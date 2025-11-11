Primátor Svoboda: Doprava je téma, které spojuje všechny městské části

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda v pátek 7. listopadu 2025 navštívil městskou část Praha – Štěrboholy.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Primátor Bohuslav Svoboda

Během dopolední návštěvy se seznámil s rozvojovými plány městské části, navštívil nově rozšířenou základní školu, sportovní areály i pietní místo připomínající bitvu u Štěrbohol z roku 1757.

Hlavními tématy jednání byla dopravní infrastruktura, především dokončení městského okruhu 511 a rozvoj kolejové dopravy ve východní části Prahy, včetně připravované tramvajové trati z Malešic směrem na Štěrboholy a Malý háj.

„Doprava je téma, které spojuje všechny městské části, ale právě na východě Prahy je to otázka naprosto zásadní. Dokončení vnějšího okruhu a rozvoj kolejové dopravy pomůže snížit zátěž tranzitní dopravy a zlepší dostupnost této dynamicky rostoucí oblasti. Návštěvy městských částí mi vždy připomínají, že klíčem k dobrému řízení města je osobní kontakt, porozumění místním potřebám a spolupráce,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Součástí programu byla i prohlídka nově dokončené přístavby Základní školy Štěrboholy, která rozšířila kapacitu o druhý stupeň a moderní učebny. Stavba byla spolufinancována z prostředků hlavního města Prahy.

„Návštěvy primátora si velmi vážíme. Za posledních devatenáct let je to teprve druhá návštěva hlavy města v naší městské části. Těší nás, že jsme mohli pana primátora seznámit s našimi rozvojovými plány i výsledky dlouholeté práce – zejména s rozšířením naší základní školy. Tento projekt by nevznikl bez podpory magistrátu a bez důsledné práce našeho týmu, který věřil, že si děti ve Štěrboholech zaslouží moderní školu,“ řekl František Ševít, starosta městské části Praha – Štěrboholy.

Primátor v rámci návštěvy ocenil i aktivní přístup městské části v oblasti sportu a komunitního života. Prohlédl si nový sportovní areál, oddechovou plochu Radostná i památník bitvy u Štěrbohol.

