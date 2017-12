Primátor Nwelati: V množství investic máme za sebou rekordní rok

Zároveň velmi aktivně rozjelo investice, které financuje s pomocí evropských dotací v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Primátor Raduan Nwelati zdůraznil, že v mimořádném rozsahu se investovalo v roce 2017 především do oblasti školství a oprav komunikací.

Do oprav komunikací a veřejných prostranství směřovalo podle předběžných souhrnů zhruba 130 milionů korun. K největším akcím patřily celoplošné opravy Koněvovy ulice v Čejeticích, částí ulic J. Palacha, Na Radouči a Havlíčkova, oprava ulic Erbenova, Krátká, Václavkova i rozsáhlá oprava části ulice Dukelská. Město stihlo opravit také řadu chodníků i v příměstských částech a lokalitách v Čejeticích, v Podlázkách i na Sahaře.

Mezi největší chystané akce v roce 2018 patří revitalizace střední části Ptácké ulice, bude pokračovat oprava Dukelské ulice mezi Štefánikovou a Laurinovou ulicí, ale i napojení Dukelské ulice na severovýchodní tangentu. Plánují se i opravy dalších ulic na severním sídlišti, obslužné komunikace v blízkosti nové sportovní haly, ulice V Rokli, obslužné komunikace souběžné s T. G. Masaryka a dalších ulic. Pokračovat bude i velká oprava ve spolupráci se společností VAK MB v Dukelské ulici v seku mezi ulicemi Štefánikova a Laurinova.

V oblasti školství a sportu se investovalo do nástaveb na 2., 3. a 6. ZŠ, do druhé etapy rekonstrukce školní jídelny ve Václavkově ulici, ale i do úpravy zařízení i areálů na mateřských školách. Investice do oblasti školství přesáhly částku 80 milionů korun. I v příštím roce chce vedení města podobnou pozornost oblasti školství věnovat. Připravují se i různé projekty v sociální oblasti a kultuře.

Náměstek primátora Jiří Bouška zdůraznil, že Mladá Boleslav prokazuje mimořádně dobrou připravenost na využití evropských dotací v rámci Integrovaného plánu rozvoje území. Z celkové částky 700 milion korun, které Mladá Boleslav v rámci IPRÚ má k dispozici, již stačilo město zažádat o čerpání dotací na konkrétní projekty ve výši přesahující 280 milionů korun. Všechny další projekty jsou již rozpracované a podle vedení města nebude problém s včasným využitím celé alokované částky. Před Vánoci již město získalo prvních 5 z plánovaných 21 nových autobusů, město v rámci IPRÚ postavilo i nové cyklostezky Debře, přes Klenici do Řepova i v Havlíčkově ulici, chystají se i další projekty v dopravě. Významné investice směřují nebo se připravují v rámci IPRÚ také do školství a do sociální oblasti. Komplikovanější situace je v oblasti sociálního bydlení, kde průběžně mění podmínky a kde je nutné pečlivě zvážit, které projekty a do jaké míry budou skutečně pro město výhodné i do budoucna.

Upřesnit plán všech oprav a investic v roce 2018 bude ovšem možné až po schválení rozpočtu města, které se plánuje na jednání zastupitelů koncem ledna.

autor: PV