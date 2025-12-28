Covid byl trénink na válku. Hnízdil překvapil

Hostem Rozhovorů Jany Bobošíkové byl lékař internista a psychosomatik Jan Hnízdil. Hovořil o tom, proč nejsme nemocní pouze my lidé, ale celá společnost, ve které žijeme.
Moderátorka v úvodu vysvětlila, že její host dlouhodobě upozorňuje na to, že řada nemocí nevzniká v těle, ale v podmínkách, ve kterých lidé žijí. Kritizuje medicínu zaměřenou pouze na potlačování příznaků, mluví o ztrátě smyslu svobody a pravdivosti v moderní společnosti a opakovaně říká, že vyčerpání a deprese nejsou selháním jednotlivce, ale reakcí na nezdravé prostředí. „Proč Vánoce tak často odhalí že, náš život není v souladu, i když během roku se nám to daří skrývat a přežívat, ale o těch Vánocích to tak nějak vyplyne nebo vyhřezne, proč tomu tak je?“ zeptala se Bobošíková.
„To jste mě zaskočila,“ reagoval Hnízdil a přiznal, že on osobně Vánoce až zas tak intenzivně neprožívá. „S manželkou i s dětmi se snažíme v podstatě ty Vánoce si dělat každý den celý rok. Snažíme se, abychom se zastavili, abychom měli klid, pohodu, našli si čas na sebe, popovídali si, dobře se najedli. I si zapálíme tu svíčku, dáváme si dárky, takže my máme vlastně celý rok Vánoce. A proto pak ty svátky, kde spousta lidí se na ně upíná a vlastně často explodují ty emoce, tak to jaksi jde mimo nás,“ svěřil se s vlastním receptem na spokojený život a příjemné prožití svátků.
Iluze nekonečného ekonomického růstu způsobuje krize, včetně té zdravotní
Bobošíková připomněla, že Hnízdilovým tématem je, jak být zdravý v nemocné společnosti. „Říkáte dlouhodobě, že lidé nejsou nemocní, ale žijí v nezdravých podmínkách. Mě by zajímalo, co je podle vás nejvíc nezdravé?“ chtěla vědět.
Lékař vyjádřil názor, že 99 % nemocí je ze stresu. „Mluví se o civilizačních nemocech. Naprostá většina onemocnění jsou takzvaně civilizační – vysoký krevní tlak, infarkty, žaludeční vředy – většina nemocí. Vědecká medicína je zahrne nebo zaškatulkuje, dá jim označení civilizační. To znamená, že to jsou nemoci, které pramení z nemocné civilizace. A jak je léčit, když ta civilizace je nemocná? Tak to léčení nemůže být úspěšné. Takže tady jde o to, že skutečně v nemocné, v těžce postižené, vystresované společnosti nemohou žít zdraví lidé,“ upozorňuje Hnízdil.
Podle jeho slov nemůžeme spoléhat na to, že o to zdraví se nám postará nějaký doktor, ať už klasický nebo alternativní nebo psychosomatický, nebo nějaký politik. „Musíme si uvědomit, že za naše zdraví, tedy i za zdraví společnosti, zodpovídá každý z nás. Každý z nás nese tu zodpovědnost, a ta společnost se může uzdravit jedině zezdola změnou způsobu myšlení a chování každého z nás,“ zdůraznil psychosomatik.
„Když říkáte, pane doktore, že společnost je nemocná, mě by zajímalo, co je zdrojem té nemoci a co jsou příznaky té nemoci?“ naléhala moderátorka.
Zdrojem nemoci podle Hnízdila je celý systém západní vyspělé civilizace, který je založený na iluzi nekonečného ekonomického růstu. „Tady je představa, že ta ekonomika neustále musí růst, že musíme víc vyrábět, víc spotřebovávat, což logicky není možné na omezeném prostoru planety. Ten růst se musí zastavit, ale protože ta společenská formace je taková, že stojí na tom, že roste, tak důsledkem jsou všechny ty krize – zdravotní, ekonomická, ekologická, právní. Ale to jsou důsledky toho základního problému, tedy iluze nekonečného ekonomického růstu. A od toho se odvozují i ty následky. Pak už ty nemoci, tělesné, duševní, to už je jedno, ale to jsou zase důsledky nebo varovné signály, že v těchto podmínkách člověk už dál žít nemůže,“ varuje lékař.
Systém je patologický, protože v čele stojí psychopati
Moderátorka chtěla vědět, jak se projevuje nezdravá společnost v chování jednotlivých lidí. „Máme tady skupiny, které působí na společnost masivněji, což jsou veřejně známí lidé, ti, kteří si říkají společenské elity. Jak působí současné české politické, vědecké nebo třeba i mediální, herecké elity na společnost?“ zeptala se Bobošíková.
Hnízdil odvětil, že podle jeho názoru společenský systém je patologický. V jeho čele stojí lidé, kteří jsou postižení, jsou to psychopaté.
„Psychopatie není nemoc. To je postižení charakteru. Lidé se zmrzačeným charakterem jsou dokonale oblečení, jazykově vybavení, pracovití, charismatičtí, ale na druhou stranu bezohlední, draví, bezcitní. Mají v povaze lidi ovládat a manipulovat s nimi a využívat je a zneužívat je, což se dokonale ukázalo během covidu. Já si myslím, že ten covid byl takový test v režii psychopatů, kde oni si chtěli zjistit, co si necháme líbit, že to byl vlastně takový jako trénink na válku. Byl zvolen univerzální globální nepřítel – virus. A ti psychopaté nám nařídili: ‚Nasaďte si respirátory.‘ Byly to všechno šílené pokyny v režii šílenců, kteří jenom chtěli zjistit, kam až mohou zajít,“ soudí Hnízdil.
Podle svých slov žasl, co si lidé nechali líbit. Poslušně si nasadili respirátory. „Já jsem to na sebe nevzal ani minutu, skutečně nevzal. Historie medicíny nepamatuje, aby na základě nějakého velmi pochybného testu byl člověk označen za nemocného, nakaženého, nakažlivého. To je úplné novum. A aplikovat lidem cokoliv na nádraží nebo někde, no mně vstávaly zbylé vlasy hrůzou na hlavě. Takže já jsem považoval za svoji profesní a občanskou povinnost proti tomu vystoupit,“ vrátil se ve vzpomínkách k časům pandemie a proticovidových opatření.
