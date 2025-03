Pošarová (SPD): Nedostatek krytů v případě ohrožení České republiky

Je neuvěřitelné, že vláda nedokáže, nebo nechce, zajistit základní ochranu pro své občany.

A přestože jsou veřejné finance stále rychleji a ve větších objemech vyčerpávány na zbrojení, prostředky vynakládané na zajištění civilní obrany a ochrany obyvatelstva jsou naprosto nedostatečné

Zatímco se stovky miliard korun vynakládají na nákup drahých zahraničních zbraní často pochybného účelu, jakými jsou např. americké stíhačky F-35, otázka, zda bude mít průměrný český občan kde přečkat jaderný, biologický či chemický útok, zůstává bez odpovědi. Resp. odpověď na ni je záporná.

V době, kdy se svět nachází na pokraji nových geopolitických krizí, kdy napětí na Ukrajině i v dalších částech Evropy a světa narůstá, je téměř nepochopitelné,

že česká vláda stále ignoruje fakt, že ochrana obyvatelstva před válečnými hrozbami je dlouhá léta naprosto zanedbávána.

Kryty, které byly postaveny v době studené války, dnes chátrají a spousta z nich je v naprosto nevyhovujícím stavu.

Proč? Protože naše vláda se soustředí na nákup předražené vojenské techniky pro zahraniční mise a zásahy NATO ve světě, ale úplně zapomněla na základní ochranu obyčejného občana.

Kde je smysl proklamované modernizace armády, pokud z této modernizace nevyplývá nic pro bezpečnost obyvatel?

Civilisté nejsou pro současnou vládu prioritou. Zatímco armáda se vybavuje nejnovějšími zbraněmi a technologiemi, většina krytů zůstává neopravená

a nerealizují se adekvátní investice do civilní ochrany.

A přitom se jedná o základní prvek národní bezpečnosti, který by měl být zajištěn jako první. Pokud by došlo k reálné válečné hrozbě, obrovská část českého obyvatelstva by se ocitla bez jakékoli ochrany. A to je selhání státu, které nelze omluvit.

Nákup stíhaček F-35 je dalším příkladem špatného strategického rozhodování, které ve své podstatě vůbec neřeší klíčové bezpečnostní hrozby pro české obyvatelstvo.

O modernizaci armády a její schopnosti čelit vojenským hrozbám nelze pochybovat, ale otázka je, zda jsou tyto investice opravdu tím, co je v současné době pro Českou republiku nezbytné.

Stíhačky F-35, i když jsou bezpochyby špičkovými stroji, jsou luxusem,

který jsme si, jako stát, mohli odpustit, pokud bychom místo toho investovali

do zajištění ochrany obyvatel v případě války nebo jiného katastrofického scénáře.

Je to příklad toho, jak si stát nakupuje prestižní vojenské hračky a vylepšuje politické vztahy s USA, namísto toho, aby řešil základní bezpečnostní otázky pro svoje občany.

Kdybychom vynaložili alespoň část z těchto stovek miliard korun na rekonstrukci a modernizaci krytů, možná bychom byli o krok blíže k zajištění alespoň minimální ochrany pro všechny, kdo se ocitnou v krizové situaci.

Místo toho sledujeme, jak se peníze utrácejí na letadla, která sice zvýší vojenskou sílu, ale nezajistí bezpečí pro civilisty.

Ačkoliv je nutné mít moderní armádu, klíčovým problémem je, že Ministerstvo obrany a vláda neprezentovaly skutečnou vizi národní bezpečnosti.

Místo aby se soustředili na všechny aspekty obrany - tedy nejen na vojenskou složku, ale i na ochranu obyvatel - dostáváme na jedné straně armádu

s nejnovějšími technologiemi, ale na druhé straně stát, který není schopen zajistit minimální ochranu civilistů v případě válečné či jiné krize.

Ministerstvo obrany mělo již dávno začít s rozsáhlou obnovou a údržbou civilních krytů, měl být vypracován plán civilní obrany, který by zahrnoval i školení obyvatel pro krizové situace. Bohužel tomu tak není.

Je to jasné selhání vedoucích poltických představitelů země.

Pokud se nechceme stát obětí vlastního nezájmu a neschopnosti vlády reagovat na reálné hrozby, musíme se soustředit na to, co je opravdu důležité.

Peníze na zbrojení by neměly znamenat zanedbání ochrany našich občanů. Ministerstvo obrany musí začít přijímat rozhodnutí, která budou mít přímý

a konkrétní vliv na ochranu každého jednotlivce.

A pokud to znamená zrušení některých pochybných politických zahraničních vojenských zakázek ve prospěch zajištění adekvátního počtu krytů civilní ochrany pro české občany, pak to není jen žádoucí, ale i nutné.

Ing. Marie Pošarová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky