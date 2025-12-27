Potůčková (STAN): Zastavení penězotoku z Klimatického fondu bude bolet. Hlavně Macinku

Tak jsem si to zanalyzovala, co všechno báječného vláda odmávla hned napoprvé a co nám to hlavní marketérka Aneta Zicklerová, která ještě celkem nedávno máchala houbou polonahá u automyčky v reklamě na světlé anozítřky, tak bombasticky propaguje jako nový šmejd hrnec:
- odmítnutím MP a ETS2 od plácnutím do stolu ve Strakovce se vůbec nic nezmění. Krom postavení ČR. Povede to k pokutám a ztrátě dotací - a zastavení penězotoku z Klimatického fondu bude obzvláště bolet. Hlavně Macinku na MŽP. Au.
- snížení cen elektřiny nakonec nezaplatí stát ale samozřejmě lidi z vlastních kapes. Stát jsou totiž občané ČR - ledaže by to vzal Babiš celé na sebe, protože si stejně po Ludvíkovsku myslí L'État, c'est moi!
- stavební zákon ještě neprošel sněmovnou, takto je to paskvil a úředníci orp to nemají šanci zvládnout. Celý systém.se zhroutí, úředníci se na to vykašlou a odejdou už z tak přetížených stavebních úřadů. Představa, že všichni zaměstnanci ze zrušených stavebních úřadů na obcích začnou pracovat na úřadech ve velkých městech (ORP), která je nota bene nemají kam umístit a nové stavební experty jaksi ze státního platu nezaplatí, je zcela lichá. A digitalizace se stejně nekoná - vláda ji totiž neopraví ale odsouvá až do roku 2030.
- zmrazení platů shodí Ústavní soud - stejně jako vždycky. Není to totiž systémové řešení a po zmražení přichází rozmražení a velký platový skok. Zvětšování mezery mezi platy ústavních činitelů je totiž neústavní.
Ale lakovat na růžovo si to klidně můžeme dál
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.