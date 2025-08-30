Premiér Fiala: V Plzni vzniknou stovky nových pracovních míst

31.08.2025 22:01 | Monitoring

Premiér Petr Fiala slavnostně otevřel v Plzni výrobní areál společnosti Panasonic na produkci tepelných čerpadel.

Premiér Fiala: V Plzni vzniknou stovky nových pracovních míst
Foto: Facebook
Popisek: Premiér Petr Fiala

Moderní komplex, jehož výstavba stála 8 miliard korun, bude disponovat špičkovým evropským výzkumným a vývojovým centrem a významně navýší výrobní kapacity japonské značky. Díky investici vzniknou stovky nových pracovních míst. Slavnostního otevření se zúčastnil také velvyslanec Japonska v ČR Kansuke Nagaoka, zástupci Plzeňského kraje, představitelé statutárního města Plzeň a řada dalších významných hostů.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

3%
95%
2%
hlasovalo: 10162 lidí

Od roku 2030 bude závod schopen ročně vyrábět až 1,4 milionu vnitřních a venkovních jednotek tepelných čerpadel. Součástí výrobního komplexu je špičkové R&D centrum tepelných čerpadel, které do tří let převezme klíčovou roli pro evropský trh. Jedním z hlavních partnerů centra je VŠB –Technická univerzita Ostrava, která kompletně navrhla a postaví jednu z výzkumných laboratoří. V areálu aktuálně pracuje více než 700 zaměstnanců a jejich počet poroste úměrně s rostoucí výrobní kapacitou. Při maximální produkci bude továrna potřebovat zhruba dvojnásobek zaměstnanců.

„Otevření tohoto špičkového závodu na tepelná čerpadla posiluje konkurenceschopnost českého průmyslu, přináší nová kvalifikovaná pracovní místa a potvrzuje, že ČR nabízí atraktivní podmínky pro technologicky náročné a inovativní projekty. V České republice chceme podniky, kde vznikají kompletní výrobky s vysokou přidanou hodnotou, podniky propojené s vědou a výzkumem. Naše vláda bude tyto investice i nadále aktivně podporovat," uvedl premiér Fiala.

Japonsko patří společně s Německem a USA mezi tři největší zahraniční investory v Česku a konkrétně Panasonic je největším japonským investorem. Společnost do Česka vstoupila v roce 1996 a o rok později zahájila provoz první haly na výrobu televizorů. Tehdy šlo o první japonskou investici v ČR a Panasonic byl zároveň prvním investorem v rodící se průmyslové zóně Borská pole, která je nyní jednou z největších v Česku. Společně s investicí do nového závodu činí souhrnný objem investic společnosti Panasonic v ČR více než 27 miliard korun.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Premiér Fiala Rozpočet na sport bude minimálně stejně vysoký jako letos
Premiér Fiala: Vystavení Lucy a Selam jsou důkazem důvěry
Premiér Fiala: Své zájmy prosazujeme s viditelnými výsledky
Premiér Fiala: Máme jednoznačnou shodu, jak dále postupovat

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , investice , Japonsko , Plzeň , premiér , průmysl

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebuje Česká republika podniky, propojené s vědou a výzkumem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Marek Výborný byl položen dotaz

Dotace

Prý chcete po Agrofertu vymáhat dotace, které získal, když byl Babiš ve vládě. Proč až teď před volbami? A co by mě zajímalo více, kdo a jakou odpovědnost ponese za přidělení těch dotací, které jestli to chápu dobře, byli přiděleny nezákonně? A hlavně, co hodláte s těmi penězi případně udělat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Premiér Fiala: V Plzni vzniknou stovky nových pracovních míst

22:01 Premiér Fiala: V Plzni vzniknou stovky nových pracovních míst

Premiér Petr Fiala slavnostně otevřel v Plzni výrobní areál společnosti Panasonic na produkci tepeln…