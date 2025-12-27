Potůčková (STAN): Zastavení penězotoku z Klimatického fondu bude bolet. Hlavně Macinku

28.12.2025 18:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke krokům Babišovy vlády.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Starostka městysu Mladé Buky a poslankyně za hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Lucie Potůčková

Tak jsem si to zanalyzovala, co všechno báječného vláda odmávla hned napoprvé a co nám to hlavní marketérka Aneta Zicklerová, která ještě celkem nedávno máchala houbou polonahá u automyčky v reklamě na světlé anozítřky, tak bombasticky propaguje jako nový šmejd hrnec:

- odmítnutím MP a ETS2 od plácnutím do stolu ve Strakovce se vůbec nic nezmění. Krom postavení ČR. Povede to k pokutám a ztrátě dotací - a zastavení penězotoku z Klimatického fondu bude obzvláště bolet. Hlavně Macinku na MŽP. Au.

- snížení cen elektřiny nakonec nezaplatí stát ale samozřejmě lidi z vlastních kapes. Stát jsou totiž občané ČR - ledaže by to vzal Babiš celé na sebe, protože si stejně po Ludvíkovsku myslí L'État, c'est moi!

- stavební zákon ještě neprošel sněmovnou, takto je to paskvil a úředníci orp to nemají šanci zvládnout. Celý systém.se zhroutí, úředníci se na to vykašlou a odejdou už z tak přetížených stavebních úřadů. Představa, že všichni zaměstnanci ze zrušených stavebních úřadů na obcích začnou pracovat na úřadech ve velkých městech (ORP), která je nota bene nemají kam umístit a nové stavební experty jaksi ze státního platu nezaplatí, je zcela lichá. A digitalizace se stejně nekoná - vláda ji totiž neopraví ale odsouvá až do roku 2030.

- zmrazení platů shodí Ústavní soud - stejně jako vždycky. Není to totiž systémové řešení a po zmražení přichází rozmražení a velký platový skok. Zvětšování mezery mezi platy ústavních činitelů je totiž neústavní.

Ale lakovat na růžovo si to klidně můžeme dál

Mgr. Lucie Potůčková

  • STAN
  • starostka obce
