Paroubek: Krajští šéfové ČSSD se nepoučili

V úterním Právu se někteří šéfové krajských organizací ČSSD vyjadřují o potřebě politické dohody v personálních otázkách ještě před mimořádným sjezdem ČSSD 18. února. Zní to hezky. Kompromis určitě není sprosté slovo, ale ČSSD by se měla vydat jinou cestou, než kterou postupovala za Sobotky, při manipulaci delegátů sjezdu a jejich hlasů.

Systém kmotrů přivedl ČSSD v říjnových sněmovních volbách do zkázy, k volebnímu výsledku 7,3%. ČSSD by k překonání své hluboké krize potřebovala jít s novými, viditelnými lídry do koaliční vlády s hnutím ANO. Pokud bude v opozici, tedy v komparzu stran opozice, nemá šanci se z dnešní tristní situace dostat. Na druhé straně ovšem pokud existuje možnost dostat se do vlády, i kmotři cítí pro sebe možnost. Možnost dobrých kšeftů na prvním místě... ČSSD by se ovšem potřebovala oprostit od kmotrů. Potřebovala by naopak posílit sebevědomí svých delegátů, aby tito jeli na mimořádný sjezd strany, coby samostatné bytosti schopné svébytného rozhodování bez poručníkování stranického establishmentu.

Předsednictvo ČSSD by se mělo rychle dohodnout na postupovém plánu, jak realizovat všechny nezbytné politické záměry, které by měly být projednány na mimořádném sjezdu. Vedle volby vedení, tedy předsedy a místopředsedů, to musí být přijetí nových stranických stanov a zahájení vnitrostranické debaty o zásadních politických otázkách jako je například vstup do vlády a koaliční smlouva. Z toho plyne, že de facto půldenní jednání 18. února, může stihnout jen zlomek těchto záměrů. Předsednictvo strany by mělo sdělit členům strany, jak navrhuje rozdělit jednání sjezdu, tak aby se jeho delegáti mohli sejít znovu třeba za 14 dní a pak za dalších 14 dní, až do vyřešení všech podstatných problémů ČSSD.

Koneckonců, bude to publicita zadarmo, kterou takto ČSSD získá a to by této straně mohlo pomoci zvrátit dosavadní nepříznivý vývoj volební podpory a volebních preferencí po volbách. Tedy alespoň (zatím) lehce je zvrátit. Někdy v dohledné době by strana měla přijít se svými inovovanými základními programovými cíli. Tak, aby bylo zřejmé, že i v programové oblasti chce jít cestou změn. Prostě ČSSD čeká velmi složité období a hodně, hodně práce.

