Peštová (ANO): Jsem vámi krácena na svých právech

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tedy chtěla reagovat na pana Fleka, ale ten exkurs, který tady udělal pan Kučera, byl úplně nádherný. Nechápu, co tady máte co srovnávat, že jsme tady blokovali Radu, Českou televizi, služební zákon. Vždyť to byly zákony, který jste si prosazovali jenom proto, abyste měli teplá místečka. Jako sorry, teď jsme tady úplně kvůli něčemu jinému. My jsme tady do dvou do rána řádně diskutovali. Tady vidím pana poslance Haase, on mi to jistě odsouhlasí.

V každém případě já jsem krácena na svých demokratických právech. Já jsem krácena na tom, abych tady mohla mluvit. Já jsem řádně přihlášená a já se tady dozvídám, že budu mluvit jenom dvakrát pět minut. Ani to ne. No, to je úžasný, to je úžasný! (Zvyšuje hlas, projevuje silné emoce.)

Nezlobte se na mě, ale za to, že pan Okamura má přednostní právo a že ho využil, tak za to chcete trestat nás, kteří jsme řádně přihlášení, za to my budeme trestaní? (Potlesk z řad poslanců ANO.) To je ta vaše demokracie, to je ten váš demokratický přístup? Pan Okamura si využije svého přednostního práva a vy budete mlčet? No, nezlobte se na mě, to se mi opravdu nelíbí!

Legislativních stanovisek jsem jako náměstek ministra životního prostředí viděla bambilion, bambilion. Můžu vám říct, že když jsme došli k tomu soudu, tak jsme to nakonec projeli. Takže legislativní stanovisko není nic. To, co je pro mě důležité, je zákon a jednací řád je zákonem. Ano, máte tam určité komentáře, ale jednací řád je zákon. Já prosím pana Výborného, aby mi odpověděl, jestli jsme v bodě, nebo nejsme v bodě, protože včera jsme byli dehonestováni za to, že nemůžeme načítat procedurální změny, protože se v bodě nenacházíme. Jak to, že dnes se nacházíme v bodě? Děkuji za odpověď. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

