Primátor Svoboda: Na koncert The Weeknd v Letňanech nebude dostatek parkovacích míst

V souvislosti s nedělním vystoupením umělce The Weeknd v Letňanech apeluje hlavní město na návštěvníky koncertu, aby primárně využili hromadnou dopravu. Posíleny budou spoje linky metra C i městské a příměstské autobusy.

Minulou neděli totiž v Letňanech nastal dopravní kolaps kvůli vysokému počtu účastníků koncertu skupiny Depeche Mode, kteří přijeli do Letňan auty.

Na koncert kanadského interpreta The Weeknd v neděli 6. srpna v areálu Letiště Praha Letňany je prodáno ještě o deset tisíc vstupenek více než na britskou legendu Depeche Mode, očekává se návštěvnost 75 tisíc lidí.

„Nedostatek parkovacích kapacit v hlavním městě je jedním z problémů, které současné vedení Prahy vnímá jako prioritní. A během hromadných akcí, jako byl nedělní koncert britské kapely Depeche Mode, se to zcela otevřeně ukázalo. Víme o tom a jsme připraveni to řešit,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

V místě konání koncertu a jeho okolí nebude dostatek parkovacích míst.

„Těm, kteří na koncert přicestují autem ze vzdálenějších krajů, doporučujeme zaparkovat na parkovištích P+R u stanic metra nebo v jiných částech Prahy, a do Letňan se dopravit metrem. Vzhledem k očekávanému vysokému počtu návštěvníků akce posílí Dopravní podnik hlavního města Prahy spoje linky metra C před konáním akce i po jejím ukončení. Na koncert bude možné se také dopravit i některou z 8 linek městských a 4 linek příměstských autobusů, jejich provoz bude také posílen. Určitě není vhodné využívat taxislužby, jejich řidiči mohou snadno uvíznout v dopravní zácpě,“ radí Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.

Na lince A je k dispozici parkoviště Depo Hostivař s kapacitou 169 vozů a Skalka 1 a 2 s celkovou kapacitou 137 vozů. Na lince B nabízí parkoviště Černý most II a III kapacitu 1011 vozů, Rajská zahrada kapacitu 88 vozů, Nové Butovice kapacitu 57 vozů a Zličín 1 a 2 celkovou kapacitu 144 vozů. Na lince C jsou pak k dispozici parkoviště Opatov s kapacitou 212 vozů, Westfield Chodov s kapacitou 653 vozů, Holešovice s kapacitou 74 vozů, Kongresové centrum s kapacitou 260 vozů, Ládví s kapacitou 78 vozů a Letňany s kapacitou 633 vozů. Navýšena bude i parkovací kapacita u OC Letňany.

Dopravní podnik hl. m. Prahy posílí provoz na všech linkách metra a prodlouží jej o necelou hodinu. V době návozu návštěvníků v čase od 15:00 do 20:00 hodin bude vypravovat vlaky metra na lince C v intervalu 2,5 až 3 minuty místo standardního nedělního intervalu 5 minut. V době od 22:00 do 00:30 hodin bude vlaky metra na lince C vypravovat v intervalu jako v maximální špičce pracovního dne, tj. 120 vteřin, místo standardních 7 až 10 minut. Na linkách A a B budou v době návozu soupravy jezdit v intervalu 4 až 5 minut místo původních 5 až 7 minut, v době odvozu od 22:00 pak v polovičním intervalu 5 minut místo původních 10 minut. Poslední vlak z Letňan na lince C vyjede v 0:34 hodin.

Odjezdy posledních vlaků na lince A ze stanice Muzeum jsou ve směru Nemocnice Motol naplánovány na 0:46 hodin a ve směru Depo Hostivař na 0:47.

Odjezdy posledních vlaků na lince B ze stanice Florenc jsou naplánovány ve směru Zličín na 0:51 a ve směru Černý Most na 0:54.

„Tímto opatřením zajistíme, aby se skutečně všichni návštěvníci koncertu, kteří zaparkují svá auta na záchytných P+R parkovištích u stanic metra na okraji Prahy, dostali zpět opět metrem. Je potřebné mít na paměti, že maximální kapacita jednoho vlaku je zhruba 1 200 až 1 300 cestujících. S nasazením nejkratšího možného intervalu na lince C jsme schopni z Letňan metrem za hodinu odvézt zhruba 40 tisíc cestujících. Pro hladké odbavování cestujících jsme posílili také personál na nástupištích a dispečery, kteří v koordinaci s Policií ČR budou dopravu na místě organizovat,“ vysvětluje Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva a dopravní ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Kromě toho Dopravní podnik hl. m. Prahy posílí provoz na autobusové lince č. 195, v době návozu v úseku Skalka (přestup na linku A) – Vysočanská (přestup na linku B) – Letňany a době odvozu v úseku Letňany–Vysočanská. Mezi 15:00 a 20:00 budou autobusy ve zmiňovaném úseku jezdit v intervalu 5 minut místo standardních nedělních 20 minut, od 22:00 do 0:30 se budou spoje posilovat podle potřeby vloženými kloubovými autobusy. „Také provoz autobusů v terminálu Letňany budou řídit naši dispečeři ve spolupráci s Policií ČR. Apelujeme na návštěvníky koncertu, aby dodržovali pokyny Policie ČR, našich dispečerů a dozorčích v metru,“ říká Ladislav Urbánek.

V oblasti Letňan bude posílena přítomnost dozorových složek Policie ČR a Městské policie, které budou kontrolovat dopravní opatření na místech zákazu vjezdu do obydlené oblasti Letňan a operativně řídit dopravu. Výše zmíněná opatření přijal Magistrát hl. m. Prahy po jednání s městskou částí Praha 18.

Do budoucna hlavní město zvažuje ještě větší uzavírku rezidenčních lokalit a zachování průjezdnosti pouze po páteřních komunikací. Dopady těchto opatření budou následně vyhodnoceny. „Připravujeme podrobnou metodiku, jejímž cílem je zajistit dopravní obslužnost v okolí výstaviště v Letňanech tak, abychom přijali takové dopravní opatření, které bude znamenat dobrou dopravní obslužnost Letňan, a která bude zároveň minimalizovat dopady na místní obyvatele,“ dodává Martin Sedeke, předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy.

