Premiér Babiš: Totálně neschopný Elkán. Nerozuměl, když jsem se ho ptal na rozvahu, výsledovku…

Děkuji za slovo. Já jsem si toho napsal strašně moc, tak snad začnu od pana Bělobrádka. No ten Kučera a Elkán tam nikdy neměli být. Nikdy. To je ostuda. Totálně neschopný Elkán. Vůbec nerozuměl, když jsem se ho ptal na rozvahu, výsledovku, co je to ebitda, investice cash flow, nic. Neuvěřitelné. A Kučera? Ta ostuda? Vždyť teď máme důležitou investici BMW a on mi přinese do kanceláře nejvyššího zástupce BMW. Vůbec nevím, co zase nasliboval, jak v GE Aviation. A na jednání zjistím, že stát má tady vyplatit asi 600 mil. ekologických zátěží, o kterých vůbec nevím.

A stejný podraz udělal s GE Aviation. Tam přišli lidi GE Group, to je megafirma, a tenhle člověk, který ničemu nerozuměl, nás reprezentoval. Pane Bělobrádek, prosím vás, anglicky jo. Já mluvím hlavně francouzsky, německy a taky anglicky. A když pan Fiala tady začal projev, tak náš premiér nemluvil nic, jen česky. A ten Macron, se kterým mluvil na čtyři oči před dvěma týdny na Evropské radě, nemluví česky. Ani Sebastian Kurz nemluví česky, když už jsme tedy u toho. A prosím vás, pane Bělobrádek, nechci říct, že lžete, možná jste zapomněl, ale já mám v ruce usnesení druhého zasedání celostátní konference KDU-ČSL z 27. října 2017. Bod 3. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje odchod KDU-ČSL do opozice. Hlasování: pro 66, proti 1, zdrželo se 5. Tak co tady vykládáte. Nikdy jste nechtěli jednat. Okamžitě jste řekli, že jdete do opozice a teďka děláte jenom politiku a mluvíte o trestně stíhaném. Na objednávku. Nechci říkat, že to chtějí. Tak přestaňte lhát. Tady to máte napsané. Nikdy jste s námi nechtěli jednat. Proč zase mluvíte o politických čistkách. Jaké politické čistky? Vy mně říkáte, že já jsem nekompetentní? Čeho? Také toho, že vaše profese byla, abyste řídil vědu a výzkum, kde jste nic neudělal? Já jsem za těch pár týdnů s Havlíčkem udělal víc. A choďte (běžte se) se zeptat, na tu radu. Už třikrát jsme zasedali. A udělali jsme analýzu těch center a udělali jsme překryvy program, pět šest miliard mezi Ta (?) ČR a MPO atd., takže, prosím vás, neříkejte mi, že jsem nekompetentní. Já mám v životě celkem bohatou historii, takže celkem jsem kompetentní. A taky jsem tady založil nějaké protikorupční hnutí, které má za sebou taky něco, tak já si myslím, že jsem celkem kompetentní. A vy mluvíte o rozpuštění Sněmovny. No tak to navrhněte. Chcete předčasné volby? Já s tím problém nemám. Já rád chodím mezi lidi. Půjdu znovu, od rána do večera. Takže já bych byl strašně rád... Vy mluvíte nepsaná pravidla. Já nevím, co to jsou nepsaná pravidla. Co je to nepsaná pravidla? Že na vládě se nehrají šachy nebo se netwituje nebo co to je, nepsaná pravidla? Prosím vás, zkusme skutečně vystupovat korektně. Nechci to tu rozvádět do detailů.

Vrátil bych se, beru to odspodu, k panu Kalouskovi. Náš symbol korupce a demagogie. On tu mluví o kontrolách. Tak toto je manuál kontroly hospodaření (ukazuje papíry) a toto je plán veřejnosprávních kontrol odboru 17. To, co jsem zavedl já na Ministerstvu financí. A víte, jak se kontroloval za pana Kalouska? To nebyl žádný plán. Byl tam nějaký Kuchyňa, ředitel odboru 17, a on ho zavolal a řekl: Kuchyňa, půjdeš zkontrolovat tohle. A taky že přišel, 2013, začátkem na Čapí hnízdo. Slyšeli jste někde o Čapím hnízdě? Náhodou tam Kalousek poslal Kuchyňu. Zkontroluj to pořádně. A pamatujete si, jak tady vydíral ODS a zneužil FAU vůči Vondrovi? ProMoPro? A volal policistovi a já nevím, komu všemu, když si dovolili někoho vyšetřovat. Takže on nám tady bude vykládat, jak se kontroluje. Já si myslím, že od mého nástupu se kontroluje nestranně. A to je zajímavé, ten GIPS, jak vás všechny trápí. A co teda. Jste z toho nervózní? Z toho GIBSu? (Potlesk z levé a prostřední strany sálu.) Já ten GIBS nechci řešit. A já vám hned říkám: Po zasedání bezpečnostní rady státu za přítomnosti nejvyššího státního zástupce a dvou vrchních státních zástupců ten člověk je velký problém a nikdy tam neměl být. A pokud mi nevěříte, tak choďte (běžte) na ten bezpečnostní výbor a ať je otevřený a ať všichni lidi slyší, co napsalo Vrchní státní zastupitelstvo, co pan Sobotka nechtěl ani číst ani slyšet a ztratil se referátník. A tady pan Kalousek říká, že proč já, argumentuje tady, že Kancelář republiky. A co já mám s Kanceláří republiky? GIBS je podle zákona pode mnou, já jsem za ni zodpovědný, já navrhuji a jmenuji, takže GIBS nikdo nekontroloval, vznikl 1. ledna 2012 a co říká interní audit GIBS podřízený panu řediteli? No že možná došlo k porušení zákona veřejných zakázek. A kdo mi to na vládě dvakrát přehlasoval, když jsme mluvili o rozpočtu a já jsem říkal, učitelé mají 23 tisíc a GIBS má 55 a ještě mě přehlasovali a dali jsme jim peníze navíc? A z těch 51 milionů, kde měl použít ty peníze na nabrání nových příslušníků, 20, tak to použil na odměny? Třicet milionů odměny si vyplatili za 2017, standardní odměna byla 13 milionů. O tom se chcete bavit? Já mám na to dopisy. Takže to není politické. A GIBS ano. Je produkt mocenského rozdělení mezi VV a ODS, kdy se bojovalo o policejního prezidenta. A proto to je produkt Langra, GIBS. A GIBS je inspekce vnitra, není mezi tím žádný rozdíl. To, co tady říká pan Stanjura, to jsou jen formální záležitosti. Inspekce vnitra měla kontrolovat policisty a GIBS kontroluje policisty. A jestli je to nějaký zákon, makový nebo takový, to je úplně jedno, to je irelevantní. Takže já říkám, já k tomu GIBS už nechci nic říkat. Všechny vás to trápí, tak běžte na ten bezpečnostní výbor. Ale hlavně, aby ti vaši lidé šli do toho spisu. Ten je v nějakém režimu. A teď, nevím, jestli o tom věděli, ale bylo by dobré. A já vám tady můžu jen přečíst, co říká zpráva Ligy lidských práv o fungování GIBS z roku 2011: Hlavní chyba spočívá v nevhodném personálním obsazení GIBS, především samotného vedení. Na straně 5 se pak dočteme: Vedení GIBS je tvořeno osobami, které nejenže jsou značně problematické a z hlediska své minulosti a morální integrity, ale jako bývalí policisté a kolegové těch, které mají stíhat, nebo jako bývalí funkcionáři minulých inspekcí nejsou nezávislý. Takže já GIBS řeším proto, protože ze zákona je GIBS pode mnou. A mám problém s jeho hospodařením. S prací GIBS mají problém státní zástupci, ne já, a řekli to veřejně několikrát. A co pan Murín má za sebou, tak to jsme přece četli v médiích. To bylo v dubnu 2017.

Vrátím se na začátek. Pan Fiala říkal, že nejsme schopni vystupovat. Nevím, kde jste na to přišel, pane předsedo. Já vystupuji aktivně a myslím si... V Davosu jsem byl. Sedmnáct let tam za vládu nikdo nebyl. Tam je největší koncentrace politiků této planety. Jednám. Máme jasný plán vyjednávat. Tak jsme se na tom domluvili, tak já nechápu, proč říkáte, že nevyjednávám a nejsem schopen vyjednávat. Myslím si, že to je jedna z mých silných stránek, že vyjednávám. Ale zkuste mi říct, dejte mi ten recept, protože já samozřejmě jsem nezkušený politik a já to asi ani neumím. Řekněte mi ten recept, jak máme s vámi vyjednávat, když tedy v televizi paní Udženija říká, že máme vyjednávat, pan Benda říká: máme vyjednávat a na našem posledním setkání jsem se ptal, jestli chcete vyjednávat, a znovu jste nám řekli, že nechcete vyjednávat. Tak já vám to asi dám písemně, já už nevím, co mám dělat nebo dejte nám nějakou kuchařku, jak se to dělá. A prosím vás, taky se naučte počítat. Neříkejte, že jsme pět měsíců v demisi. Sobotkova vláda dala demisi 29. listopadu 2017 a naše vláda nastoupila 13. prosince 2017. Takže jsme tam 86 dní. To nejsou ani tři měsíce. A samozřejmě, můžeme to počítat od Sobotkovy demise, to je 99 dní, tak neříkejte pět měsíců, protože to tak není.

Takže budu rád, vy stále mluvíte o tom, jakou máme my tady podporu a jak je to všechno domluveno. A naše vláda... Ano. Asi jsem se špatně vyjádřil. Já neříkám, že schvaluje zákony. My říkáme, my projednáváme zákony a stavíme se k tomu objektivně bez ohledu na to, jestli to je Pirát nebo Piráti. My jsme podpořili NKÚ nebo církevní restituce nebo a tak dále. Myslím si, že se chováme a přistupujeme k tomu se selským rozumem.

Ještě se musím zásadně ohradit proti tomu, co řekl tady pan Kalousek. Já jsem nikoho nevydíral. Nikomu jsem nevyhrožoval. Nikomu jsem nic nenabízel. A ani jsem neřekl, že ho odvolám. Tak přestaňte lhát už konečně. Já jsem řekl panu Murínovi, že nemá moji důvěru. A to, co jsem četl, ty papíry, které se ztratily, a náhodou sekretářka na Úřadu vlády je našla, je skandál pro mě. A to je všechno. Takže já jsem nikoho nevydíral. Neříkejte to. Není to pravda.

Panu Chvojkovi bych rád řekl, že pokud jsem se vyjádřil, že on si tam natahal nějaké úředníky, nejsem si toho vědom. A pokud skutečně jsem to řekl, tak se za to omlouvám, protože to není pravda. A myslel jsem jenom, že člověk, který byl odpovědný za Úřad vlády. A ten Úřad vlády, nárůst těch úředníků byl dramatický, tam natáhl různé lidi. Různé, různé. Takže určitě jsem nemyslel na pana Chvojku. A pokud to někde bylo, já si to fakt neuvědomuju, tak se omlouvám. A vy jste samozřejmě zdědil, co jste tam měl.

Není pravda - a zásadně to odmítám a je to absolutní stupidita - že bychom my zjišťovali nějaké členství úředníků v ČSSD. Co to je za pitomost? Já jsem si nechal předložit tabulku jednotlivých resortů, opravdu jsme stále obviňováni, nárůstu úředníků podle resortů podle jednotlivých koaličních stran. A o tom jsem mluvil. A tady se rozšiřuje zase nějaká lež. To já zásadně odmítám. Není to pravda.

Ohledně pana Bartoše - kontrola na Ministerstvu financí - to jsme vysvětlili. Já jsem odpovědný za GIBS. A když interní audit zjistil, že došlo k porušení zákona, interní audit pod šéfem GIBSu, tak jsem napsal, protože to jsou přece prostředky daňových poplatníků. A je to normální, že když jsou tam kontroverze s hospodařením, že se požádá o kontrolu. Přece je to moje povinnost. Takže premiér si nemůže posílat kontroly, kam chce. Ano, nemůžu. ale GIBS je pode mnou. Tak si to nastudujte. Nejsou žádné politické důvody. A vy nás můžete kontrolovat. Můžete kontrolovat všechno. Máte interpelace. Máte výbory. My jsme se vzdali výborů. Tak klidně nám pomáhejte. A když zjistíte nějakou nehospodárnost nebo nevím co, tak jsem připraven.

Prosím vás, nedělejte si zásluhy za protidrogovou komisi. My jsme o tom uvažovali a já jsem si to tam nechal, protože to chci řešit, protože je to velký problém, protože naše děti jsou skutečně vysoko na spotřebě alkoholu a cigaret v Evropě. Takže tady to bylo strašně zajímavé, kdo všechno lobboval za pana Vobořila. (Šum v pravé části sálu.) A já jsem se s těmi lidmi potkal a dokonce jsme se domluvili na postupu. Takže není to vaše zásluha. Původně a ve vícero zemích v Evropě je tahle problematika pod Ministerstvem zdravotnictví. A že jsme o tom uvažovali? Ano. Potom jsme si na to sedli. Vyhodnotili jsme to a zůstalo to tam.

Stejně i jednací řád. Tehdy jste zase křičeli: ohrožení demokracie, protože na každý zákon bylo napsané tiskové prohlášení, které nebylo použito. Šílená byrokracie. Tak trošku jsme to vlastně zlidštili. To je všechno.

Nominační zákon - fajn, tak ho předložte. Já jsem ho předkládal. Akorát tam byla taková malá chybička pro tradiční strany, že poslanec a senátor by neměl sedět ve státní firmě po skončení mandátu. Tak to se jim asi nelíbilo, tak to neprošlo. Tak ale když to přinesete, my budeme určitě rádi. My jsme silně aplikovali apolitičnost. Na Ministerstvu financí nepracoval nikdo z hnutí ANO. Ve státních firmách, které byly pode mnou, nebyli žádní nominanti hnutí ANO. Toho jsem se striktně držel. A vy mluvíte o těch náměstcích. Ano, my jsme zdědili nějaké náměstky. Ale to jsou všechno profíci. To byli úředníci. Bärtl. Tlapa. Já nevím, jak se všichni jmenují. Na kultuře... Ano, my jsme neměli žádné seznamy našich lidí za hnutí, kteří by tam potřebovali obsadit nějaké pozice. A my to dokazujeme. I tato vláda, kde je devět nečlenů hnutí. Takže je jasné, že se tohoto přístupu apolitičnosti držíme.

Tady pan Bartošek tedy vystupoval, to mě pobavilo, že bouráme nějaký byt, nebo zdi bouráme. My jenom měníme hospodyně, které špatně řídily ty domácnosti a špatně uklízely ty hospodyně, které se starají o ten byt. Takže my nic nebouráme. Takže jsme vyměnili nějaké hospodyně. Myslím, že těch argumentů tady odznělo dost. A byli jsme přesvědčeni o tom, že tam ty lidi nemají co hledat, už předtím, než jsme byli ve vládě. Ano?

Potom pan Gazdík mě vyzval... Ale my neděláme žádné nevratné kroky. My dokonce děláme všude výběrové řízení. Takže Piráti taky dělají výběrové řízení. Když chcete, můžeme dát i inzerát. Já s tím nemám problém. Nemáme žádné straníky, kteří se klepou na post někde na poště nebo kde. Takže já uznávám, ano, a není pravda, že my nechceme tu důvěru. My ji chceme, tu důvěru. Chceme. Chceme. Ale vzpomeňte si, jak vy se k nám chováte vlastně od parlamentních voleb. Co jste tady řešili od parlamentních voleb? No složení sněmovní. Ale hlavně ten mandát, ten imunitní výbor, hlavně to Čapí hnízdo a ten předseda toho výboru. A všichni tam nalezli. Pan Kalousek. Paní Němcová. Chtěli být u toho. Tak proč jste nedonesli i ten důkaz toho podvodu, který neexistuje? Proč? Vždyť jste tam vlezli. Michálek tam byl. Všichni tam byli. Ne? To vás zajímalo. Nezajímala vás Sněmovna. A my jsme byli přece domluveni s ODS. Chtěli jste Klause do školského a paní Černochovou do bezpečnostního a pana Bendu do... Vždyť si to psal ten Faltýnek, ne? (Předseda Faltýnek se usmívá a přikyvuje.) On to sepsal všechno. A potom jsme se měli potkat všichni a uzavřít to. No a zrazu přišel Demokratický blok a všechno jste zbourali. Tak si to připomeňte. No ano. (Reakce v pravé části sálu.)

Vy říkáte, nejednáme. Dejte mi kuchařku, jak mám s vámi jednat. Asi jsem úplně blbej, neumím to, tak mi to napište, tu kuchařku. Jo? Představte si, že jsem robot. Tady si strčím něco, nějaký čip a budu s vámi jednat. Já už nevím co.

Na prvním jednání se vás ptal, pane Fiala, tady Faltýnek: A co Ministerstvo školství? (Nesrozumitelné) ministr? Ne. Hahaha. Ne. A tím to skončilo. Tak neříkejte, že jsme nechtěli jednat. Chtěli jsme jednat. A když nám některé strany říkají, my budeme jednat, ale bez Babiše, no tak u nás, aspoň zatím, možná se to za chvíli změní (se smíchem), že mě hnutí nebude chtít, ale vy dobře víte, že je to pokrytecké a že nechcete. Vy stále vykládáte: a koalice a SPD a KSČM... Takže se omlouvám, ale není to pravda.

Takže já, pane Gazdík, já uznávám, že ta vláda bez důvěry nemá dělat nevratné kroky. Ale my neděláme nevratné kroky. Pokud se na poštu vybere někdo a potom vy budete ve vládě a nebude se vám líbit, protože nebudete chtít, jak vybírá IT zakázky, tak si ho vyměníte. Takže to je o těch hospodyních, ale ne o těch zdech. Co? Takže já uznávám, že je v tom rozdíl. Ano. Ale Ústavní soud jasně řekl, že nemáme dělat nevratné kroky. A ty kroky, které my děláme, jsou všechny vratné. Až na to teda, že doufám, že s vámi tady prosadíme navýšení důchodů a investiční plány a věci, které lidi zajímají.

Vy zase jenom pokračujete v té vaší politice, že zase dneska se tady musíme dohadovat, lidi jsou zase z toho znechucení. To je neuvěřitelné. Ještě jsem zapomněl vlastně na pana Farského. (Smích v řadách ANO.) Počkejte, ještě si musím tady najít poznámky. Ano. Atmosféra, pane Farský. Rozklad společnosti. No, a proč to tak je? Já nevím, proč to tak je. Proč je tady taková nenávist? Proč tady je to všechno rozděleno? Víte, kdy to vzniklo? Po první prezidentské volbě mezi Zemanem a Schwarzenbergem. Tam to vzniklo. A vy říkáte, že jste demokraté, tak proč to neakceptujete? Tady také byly svobodné volby a my jsme je vyhráli. Ano, neměli jsme, nemáme většinu a chceme se domluvit na vládě, ale kdo tady dělá ten rozklad společnosti, kdo stále štve tady? Ti různí vybraní vaši, ten váš Mitrofanov, kterého jste dvakrát citovali. Ten je celý bez sebe! Ten je úplně vyřízený, že Babiš se narodil! (Smích a potlesk poslanců ANO.) Ale nechť si jde stěžovat Mečiarovi nebo Klausovi, ten tam včera seděl. Proč rozdělili to Československo? No, v životě bych tady nestál! (Pobavení.) Klaus a Mečiar zapříčinili, že jsem tady. Tam byl ten začátek. A proč je rozklad? A proč demonstrují ti lidé? Proti komu? Proti mně? Už si to konečně zapište. Nebyl jsem agent! Nebyl! A vyhrál jsem ten soud! (Zprava: Nevyhrál!) A to, že Česká televize... Ne! Kolik let vám trvalo, než jste odkryli svazky StB? Čtrnáct let! A kolik svazků jste zničili? Dvacet pět tisíc! Tak si to nastudujte, vážení! Dvacet pět tisíc! (Projevy nesouhlasu zprava.) Vy mi říkáte, že jsem agent. A nebyl jsem agent! Já jsem měl v rodině tři emigračky a můj táta neměl kariérní postup, tak už mě přestaňte urážet a lhát. A já jsem podal dovolání a ten soud znovu vyhraji!

Vy tady štvete proti mně a různé ty aféry a toto je jenom další krok. Demise. Lidi ani nevědí, co je to demise. Říkejte plenmise, my děláme naplno. Plen je plno a demi je půlka po francouzsky, pokud jste to nezpoznali. Takže plenmise, demise. A stále to budete opakovat, demise. Ale za Topolánka jste neříkali, že je v demisi, ani ta naše slavná média neříkala stále demise, demise, demise. Ale my děláme naplno a usilujeme a budeme vyjednávat.

Takže prosím vás, dejte mi tu kuchařku, jak máme s vámi vyjednávat, a my jsme připraveni. Pan prezident mě včera také kritizoval, tak musíme zabrat dvojku a budeme se snažit. (Smích poslanců ANO.) Nám jde o to, aby tady byla stabilní vláda, abychom konečně už dělali něco pro lidi. Proto chodíme do krajů a značíme si to. A připravíme ten megainvestiční plán pro naši zemi a vrátíme ji tam, kde byla! Přečtěte si tu moji vizi - kapitola dvě. Děkuji. Nashle! (Bouřlivý potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

