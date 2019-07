Premiér Babiš: Pan Timmermans nebyl dobrý kandidát pro Českou republiku

Určitě rád vystoupím. Z hlediska toho klimatu, prosím vás... Já mám na to velice podrobné analýzy, Škoda Auto příštích deset let má v plánu vyrábět, dostat se na výrobu asi 25 procent elektroaut. Věřte mi, já se tomu věnuji, ptám se, kde se vyrábí ta baterie z lithia? Tady v Německu se jenom montuje. V Evropě se nevyrábí. Všechno se dováží z Číny, mimo evropské země. Jaké má emise? Jaké má emise takové auto, které má baterii, která váží 600 kilo? Vyjma brzd, pneumatik... Kdo o tom diskutoval? Před 15 lety řekl Goldman Sachs, že ropa bude stát 200 dolarů. Nikdy nestála. Naštěstí! Vznikla biopaliva, ano, v Evropě. Fanatici, všichni, biopaliva. První generace, někdo mluví o generaci druhé, ani neexistuje. Neexistuje ta technologie. Ať mi ji někdo ukáže. Není nikde. Potom přišly soláry. Skvělé! Dotujeme soláry. Potom se stalo to, že ta Evropa nestihla vyrábět. Všichni výrobci solárních panelů v Evropě, my tady máme ten tisíc miliardový tunel, zbankrotovali. Odkud jsou solární panely? Zase z Číny. A co ta elektroauta? Odkud je ta baterie? Kdo se o tom baví vůbec? Víte, kolik stojí Golf elektro v Norsku? Tady ho měl primátor z Osla. 32 000 eur. Když ho lidi budou chtít jako elektro a bude stát 32 000 eur, tak někdo musí zaplatit 11 000 eur. Někdo! Takže já se bavím normálně. Říkám, ano, velké aglomerace, fajn, elektrobusy a všechno elektro, super, funguje, v Třinci a v plno dalších našich městech to funguje. Ale ne že teď někdo řekne, 2,50... Už nebudou žádné emise, takže nebudeme svářet. V březnu na eurosummitu paní kancléřka Merkelová, my jsme tam vystupovali, ano, samozřejmě, Polsko, uhlí.

Ale paní Merkelová řekla: „Ale to do roku 50 nebudeme mít žádný skot.“ Jo, nebudeme mít skot v Evropě – to řekla v březnu. A něco se změnilo. Teď v New Yorku všichni vystoupíme a řekneme: „My jsme jednotní, Evropa.“ A co ty ostatní? My budeme zavírat elektrárny s účinností 43 %, a co v Indii a v Rusku, kde mají elektrárny 22 %? Oni nebudou zavírat?

Já sedím vedle Macrona, tak se ho ptám: „Emmanueli, a co ta Čína? Teď jsi mluvil se Shi, kdy začnou konečně?“ My máme 9 %. A co ti ostatní? Navýšili 51krát. Pojďme se o tom normálně bavit. Česká republika je automobilová velmoc. A Německo. A je zajímavé, a já znám bývalého šéfa BMW, že teď přišel nový a v prvním rozhovoru řekl: „Elektrárna, problém.“ A otázka je, kdo to všechno bude kupovat. Teď v Drážďanech jsem viděl to elektroauto, v prosinci ho začnou vyrábět, údajně dojede až, nevím, 300 km, ale tak nechme občanům výběr. Proč někdo říká, že všechno zase od nuly sto? Tak pojďme se o tom bavit.

Česká republika plní, my se věnujeme klimatu. Ano, je to o vodě. To řešíme, chceme do toho investovat desítky miliard. A já jsem měl k tomu mandát vlády, na evropském výboru mě všichni podpořili, i opozice. Všichni z opozice mě podpořili, že mandát, který mi schválila vláda, mi podpořil i evropský výbor. Nikdo nebyl proti. A já nesouhlasím s panem senátorem, že tam není souvislost s jádrem. Samozřejmě, že je. Proč Evropská komise říká, že jádro je nečistý zdroj? V čem je nečistý? Jádro nemá emise. Ano, odpady má, jak všude. A je to nejefektivnější a pro nás jediná strategie, jádro.

To, že Německo má pocit, že tam přijde tsunami, po tom, co se stalo v Japonsku, a zavřou veškeré jádro a uhlí a budou fungovat na vítr a slunce, tak fajn. Tak my jim držíme palce. My říkáme, že Česká republika už dávno měla postavit Temelín. Proč ČEZ nedostavěl ten blok tehdy? Vymlouvají se. V r. 2014 to mohli dostavět, bez toho, aby jim někdo garantoval cenu. To nikdy neuděláme. A teď jsme na dobré cestě, abychom konečně vyřešili Dukovany. Takže já tam absolutní souvislost vidím. A jsem o tom přesvědčen, že energetický mix je záležitostí jednotlivých členských států a toto jsme měli mít už dávno za sebou.

Co se týká vystoupení vyjednávání, tak musím říct, že jsem se strašně bavil, co nám tady předvedl pan senátor Dienstbier. Já si pamatuji dva premiéry a jednoho státního tajemníka, kteří akorát kývali, co jedna velká země řekla. Za to dostali Légion d´honneur – to je takové francouzské vyznamenání. Já tam nekývu. A V4 dosáhla velkých úspěchů. Nejdřív v červnu 2018, kdy jsme zrušili kvóty na migranty. Potom, co se týká klimatu, a to byla Evropská rada, a budeme se k tomu vracet. A to nebyla jen ona, bylo Polsko, byla Česká republika, bylo Estonsko a Německo v březnu ještě bylo s námi a potom nás opustilo. Takže my jsme zaznamenali historický úspěch ve vyjednávání, historický.

Protože velké země se domluvily v Ósace a nám to oznámili v pátek na V4 telefonicky, že mají dohodu. A já jsem tam vyjednával za Českou republikou. já nevyjednávám za evropské občany. Pro mě pan Timmermans je nepřijatelný kandidát. Pan Timmermans nás vždycky kritizoval, že nebereme migranty. Vůbec jak on komunikuje. Tady říká: „Britští vyjednavači pobíhali jak idioti.“ Včera se vyjádřil k Borisu Johnsonovi také. Pan místopředseda Komise stále něco komentuje.

Evropa má fungovat hlavně jako Evropská rada. Paní Merkelová sama řekla v Sibiu, že Evropská rada má být koaliční vláda Evropy. A v Evropské komisi to, že tam jmenujeme a že jsou to političtí nominanti, jasně, ale především jsou to úředníci, a nemají být politici. A pokud byl zvolen Jean-Claud Juncker spitzenkandidátem, a protože se domluvily Německo a Francie a ostatní tam byli do počtu, tak tentokrát to tak nebylo. Tentokrát to tak nebylo. A je to dobře, že to tak nebylo.

Já vůbec nechápu – i pan Hampl tak vystupoval... Já jsem vůbec nepochopil, proč lidovci neusilovali o předsedu Evropské komise? Předseda Evropského parlamentu, nebo Evropské rady, nebo Evropské centrální banky, to se nás naštěstí netýká, nejsou podstatné posty.

Pro nás je nejpodstatnější předseda Evropské komise. A pan Timmermans byl nepřijatelný z různých důvodů. A stačí číst jeho prohlášení v médiích. A to, že socialisté se potom pomstili a ještě v úterý ráno byl Šefčovič kandidát že někdo tam řval na premiéry, ani nebudu radši říkat kdo, tak to je jejich problém. A podstatné je, jaká bude geografická a genderová rovnováha v Evropské komisi. Ty posty, které byly, nejsou pro nás podstatné.

Mimochodem, pokud někdo říká, že region nemá vliv, tak právě teď se ukázalo, že máme vliv. Já jsem potom dokonce četl v novinách, že Viktor Orbán je takový borec, že ještě vymyslel tu Ursulu. Což je samozřejmě nesmysl. A samozřejmě je to o tom, jak hlasoval Evropský parlament. A řekněme si, kolik máme v Evropském parlamentu poslanců? Polsko má 51, sám Morawiecki má 27, my máme 21. Ale co se stalo? Samozřejmě už všichni útočili proti všem. 21, nemáme 21, protože my už tam bojujeme. Už se tam udávalo, proti Charanzové, aby nebyla místopředsedkyně Evropského parlamentu. A máme 2 místopředsedy Evropského parlamentu. A je to obrovský úspěch, obrovský. Protože jsme měli jednoho, ale ten nebyl zvolen po volbách, ale byl tam jako „ALDE“.

Takže ty různé komentáře... Já jsem hrdý na to, že jsme jako V4 vybojovali tu pozici. Ano, poprvé. Ne jako minule, když byl zvolen Jean-Claude Juncker a Cameron byl proti a Orbán byl proti, a vůbec se s nimi nikdo nebavil. Ne, my nechceme Evropu, kde rozhoduje Německo a Francie. My máme stejný hlas na Evropské radě. Já mám stejný hlas jako pan Macron nebo paní Merkelová. A bojuji tam i za české zájmy. A jsem i v rámci „ALDE“. Pan senátor Fischer tam mluvil o spojencích. Ano, v rámci „ALDE“ jsem s Emmanuelem Macronem a Charles Michelem, ano, který měl nějaký záchvat ohledně migrantů a Schengenu. Což je samozřejmě nesmysl, protože nemůžu nic udělat. A my jsme si to vyříkali, takže já jsem měl možnost sedět v „ALDE. A samozřejmě jsme seděli jako V4, protože je to důležité pro ten region. A V4 má 65 milionů obyvatel.

A já znovu opakuji, bojuji za české zájmy. A také jsem to na Evropské radě řekl panu Ruttemu, který tam vystupoval za „ALDE“ a prosazoval tam „Timmermanse“ z nějakých důvodů vnitropolitických, nizozemských. To mě nezajímá, mě zajímají české zájmy. A pan Timmermans nebyl dobrý kandidát pro Českou republiku. A pokud tomu nikdo nevěří, tak je to v médiích, jak se vyjadřuje. My zásadně nesouhlasíme s promigrantskou politikou.

Teď, co se vlastně děje? Tak my máme dva české řidiče, kteří sedí ve vězení ve Francii za pašování migrantů. My máme také na to zákon, jsou tam. A co paní pirátka, která porušila zákony Itálie? Já chápu, že na záchranu lidí na moři je zákon, ale ti lidé zaplatili 5000 dolarů za to, aby přišli do Evropy. Já jsem mluvil – a jsem jediný premiér, který šel na „Sophia Operation“. A paní pirátka je na 1. straně Spiegelu, je to hrdinka navržená na Nobelovu cenu míru...Porušila nějaké zákony. A dokonce říká, že v Itálii nevím co. Tak to jsou ty absurdity...

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pokud Evropa konečně má řešit migraci, tak musí vyřešit Sýrii. Tam je 6 milionů uprchlíků. Místo toho, abychom to vyřešili, tak jsme dali Turecku 6 miliard euro, protože jsme byli neschopní to vyřešit. Libyi a samozřejmě Afriku. Každý o tom mluví, tak doufejme, že budeme mít konkrétní projekt. A aby to konečně začalo fungovat. a Česká republika má jasnou strategii a my ji přijímáme. A všichni lidi, kteří chodí k nám, chodí na pracovní povolení. Takže zase tady samozřejmě některé strany straší s migranty. A pokud Evropa to znovu dává na stůl, tak to zase jenom skončí tak, jak to skončilo v červnu 2018 ve 4 ráno, kdy jsme to definitivně odmítli.

Není možné, aby to takhle pokračovalo a někdo nás vystavoval nějakému tlaku. Takže samozřejmě v rámci V4 spolupráce funguje velice dobře, my máme stejné názory na migraci, na rozpočet, a já nevidím důvod, proč bychom měli tady pomlouvat ten region. V4 je první obchodní partner Německa. My jsme první dodavatel – 250 miliard euro, Česká republika 95 miliard euro. My platíme ročně jako V4 50 miliard euro dividend do některých států, které samozřejmě mají nějaký názor, že nejsme solidární. My jsme solidární.

Já jsem byl v severní Makedonii, máme tam 50 policistů. Tedy paradoxně ze schengenského prostoru z Řecka dělali protimigrační opatření. Schengen. Takže my jsme solidární, my financujeme, my jsme připraveni financovat. Samozřejmě chceme debatovat o Frontexu, proč tam má být tolik pobřežní stráže, když jednotlivé země to ani nechtějí. Bulharsko to nechce, Malta to nechce, Poláci to nechtějí, další to nechtějí, protože mají vlastní. My máme také, my jsme solidární.

Takže to jsou všechny věci, které tam řešíme. A já tady zásadně odmítám projevy ohledně, že my jsme... Naopak. A já hledám spojence. Já nevím, který premiér tady svolával V4 na SMS. Žádný přede mnou, žádný. A to, že jsme diskutovali se všemi premiéry, a byla to dohoda, a nakonec premiéři EPP, lidovci de facto přispěli k tomu, že Timmermans tam ve finále nebyl. A já nechápu, proč lidovci, nebo české strany, které jsou v EPP, nemají z toho radost, že nakonec je tam Ursula von der Leyen. Já si myslím, že ta dáma se nějak vyjádřila, ona vnímá – a každý vnímá – pozici V4. A že byli s námi Italové? Ano, mají 65 milionů obyvatel, ano. A podařilo se to, je to obrovský úspěch a jednoznačně ten region má vliv, a má velký vliv, a samozřejmě teď je otázka v rámci Komise, jestli budou splněny dohody, které byly slíbeny.

Takže já zásadně odmítám, že bychom něco pokazili. Naopak, je to historický úspěch a jednoznačně jsem hrdý na to, že Česká republika spolupracuje s V4 a máme podstatně větší hlas. A také já samozřejmě na Evropské radě vystupuji, takže opak je pravdou a jsem rád, že jsem to tady mohl říct.

Psali jsme: Dienstbier (ČSSD): Ursula von der Leyen v době vrcholící krize osobně přijala ve svém domě jednoho ze syrských uprchlíků Premiér Babiš: Nesouhlasíme s tím, že jádro je špinavý zdroj. Jádro nemá emise Babiš předpokládá, že dneškem problém s výměnou na kultuře skončí Napětí ve vládě nepolevuje: Babiš dnes znovu dorazí za Zemanem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV