Zoo Ostrava: Dny pro dárce. Poděkování podporovatelům

Dárcovství nebo symbolická adopce zvířat jsou mezi lidmi velmi oblíbený a velmi častý způsob podpory ostravské zoologické zahrady. Lidé si adoptují oblíbené zvíře pro sebe, ale velice často využívají tuto formu jako dárek pro někoho blízkého k narozeninám, k Vánocům nebo jen tak pro radost. Podpořit mohou libovolný druh, který v zoo chováme. Výše podpory není nijak omezená, minimální částka je však 500 Kč. Dárců je okolo 600 a jsou mezi nimi jednotlivci, rodiny, ale často také třídní kolektivy, školy, kolegové z práce, dále nadace a nadační fondy i komerční subjekty. Mnoho dárců přispívá pravidelně. A nejsou to jen obyvatelé Ostravy či moravskoslezského regionu. Někteří přispěvatelé jsou i ze vzdálenějších krajů naší republiky. Všech darů, kterými lidé dokazují, že nejsou lhostejní k ochraně přírody a ohroženým druhům, si velmi vážíme. Chceme jim touto akcí vyjádřit náš velký dík.
V letošním programu byla například možnost navštívit zázemí pavilonu Africká zvířata, mimořádné komentované setkání u plameňáků či šelem, komentovanou prohlídku pavilonu Papua, zúčastnit se komentované procházky kolem stavby nového expozičně-chovatelského zařízení pro tučňáky, připomenout si 75letou historii zoo v Ostravě či zhlédnout některé z dílů seriálu Na chvíli na Zemi.
Kromě dárců s finančním příspěvkem pozvání obdrželi i dobrovolníci a členové Kruhu přátel zoo, kteří dlouhodobě přispívají zoo svým volným časem a pomáhají s organizací celé řady doprovodných akcí pro veřejnost, hlídáním průchozích expozic a při dalších aktivitách.
