Premiér Fiala: V Plzni vzniknou stovky nových pracovních míst

Moderní komplex, jehož výstavba stála 8 miliard korun, bude disponovat špičkovým evropským výzkumným a vývojovým centrem a významně navýší výrobní kapacity japonské značky. Díky investici vzniknou stovky nových pracovních míst. Slavnostního otevření se zúčastnil také velvyslanec Japonska v ČR Kansuke Nagaoka, zástupci Plzeňského kraje, představitelé statutárního města Plzeň a řada dalších významných hostů.
Od roku 2030 bude závod schopen ročně vyrábět až 1,4 milionu vnitřních a venkovních jednotek tepelných čerpadel. Součástí výrobního komplexu je špičkové R&D centrum tepelných čerpadel, které do tří let převezme klíčovou roli pro evropský trh. Jedním z hlavních partnerů centra je VŠB –Technická univerzita Ostrava, která kompletně navrhla a postaví jednu z výzkumných laboratoří. V areálu aktuálně pracuje více než 700 zaměstnanců a jejich počet poroste úměrně s rostoucí výrobní kapacitou. Při maximální produkci bude továrna potřebovat zhruba dvojnásobek zaměstnanců.
„Otevření tohoto špičkového závodu na tepelná čerpadla posiluje konkurenceschopnost českého průmyslu, přináší nová kvalifikovaná pracovní místa a potvrzuje, že ČR nabízí atraktivní podmínky pro technologicky náročné a inovativní projekty. V České republice chceme podniky, kde vznikají kompletní výrobky s vysokou přidanou hodnotou, podniky propojené s vědou a výzkumem. Naše vláda bude tyto investice i nadále aktivně podporovat," uvedl premiér Fiala.
Japonsko patří společně s Německem a USA mezi tři největší zahraniční investory v Česku a konkrétně Panasonic je největším japonským investorem. Společnost do Česka vstoupila v roce 1996 a o rok později zahájila provoz první haly na výrobu televizorů. Tehdy šlo o první japonskou investici v ČR a Panasonic byl zároveň prvním investorem v rodící se průmyslové zóně Borská pole, která je nyní jednou z největších v Česku. Společně s investicí do nového závodu činí souhrnný objem investic společnosti Panasonic v ČR více než 27 miliard korun.
