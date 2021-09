Procházková (ANO): Ministerstvo má jediný problém, a to je výše hladiny protilátek

reklama

Děkuji za slovo. Zdravím všechny. No, co si to dovolujete, pane Mariáne Bojko, prostřednictvím předsedajícího. Mě sem do Sněmovny poslali občané. A že si mě vy nevážíte, je mi úplně jedno, protože já si vás tady nevážím za tahle slova. A lékařka jsem.

Aby bylo jasno, tak pokud vím a všichni jste to tady řekli, protilátkami se zabývá spousta odborníků, a je to správně. Určitě. A věřím tomu, že my tady to nevyřešíme. Jo? Není potřeba to řešit na půdě Poslanecké Sněmovny. To je vysoce odborná otázka. To není jenom, že si tady něco budeme povídat.

Chtěla bych vidět vás všecky, Terezko, prostřednictvím předsedajícího, zdali budete opravdu nést odpovědnost, tak jako by muselo nést Ministerstvo zdravotnictví za to, že dáte nějakou hladinu. A pořád to tady nikdo neřekl, jaká je vlastně ta hladina, která by se měla uznat. Nikdo to tu neřekl. Víte ji vůbec? Jste ochotni tady sdělit občanům, že za této hladiny můžou být imunizováni a můžou si dovolit jít kamkoliv, aniž by měli očkování? Nejste. Hladinu nemáte, tu hladinu teprve všichni zkoumaní.

A ministerstvo má jediný problém, a to je výše té hladiny. Ono si prostě nemůže dovolit ze zákona vyhlásit nějakou hladinu, na kterou nemá podklady. Zase by to jejich rozhodnutí shodil Ústavní soud a všechno to, co by se stalo, museli by nést za to odpovědnost.

MUDr. Věra Procházková ANO 2011



poslankyně

