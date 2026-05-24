Němcová (SPD): Evropská unie útočí na Slovensko

25.05.2026 21:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání EU proti Slovensku.

Popisek: Irena Němcová, kandidátka SPD v Královéhradeckém kraji.

Evropská unie útočí na Slovensko, protože to brání svou suverenitu proti nadvládě Bruselu. Evropský parlament schválil další rezoluci proti Slovensku. Europoslanci v ní varují před údajným zhoršováním stavu demokracie, právního státu i dodržování základních práv a znovu vyzvali Evropskou komisi, aby zvážila zmrazení čerpání evropských fondů pro Bratislavu. Šéf výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody se nechal slyšet, že se jedná o poslední varování, informovaly Novinky.

Víme, že toto vše jsou jenom záminky pro potlačení suverenity národních států. Pokud Slovensko uvedlo, že slovenská ústava je nadřazená nad právo Evropské unie, tak to je holé pravdivé konstatování. Jinak by Slovensko nebylo suverénním státem. Chápu, že toto Evropské unii vadí, protože chce mít ze suverénních států své provincie. Stejně tak europarlament odsoudil Slovensko kvůli tomu, že brání Benešovy dekrety.

Europoslanci ve schváleném textu kritizují například údajné zásahy do nezávislosti justice, politický tlak na veřejnoprávní média či omezování prostoru pro nevládní organizace. Další výhrady směřují k loňské novele ústavy, která v otázkách „národní identity“ upřednostňuje slovenské právo před evropským.

Rezoluce zmiňuje též údajnou diskriminaci Romů, údajný rasismus a údajnou segregaci ve vzdělávání, údajnou nedostatečnou ochranu žen před násilím nebo novelu trestního zákona, která zavádí trestnost zpochybňování Benešových dekretů. Na základě těchto zjištění europoslanci vyzvali Evropskou komisi, aby posoudila, zda na Slovensku existuje zjevné riziko vážného porušení hodnot EU podle článku 2 smlouvy, tedy zejména principů demokracie, právního státu a ochrany základních práv.

Nechci komentovat jednotlivé záležitosti, ale Slovensko a slovenský parlament jako suveréni mají právo schvalovat zákony, protože mají demokratickou legitimitu od voličů, kteří jsou nejvyšším suverénem Slovenska. Odmítáme, aby suverénem byl Brusel! Suverény jsou národní státy a jejich občané!

Ing. Irena Němcová

  • SPD
  • poslankyně
Korupce

Je to marný, je to marný, je to marný. Nemyslíte, že přesně to platí o boji s korupcí u nás? Nejen v Praze? Snad všichni politici mluví o tom, jak s ní chtějí skoncovat, ale realita je jiná. Vy o korupci mluvíte často, navrhla jste ale nějaká konkrétní opatření, která by jí zamezila?

