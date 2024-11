Peštová (ANO): Je otázkou, jestli se České republice nevyplatí raději platit pokuty

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak já bych nejdřív chtěla zareagovat na svoji předřečnici o tom populismu. To není žádný populismus. Populismus předvedl tady pan ministr Hladík tím, že neudělal úplnou transpozici a hodil to na budoucí vládu. To je populismus, ano? Ty ceny by vyletěly. Kdyby udělal tu plnou transpozici, tak by k tomu došlo. Ale, to vám teďko tady tu celou anabázi vysvětlím a dávejte pozor, prostřednictvím pana předsedajícího.

Tento zákon, když šel do mezirezortního připomínkového řízení, tak šel právě ořezán o část směrnice. Této směrnice. (Ukazuje.) Ano? V té směrnici máte jak EU ETS 1, tak EU ETS 2. Protože se blížily volby, tak jsme dali jenom EU ETS 1. Takže to nebylo od nás populistické, a když jsme křičeli, máte jenom jednu třetinu transpozice, dvě třetiny jste tam nedali. Ano? A samozřejmě tím, že se blížily volby, tak všichni víme, že jakmile by se tam objevilo to, že se zdraží benzín, nafta, plyn, uhlí a další a další, tak to jsou nepopulární věci. Takže to jsme tam radši nedali a řekli jsme si - nebo zřejmě s největší pravděpodobností blížící se asi 100 procentům -, že to tam dáme formou pozměňovacího návrhu.

Ale i tak to, co šlo do mezirezortního připomínkového řízení, tak stanovisko Legislativní rady vlády říká: Již mezirezortní připomínkové řízení k této věcně i legislativně obtížné předloze zkrácené na 15 pracovních dní, slyšíte dobře, 15 pracovních dní neumožňovalo předloženou materii, na kterou navazuje několik velmi složitých úprav Evropské unie, zcela podrobně zhodnotit, nicméně přesto bylo ze strany odboru kompatibility uplatněno přibližně 16 stran připomínek - 16 stran! - dotýkajících se řady ustanovení návrhu, a to jak z hlediska dvou nových obsáhlých novelizačních směrnic, tak z hlediska široké škály nařízení Evropské unie, která na směrnicovou úpravu navazuje.

Takže i přesto tam bylo 16 stran výtek. A to se bavíme o tom, že tam nebyla ta část, která tam měla být. To pozor, to ještě stále podotýkám. Takže tam nebyla ta EU ETS 2. Takže potom to doputovalo sem do Poslanecké sněmovny, ale ještě předtím to bylo na vládě. A na té vládě - projednaly to jenom pouze dvě pracovní komise, právě že tam byl nedostatek času - a na té vládě pan ministr Šalomoun věděl moc dobře, že ta úplná transpozice tam není provedena, že je jenom částečná transpozice, tak dal do závěru, to mě hrozně pobavilo: Nepřihlédne-li vláda k obecným připomínkám uvedeným v části IV tohoto stanoviska, doporučuje předseda Legislativní rady vládě tento materiál schválit.

Takže pan ministr Šalomoun věděl, že není provedena úplná transpozice, že si z toho vzali jenom EU ETS 1, upozorňoval je na to, že to je špatně, a přesto vládě doporučil, že když se neztotožní s jeho stanoviskem, že to je špatně, tak doporučuje vládě, ať to schválí. Takže takhle se nám tento materiál dostal do Poslanecké sněmovny.

V Poslanecké sněmovně už nám došla síla, myslím tím vládnoucí koalici, takže ten pozměňovací návrh, který tam dal pan poslanec Král, prostřednictvím pana předsedajícího, kde to je úplná transpozice, tak ten jsme zabili a místo toho jsme tam dali pouze monitoring. Ale v tom monitoringu se jasně říká, nebo respektive ten monitoring slouží k tomu, aby ty jednotlivé subjekty dávaly to množství emisí, které bude po dobu dvou let, to jsou tam ty dva referenční roky a v roce 2027 už se začne právě obchodovat s EU ETS 2.

Ale v té směrnici je ještě jedna věc, a to je, že od 1. 1. 2025 musí všechny subjekty, které emitují, mít povolení k vypouštění, to znamená povolení k provozu. A součástí toho povolení není jenom jméno a adresa regulovaného subjektu, popis prostředků, seznam paliv, monitorovací plán, který tam je, ale součástí toho je i povinnost vyřadit povolenky vydané podle této kapitoly rovnající se celkovým emisím v každém kalendářním roce, ověřené podle článku a tak dále.

Takže v tom povolení ty jednotlivé subjekty by měly mít ty vyřazené emisní povolenky, které tam ministerstvo jako zapomnělo transponovat. A na tu otázku, když jsem ji položila Ministerstvu životního prostředí ve výboru životního prostředí, jak si s tímto poradí, tak mi řekli, že jsou na to připraveni. Já tedy nevím, jak na to někdo může být připraven, když ten subjekt má vědět, kolik bude těch emisních povolenek v tom roce 2027 vyřazovat, aby právě věděl, co ho to bude stát, a aby to mohl započítat do ceny.

Samozřejmě teď ten problém není vyeskalován, protože ty subjekty si řekly, že jsme to netransponovali, tudíž zůstávají ceny tak, jako kdyby se nic nedělo, ale problém nastane tehdy, až Komise zjistí, že jsme tu transpozici neudělali celou, že jsme netransponovali celou směrnici, ale jenom jednu třetinu, a z těch dvou třetin jsme vlastně transponovali jenom monitoring. Takže s námi samozřejmě zahájí infringementové řízení, pak bude odůvodněné stanovisko, určitě zaplatíme, takže jako Česká republika zaplatíme nějakou pokutu, která - říkám, je tam jednorázová pokuta milion euro, pak za každý den zhojení, než se to dostane do našeho právního řádu, takže to může vyskákat. Je pravda, že je otázkou, jestli se České republice nevyplatí raději platit ty pokuty, než kdyby transponovala celou tu směrnici, ale to my nevíme, protože k tomu nemáme zpracovánu studii dopadů.

Takže my se v tom vlastně plácáme a nevíme, jestli se nám vyplatí platit pokuty, anebo jestli se nám nevyplatí platit pokuty a transponovat celou směrnici, protože není studie dopadů, abychom věděli, jaké to bude mít dopady do průmyslu, na lidi, protože samozřejmě tohleto odnesou domácnosti, protože budou mít dražší benzín, plyn, naftu a tak dále. Jo?

Takže to je takový ten exkurs, který jsem vám teď řekla. Pan ministr mi odešel. (Neodešel.) Já se omlouvám, já jsem tady viděla prázdnou židli. Já se omlouvám.

Takže já bych byla docela ráda, aby mi pan ministr řekl, proč se neprovedla úplná transpozice do toho mezirezortního připomínkového řízení, i kdyby se mu ten zákon vrátil roztrhaný. To se mně stalo několikrát. To se opravdu stane, že se vám to vrátí a máte tam 2000 zásadních připomínek. Ale proč to tam nedal, proč se ta připomínková místa nemohla k tomu vyjádřit, proč zvolili raději formu pozměňovacího návrhu, a ještě k tomu paskvilovou, že tam dali jenom monitoring?

Kdyby na tyto otázky, jestli to bylo vládní zadání, nebo jestli to byla jeho vlastní iniciativa, která ho k tomu vedla, že neudělal plnou transpozici, protože se blížily ty volby a nechtěli jsme přijít o svoje voliče, ale v každém případě chtěla bych vědět, jak k tomu ministerstvo - já jsem ho na to interpelovala písemně, ale bohužel, než jsme se dostali k tomu, aby pan ministr přišel na písemné interpelace, tak už vlastně jsme se dostali do třetího čtení, takže jsem to raději nechala sem na třetí čtení.

Včera jsem tady měla, já se omlouvám, byla jsem řádně omluvena, měla jsem zastupitelstvo, ale říkám, už to bylo ve své podstatě vorbei, protože máme tady třetí čtení a myslela jsem si, že to spíš řekneme tady na plénu, než abychom se tady dohadovali včera dopoledne. Jo? Takže to jsou věci, které trápí mě a ráda bych na ně věděla odpovědi.

Děkuji.