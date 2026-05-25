Zoo Ostrava: Dny pro dárce. Poděkování podporovatelům

25.05.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Každým rokem pořádáme setkání pro naše dárce, kteří zoo v uplynulém roce finančně přispěli na její rozvoj a chov zvířat. Tímto setkáním jim chceme vyjádřit poděkování za jejich podporu. Dárců je velký počet, proto se akce konala ve dvou termínech – ve středu 20. a ve čtvrtek 21. května. Pro dárce byl připraven speciální celodenní program, během něhož se seznámili s novinkami uplynulého roku, nahlédli do míst, která nejsou běžně návštěvníkům přístupná nebo se zúčastnili mimořádných komentovaných setkání.

Foto: ZOO Ostrava
Popisek: Zoo Ostrava

Dárcovství nebo symbolická adopce zvířat jsou mezi lidmi velmi oblíbený a velmi častý způsob podpory ostravské zoologické zahrady. Lidé si adoptují oblíbené zvíře pro sebe, ale velice často využívají tuto formu jako dárek pro někoho blízkého k narozeninám, k Vánocům nebo jen tak pro radost. Podpořit mohou libovolný druh, který v zoo chováme. Výše podpory není nijak omezená, minimální částka je však 500 Kč. Dárců je okolo 600 a jsou mezi nimi jednotlivci, rodiny, ale často také třídní kolektivy, školy, kolegové z práce, dále nadace a nadační fondy i komerční subjekty. Mnoho dárců přispívá pravidelně. A nejsou to jen obyvatelé Ostravy či moravskoslezského regionu. Někteří přispěvatelé jsou i ze vzdálenějších krajů naší republiky. Všech darů, kterými lidé dokazují, že nejsou lhostejní k ochraně přírody a ohroženým druhům, si velmi vážíme. Chceme jim touto akcí vyjádřit náš velký dík.

V letošním programu byla například možnost navštívit zázemí pavilonu Africká zvířata, mimořádné komentované setkání u plameňáků či šelem, komentovanou prohlídku pavilonu Papua, zúčastnit se komentované procházky kolem stavby nového expozičně-chovatelského zařízení pro tučňáky, připomenout si 75letou historii zoo v Ostravě či zhlédnout některé z dílů seriálu Na chvíli na Zemi.

Kromě dárců s finančním příspěvkem pozvání obdrželi i dobrovolníci a členové Kruhu přátel zoo, kteří dlouhodobě přispívají zoo svým volným časem a pomáhají s organizací celé řady doprovodných akcí pro veřejnost, hlídáním průchozích expozic a při dalších aktivitách.

