ten, kdo zapomene svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.

Na sudetoněmecké akci byla tady v Brně řada politiků včetně šéfa Senátu Vystrčila, ale přímo zde v Kounicových kolejích nebyli. O čem to vypovídá?

Za prvé je to zbabělost, za druhé neznalost historie.

Článek obsahuje štítky

Brno , Posselt , Zeman , sudetoněmecký landsmanšaft , Kounicovy koleje

