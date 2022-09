Ožanová (ANO): Řízení pod vlivem je problém i na vodě

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já zrovna nepatřím k těm, kteří tady budou jásat nad tím, že se někde může pít a povoluje se řídit cokoliv pod vlivem alkoholu. Já bych se jenom chtěla vyjádřit k některým argumentům, které tu zazněly a zdály se mi hodně překvapivé. Zákony, které popírají realitu, nemá vyhrávat formalismus, lidé budou dodržovat rozumné zákony. No, tak si to vezměme na jiný druh dopravy. Například na silniční dopravu, nelíbí se mi, že tam je stopka, tak ji nebudu dodržovat. (Poznámky z pléna.) Promiňte, já si dovoluji mluvit, tak poprosím o nepřerušování, já nemám předpřipravený projev, mluvím z hlavy. Další věc, běžně se porušuje rychlost. No, zrušme rychlostní limity. Mně to připadá úplně stejná argumentace, jestli vám ne, tak mně ano. Prosím vás, že se nedodržují platné zákony, no, to je špatně. A proto je budeme měnit? Prosím vás, vraťme se tedy k faktické argumentaci a ne k tomu, že když budeme porušovat zákony, tak je radši změníme, aby je lidi neporušovali. To si myslím, že nejsou zcela relevantní argumenty.

Za mě jako člověka, který se zabývá převážně silničním provozem a řízením motorových vozidel, tak já se přiznám, že pro mě je problém jakékoliv řízení pod jakýmkoliv množstvím alkoholu či pod vlivem omamné látky. Pro mě je to i voda, vždycky hrozí to, že někomu mohu ublížit. To, že si udělá dobře, jak bylo řečeno na hospodářském výboru, ten, kdo řídí to malé plavidlo, to je fajn. A udělá to dobře tomu, do koho narazí? Ne, neudělá. Prosím vás, to není proto, aby někomu bylo dobře, to je proto, aby bylo bezpečně. A já se domnívám, že z hlediska bezpečnosti je vhodné udržet si naši nulu - na vodě, na silnici, ale i ve vzduchu. Protože za chvilku budou říkat piloti rekreačních letadel - a proč mi nemůžeme mít půl promile, my také létáme tam, kde nikdo nelétá, tak proč já nemůžu pít? Prosím vás, buďme rozumní, máme jednu velkou výhodu, máme tady nuly. Zkusme u nich zůstat, je to opravdu pro bezpečí, ne proto, aby lidem bylo dobře, tedy těm řidičům a pilotům a podobně. Prosím vás, ty argumenty, které opravdu tady zazněly, byly zvláštní. ***

Já sama, když jsem řešila dopravní nehody, a občas jsem viděla i pitevní protokoly, víte, domnívám se, že i malé množství alkoholu ovlivňuje. Možná uvedu zcela nestandardní příklad. I tady poznám, který z kolegů si dal pivo po obědě, když potom vystupuje, a věřte, že i malé množství alkoholu ovlivňuje některá vystoupení zde ve Sněmovně. (Pobavení v sále.)

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



