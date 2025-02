Piráti: Výpovědi bez udání důvodu odmítáme

„Vyšší podpora na začátku nezaměstnanosti dává lidem prostor najít práci, která odpovídá jejich schopnostem a kvalifikaci. Nebudou tak muset ve stresu a strachu, že další měsíc už prostě finančně nevyjdou, sáhnout po jakékoli nabídce, která přijde. Kdo hledá nejvhodnější místo, většinou si také platově polepší. Proto i jiné země první měsíce podporují lidi v hledání. Jsem ráda, že se k nám v tomto bodě přidali i ostatní,“ uvedla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová. „K tomu prosazujeme kvalitní celoživotní vzdělávání i rekvalifikace a další podporu částečných úvazků, aby lidé mohli lépe sladit práci s rodinným životem,“ dodala.

„Právě rekvalifikace jsou další z věcí, kterou se navrhovatelé snaží tvrdit, že máme zajištěnu. Ano, MPSV v posledních letech nabídku značně rozšiřilo, ale je tu stále ještě mnoho práce: jak co do rozmanitosti nabídky – chybí kurzy pro lidi se základním vzděláním a chybí např. praktické obory, tak co do kvality – nemáme systém dokladů nebo certifikátů, který by byl pro zaměstnavatele garancí, že absolvovaný kurz skutečně něco zaměstnanci přinesl, chybí kontrola kvality kurzů. To vše bude práce ještě na dlouhé měsíce, možná roky. Jako trampolína pro lidi ve výpovědi tedy současný systém zafunguje jen stěží,” doplňuje Zuzana Freitas Lopesová, která ještě v pozici náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí tuto problematiku aktivně sledovala.

Piráti zároveň důrazně odmítají návrh ODS a TOP 09 na zavedení výpovědí bez udání důvodu. Podle Pirátů tento krok nepomáhá zaměstnancům ani funkčnímu trhu práce. Naopak. Mohl by, dle Pirátů, vést spíš k tomu, že trh práce bude nestabilní a že negativně dopadne právě na zaměstnance.

„Navíc argument ODS a TOP 09, že dvojnásobné odstupné pomůže zaměstnancům k založení vlastního podnikání nebo start-upu, je absurdní. Kdo z předkladatelů zakládal firmu, aby si myslel, že ke startu úspěšného podnikání pár měsíčních platů stačí? Zřejmě nikdo. Skutečnou podporu startupů by přineslo zavedení zaměstnaneckých akcií, tzv. ESOPů, které prosazujeme už roky. Jenže místo toho ministerstvo financí raději řeší výpovědi,“ vysvětlila Richterová a dodala, že vláda namísto modernizace trhu práce vychází vstříc úzkým zájmovým skupinám, i když pro návrh ani vládní ODS a TOP09 nemá většinu.

