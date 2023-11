Primátor Nwelati: Přes Jizeru v Mladé Boleslavi povede smíchovská lávka

„Bez ochoty Technické správy komunikací Praha, vedení Prahy v čele s primátorem Bohuslavem Sobotkou, ministerstva dopravy, firmy Hanyš a v neposlední řadě i našeho stavebního odboru by to nebylo možné. Společně jsme to ale dokázali a díky tomu neskončí tahle krásná stavba ve šrotu," nešetřil chválou primátor Nwelati.

Ze Smíchova do Mladé Boleslavi bylo nutné přesunout 110 metrů lávky, náklad vážil 110 tun, a při jeho transportu z hlavního města bylo dokonce nezbytné na několik minut uzavřít Smíchovský tunel. Část lávky, která původně měřila 175 metrů, bude vystavena v Železničním depozitáři Národního technického muzea. Transport proběhl v noci ze čtvrtka na pátek, složení dílů lávek z kamionů pomocí velkého jeřábu během pátečního dopoledne.

Aktuálně je lávka, jejíž kovová konstrukce je mimochodem ve vynikajícím stavu, deponována v Bezděčíně. V procesu je rovněž definitivní majetkové vypořádání mezi Prahou a Mladou Boleslaví, které ještě musí projít pražským zastupitelstvem.

Na jaře příštího roku ji čekají nezbytné dílčí opravy a v průběhu roku 2024 by měla být instalována přes Jizeru. V rámci revitalizace okolí řeky by zde měla do budoucna vzniknout i cyklostezka a odpovídající cesta pro pěší.