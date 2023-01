Procházka (ANO): Vedení Trojky přijalo úspěšné atlety AK Škoda Plzeň

reklama

Historický rekord je podtržený bilancí 31 zlatých, 27 stříbrných a 24 bronzových medailí. Zástupci klubu a vybraní atleti se nyní setkali s vedením třetího městského obvodu, na jehož území AK Škoda Plzeň sídlí. Anketa Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta? Pavel Fischer 0% Jaroslav Bašta 28% Petr Pavel 2% Tomáš Zima 0% Danuše Nerudová 0% Andrej Babiš 65% Karel Diviš 0% Marek Hilšer 5% hlasovalo: 29898 lidí

„Jsem velmi rád, že se tento úspěšný atletický klub nachází právě v našem obvodu. Na naše plzeňské atlety jsem právem nesmírně pyšný. Navíc, pohyb je pro děti a mládež samozřejmě důležitý, stejně jako smysl pro fair play a jsem rád, že tu máme klub, který je k tomu vede,“ míní starosta MO Plzeň 3 David Procházka.

Třetí městský obvod atletický klub pravidelně finančně podporuje. „Na celoroční provoz klubu přispíváme zpravidla částkou okolo sto tisíc korun. V letošním roce to bylo 90 tisíc korun. Dalšími padesáti tisíci jsme přispěli na ubytování sportovců na Evropském Poháru ve Španělsku,“ říká místostarosta Ondřej Ženíšek.

K atletice má kladný vztah i místostarosta Ladislav Nový. „Osobně se jí sice nevěnuji, ale moc rád ji sleduji. Na naše plzeňské sportovce jsem samozřejmě velmi hrdý a fandím jim,“ uvedl Ladislav Nový.

Podpory „Trojky“ si atleti váží. „My jsme za tu podporu moc rádi, je to skvělé, máme díky tomu na celoroční činnost. Loni obvod přispěl i na naši výpravu na Evropský Pohár, kde jsme byli vyhodnocení jako třetí nejlepší juniorský tým v Evropě. Takže jsme spokojení, že můžeme sídlit zrovna tady,“ uvedl sekretář a hospodář AK Škoda Plzeň Michal Černý.

Vedení obvodu se kromě se zástupci klubu setkalo také se sedmičkou úspěšných atletů. Jedním z nich je Josef Adámek, účastník Mistrovství Evropy ve skoku do výšky. Na své konto si v loňském roce připsal hned několik zlatých medailí z českých i zahraničních soutěží. A první místo ve své disciplíně si odvezl už i letos z Akademického mistrovství ČR. „Dopadlo to nad očekávání. Myslel jsem si, že se budu pohybovat kolem 205, 210 cm, ale nakonec se mi povedlo zdolat prvním pokusem 215 cm,“ popisuje výškař. To je také jeho halový rekord. Josef Adámek věří tomu, že ho letos ještě vylepší. „Vzhledem k tomu, že se chci letos ubírat k ME konaném v Turecku, budu muset splnit limit 230 cm, to je trošku z říše divů jen pro pár vyvolených,“ říká sportovec.

Celou řadou medailí se může pyšnit také Viktorie Jánská, jednu z nich si za skok daleký odvezla dokonce z Evropského olympijského festivalu mládeže. „Ten loňský rok byl neskutečný, poprvé jsem zažila, jaké je to reprezentovat ČR, což byl můj velký sen. Mám hodně zážitků, hodně zkušeností a doufám, že je využiji do dalších sezón, které mě čekají,“ plánuje atletka. Její velké díky patří především právě AK Škoda Plzeň. „Dostáváme všechno, co potřebujeme a není nic, co by nám chybělo. Teď se nám postavila nová hala, která patří pod sportovní gymnázium, takže pro mě jako jeho studentku je to skvělá věc a těším se, až nám ji otevřou a budeme tam moct trénovat,“ říká Viktorie Jánská.

Na setkání dorazila také sedmibojařka Adéla Hanáková, mimo jiné mistryně ČR v pětiboji v dorostenkách. „Loňská sezóna pro mě byla hořkosladká, začala titulem v pětiboji v hale, ale venkovní sezóna už nebyla podle představ, dařilo se mi, ale přišlo zranění, které značně ovlivnilo průběh sezóny, a i na šampionátu v sedmiboji jsem spadla na první překážce, takže nějaký ten pomyslný sen o limitu na ME se rozplynul,“ vypráví mladá sedmibojařka. Naštěstí ale stihla ještě sedmiboj v Rakousku, kde se jí podařilo se značně přiblížit k limitu na EOV. „Před odjezdem jsem mi stal úraz, ale i přesto, že mi doktoři říkali, že to určitě nezvládnu, tak jsem celý šestiboj absolvovala a skončila jsem na šestém místě, takže to byla taková třešnička na závěr,“ dodává Adéla.

Sedmiboji se věnuje i Kateřina Salzmanová. Také ona má z loňské sezóny celou řadu medailí, například stříbro z Mistrovství Evropy dorostenců za vrh koulí. Za nejdůležitější ale považuje zdraví. „Minulý rok byl po lehčím zranění naštěstí už sezónou plnou zdraví a toho si velmi vážím, čert vezmi veškeré úspěchy, hlavně ať jsem zdravá. V letošním roce se chci soustředit na to, abych dokázala skloubit sport a školu, v létě je ME a spousta dalších závodů, které jsou důležité,“ vysvětluje Kateřina. Mistrovství Evropy je pro ni znamená hlavně obrovskou zkušenost a pokoru. „Je skvělé v tom, že se potkáme se sportovci z jiných zemí. Můžete tady vyhrát republiku a pak zjistíte, že ve světě to nic neznamená a že je pořád prostor, kde se zlepšovat,“ říká sedmibojařka.

Na krásném pátém místě skončila vloni na Evropském poháru v portugalské Leiriře Petra Sičaková, mimochodem i mistryně ČR v hodu oštěpem v juniorkách. Loňská sezóna pro ni nebyla jednoduchá, ačkoliv jí přinesla hned 12 zlatých medailí. „Na začátku sezóny jsem udělala osobní rekord, 55 metrů v Domažlicích. Snažila jsem se také cílit na juniorský národní rekord, do kterého mi chyběl 1,20 m, to se mi ale kvůli nemoci nepovedlo. Měla jsem zánět ledvin, kvůli kterému jsem ani neodjela na mistrovství světa,“ nezastírá zklamání Petra. Zbytek sezóny se snažila dostat zpět do formy. „Na její závěr se mi podařilo opět hodit 54 metrů, takže jsem to alespoň dobře zakončila,“ dodává nadějná oštěpařka. Letos jí čeká opět Evropský pohár v Portugalsku, ráda by i na ME do 23 let, kde je limit 54 metrů a také si přeje odmaturovat.

Skvělý rok má za sebou Jan Škarban, medailista na Evropském olympijském festivalu mládeže na 2000 metrů překážek. „Minulý rok byl pro mě úplně super, nasbíral jsem spoustu zkušeností, podíval se na spoustu závodů a míst a hodnotím to velmi kladně, stejně bych pokračoval dál i v letošním roce,“ přeje si atlet.

Rok plný úspěchů. Tak by mohl nazvat rok 2022 Tomáš Procházka, mimo jiné mistr ČR ve vrhu koulí v juniorech. „Uplynulý rok jsem v hale vyhrál mistrovství republiky a poté se mi to podařilo obhájit i venku, kde jsem také vyhrál mistrovství ČR. V tom letošním roce chci pokračovat a vyhrát mistrovství ČR 2023 a pak se pokusím nominovat na Mistrovství Evropy,“ plánuje koulař, kterého příroda obdařila více než dvěma metry výšky. Právě kvůli ní skončil s původním kajakem, na kterém závodil dříve, lodě se totiž pod jeho vzrostlou tělesnou konstrukcí potápěly, a pustil se do vrhu koulí, kde může více využít svůj potenciál. „V Plzni se mi trénuje dobře, trénuji tady a mám trenéra i v Praze, ale tady v Plzni je krásné zázemí a regenerace je tu suprová,“ chválí plzeňský klub Tomáš.

Vedení klubu si samozřejmě umí představit, že by mohlo být ještě lépe. „AK Škoda Plzeň patří momentálně k největším klubům v republice, máme přes tisíc členů, o které se stará přes 60 trenérů, z toho mládeže máme zhruba 800 členů. Každoročně na nábor nám chodí více než čtyři sta dětí a můžeme vzít zhruba stovku. Rádi bychom proto navýšili tréninkové zázemí, to je jeden z nevíce limitujících faktorů,“ říká Michal Černý. Klubu by se líbila multifunkční hala, která by prý postrčila tento sport na jinou dimenzi. „Máme nějaké projekty, které bychom chtěli uskutečnit v místě do protilehlé tribuny, kde by mělo dojít k rozšíření. Pokud to vyjde můžeme zajistit stovkách dalších dětí možnost sportovat. Když se ten stadion stavěl, bylo nás zhruba 250, teď je nás tisíc a vůbec se nepočítalo, že by tady atletika zažila takový boom,“ dodává Černý.

Na závěr příjemného setkání předalo vedení MO Plzeň 3 zástupcům klubu a atletům dárky jako poděkování za jejich výkony a skvělou reprezentaci nejen našeho obvodu, ale celého města. A samozřejmě nemohla chybět ani společná fotografie. „Musím se přiznat, že ačkoliv se jinak nejraději fotím s děvčaty, tentokrát jsem neodolal a musel si pořídit fotku s mým jmenovcem koulařem Tomášem Procházkou. Často se totiž nestává, že bych potkal někoho vyššího, než jsem já,“ dodává s úsměvem starosta David Procházka.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama