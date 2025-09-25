Poláček (Motoristé): Školství děti opracovává jako polotovary ve fabrice

Jeden prý váhal, ale po poradě s dalšími gymnazisty vypadl z okna. Volba pak proběhla jednomyslně. Ve vší vážnosti. Jestli za něco současní senioři nesou díl viny, tak je to úplné přenechání mládeže progresivním kreaturám.
Ve školství děti opr(a)covávají jako polotovary ve fabrice. Statisticky existuje skokový rozdíl ve volebních preferencích mezi SOU, SOŠ a právě gymnazisty. Mezi gymnazisty by 75 % studentů volilo současnou vládu. 75 %. Nechte si to projít hlavou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV