Prokop (ANO): Už aby byly volby!

reklama

Milí sousedé, dnes bych rád ze všeho nejdříve vzdal čest památce československých parašutistů, kteří před 80 lety hrdinně zemřeli při obraně toho, co jim bylo nejdražší.

Riskovali všechno, přestože jejich šance na úspěch nebyla vysoká, a to celé proto, že snili o lepší budoucnosti pro Československo a věřili, že je možné do naší země vrátit svobodu. Ukázali nesmírnou odvahu a navěky se tak zapsali do naší historie. Myslím, že je velice důležité si jejich skutky připomínat a alespoň na malý moment se zamyslet, co obětovali pro nás všechny a jak náročné to muselo být.Zároveň bychom také neměli ale zapomínat, že kromě těchto parašutistů byla mezi Čechoslováky obrovská spousta dalších hrdinů, jejichž jména a tváře neznáme. Byli to obyčejní lidé, kteří sice nevzali do rukou zbraně, ale projevili nemenší odvahu, když pomáhali svým bližním, kamarádům nebo sousedům v běžných každodenních situacích, přestože třeba nemuseli. To vše navzdory rizikům, kterým se tak vystavili. Pokud nás naše dějiny a některá temná období mohou naučit alespoň jednu věc, pak věřím, že je to právě tohle. Člověk má dělat to, co je správné, nikoliv to, co je lehké. Bez ohledu na to, kdo jsme nebo kde žijeme, každý den se všichni potýkáme s řadou rozhodnutí. Rozhodnout se právě pro věc správnou, ochraňovat to, co je pro nás důležité, a pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují, ačkoliv za to ne vždy člověk sklidí potlesk a chválu, to by mělo být hlavním cílem nás všech.Ale teď už pojďme na události posledního týdne, jak jsme zvyklí..

Pondělí

Na poradě vedení Prahy 11 radní rozhodli o tom, že ukončí Informační kancelář v poliklinice Šustova. Přijde mi, že poslední roky pirátská radnice umí jen rušit věci. Slibují si od toho úsporu asi 400 tis. Kč ročně. Poradil bych starostovi, aby se naučil vést jednání schůze Zastupitelstva a to se tak nemuselo scházet 2-3x častěji než v jiných městských částech. Ušetřil by výrazně víc. Jedna schůze stojí asi 250 tis. Kč. Tedy prokecaným a neřízeným časem občané přijdou o další možnost, kde si zjistit informace nebo něco vyřídit. A to na Jižním Městě II v okolí Šustovky bydlí řada seniorů, kteří nemají internet, a informační kancelář pro ně byla jedinou spojkou na úřad!Pak tedy odsouhlasili 2,5 mil. Kč na opravu atletické dráhy a hřiště u ZŠ Milíčov. To je sice dobře, ale berou na to peníze z rezervy. Kdyby mi neházeli do oprav vidle, když jsem byl místostarosta, bylo to už dávno opravené a levněji. A obávám se, že při dnešním nárůstu cen jim ani těch 2,5 mil. Kč nebude stačit. Další zbytečně prošustrované peníze!Co mě docela nadzvedlo, byl okamžik, kdy jsem zjistil částky, za které pronajali naši Piráti byty ukrajinským uprchlíkům. Pochopil bych to ještě na měsíc nebo dva jako akutní pomoc (ostatně to nechávali někteří bydlení i zcela zdarma), ale ne na půl roku! No a teď řeší problém a lámou si hlavu, co s tím dál? Řešili totiž, co bude s prvními dvěma byty, které obsadili záhy po vypuknutí války po uplynutí půlroční smlouvy, kterou Ukrajincům poskytli. Jde o 2 byty: 0+1 (34,59 m2) a 0+1 (28,24 m2). U obou bytů byla podepsána smlouva o nájmu bytu dne 30.03.2022, na dobu určitou půl roku, tj. od 01.04.2022 do 30.09.2022 a za měsíční nájemné za užívání bytu ve výši 513 Kč a 535 Kč.Naši radní rozhodovali o tom, zda smlouvy ukončit, navýšit dále na standardní nájemné (140 Kč / měsíc / m2) a nebo prodloužit za podmínek, které jsou platné nyní. Nedohodli se a rozhodnutí odložili. No jsem zvědav, jak to dopadne. Problém je to i pro samotné ukrajinské uprchlíky, kterým za chvíli končí smlouva a nevědí, co s nimi bude! Víte, že podporuji pomoc Ukrajincům, sám jsem udělal několik sbírek a daroval nemalé prostředky mnoha neziskovkám. Nicméně Praha 11 pomáhá chaoticky a bez koncepce. Pronajala jim byty, kde jim teď končí pronájem a nikdo neví, co bude s nimi dál. V neposlední řadě nesmíme zapomínat pomáhat i našim matkám samoživitelkám. Když jsem to navrhoval, tak mi to Piráti hodili na hlavu a pak dělají zcela chaotické a nekoncepční rozhodnutí, se kterými si následně neví rady.A taky rozhodli, že ples Prahy 11 se bude konat v březnu 2023. Tak snad do té doby bude nová koalice, aby ho měl kdo uvést. Minule její složení na Praze 11 trvalo až do konce února.Rada hl.m.Prahy oproti tomu byla tento týden nuda. Koalice se akorát (už po několikáté) zhádala ohledně družstevního bydlení. Spor nespočívá v nějaké věcné a odborné debatě, ale v tom, že Jan Čižinský (Praha Sobě) a Petr Hlaváček (STAN) nepřejí úspěch projektu, který připravila radní Hana Kordová Marvanová (ODS) s Prahou 5, kde je v koalici ODS a hnutí ANO. Ano, čtete dobře, kvůli politickým tahanicím se odkládá výstavba družstevního bydlení pro Pražany. Já se pokusím s paní doktorkou Marvanovou domluvit, že ji hnutí ANO podpoří na zastupitelstvu tak, jako jsme to udělali už s Hlukem v ledárnách Bráník (ale o tom až později).Pozitivní je, že pod tlakem opozice ustoupil Adam Scheinherr (Praha Sobě) a zřídil pracovní skupinu na řešení restauračních předzahrádek. Před časem totiž restauratérům výrazně zkomplikoval život nesmyslným nařízením, že někde mají zahrádky být třeba jen metr široké. Vůbec mu nedošlo, že taková zahrádka je k ničemu a nevejde se tam ani stůl, ani židličky, ani slunečník. Místo, aby radní podnikatelům po kovidu pomohli, hází jim další a další klacky pod nohy.

Úterý

V průběhu dne jsem připravoval řadu věcí na zastupitelstvo a také jsem se snažil odpovídat na co nejvíce podnětů, které jste mi zaslali. Pokud jste to nečetli, tak minulý víkend jsem vyzval na svých sociálních sítích vás všechny, abyste mi zasílali návrhy a připomínky k čemukoliv, co je za vás třeba na Jižním Městě řešit (klidně i s fotkami), a slíbil jsem, že udělám vše, co je v mých silách, aby se s tím něco stalo. Jsem mile překvapen množstvím zaslaných záležitostí, ale přiznávám, že díky tomu také úplně nestíhám. Přesto postupně odpovídám na všechny a budu rád, když budete psát i nadále!

Středa

Jako každou středu po mnoho měsíců i tentokrát jsem publikoval bytové okénko. Milí Pražané, mít neustálý přehled o tom, co se v bytové politice děje, vyžaduje nejen studování obsáhlých dokumentů, ale také pečlivý monitoring toho, jak o problematice referují média. A právě při pročítání novinových článků jsem si uvědomil, nakolik je veřejná debata o bydlení nekonstruktivní.Nejvíce prostoru média věnují růstu cen nemovitostí, zvyšování úrokových sazeb, spekulacím, zda obé ještě porostou, a je třeba si co nejrychleji pořídit vlastní bydlení, nebo naopak budou klesat, a proto se spíš vyplatí vyčkávat. Přibližně se stejnou četností se pak objevují zprávy o tom, že na vlastnické bydlení téměř nikdo nedosáhne, a všechny úvahy o správném okamžiku koupě jsou tedy bezpředmětné.Co je výsledkem? Kromě pochopitelné frustrace z nedostupnosti bydlení je to také utvrzování v představě, že vlastnění nemovitosti je jedinou uspokojivou variantou bydlení a je záhodno o něj stůj co stůj usilovat. Příklady ze zahraničí přitom ukazují, že nájemní bydlení může být stejně důstojnou alternativou.Ještě větší potíž ale vidím v upozaďování diskusí o možnostech, jak krizi bydlení skutečně vyřešit: co je třeba udělat pro to, abychom mohli rychleji stavět, kde se při rozvoji města inspirovat nebo jakými způsoby rozšiřovat obecní bytový fond. Dokud se budeme soustředit na prostý popis ekonomických ukazatelů a nepřestaneme vnímat nemovitosti jako primárně investiční nástroj, z místa se nepohneme. Nebo se mýlím?Jak vnímáte diskusi o bydlení a jeho dostupnosti vy?Soustředí se podle vás skutečně na to podstatné?Napište mi svůj názor do komentářů pod příspěvek ..Většinu dne jsem komunikoval s lidmi z lokality kolem Ledáren Bráník a naším odborem legislativy a dávali jsme dohromady tisk na zastupitelstvo, který by jim konečně mohl pomoct!Odpoledne jsem pak měl rozhovor v XTV, kde jsem jednoznačně odsoudil chyby současné vlády a to jak na vládní, tak pražské úrovni. Odkaz na záznam vám dávám do komentářů.Pak se konala naše akce “Zachraňte restauraci Pavlovín” a náš Martin Horák, kandidát na starostu Prahy 11 pro vás natočil krátký videopříspěvek, odkaz dávám do komentářů! Měli jste možnost podepsat se pod naší petici, a podpořit tak její budoucnost. Ti z vás, kteří akci nestihli a rádi by se k této akci připojili, tak mají možnost dále on-line, odkaz opět níže.Tímto však naše snahy o záchranu restaurace Pavlovín rozhodně nekončí, ba naopak! Již v sobotu 18. června zde připravujeme další akci opět v parku u Chodovské tvrze, kde na vás bude čekat bohatý program, mj. budeme i grilovat, tak neváhejte a přijďte! Pro ty nejmenší z vás bude připravený skákací hrad, pro větší fotbálek!Večer jsem pak přijal pozvání k Jaromíru Soukupovi na TV Barrandov do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa. Diskutovali jsme s Jiří Pospíšil (TOP09) a s Lukášem Kovandou o tom jak pomáhají čeští miliardáři v dnešní těžké době lidem a české společnosti, jak pomoci občanům s drahými energiemi a proč se unáhleně, populisticky neodpojit od ruského plynu.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čtvrtek

Bylo zase po měsíci Zastupitelstvo. A to bylo výživné, navrhovali jsme celou řadu bodů do programu. Některé prošly, jiné ne. Tak jdem na to.Koalice Pirátů a Praha Sobě přestává vzdorovat některým návrhům ANO pro akutní pomoc Pražanům ohroženým chudobou. Blíží se volby a i asociální vláda Prahy dnes už nemůže jen arogantně přehlížet naše návrhy, kterými chceme pomoct Pražanům. Pražská koalice podpořila návrh Patrika Nachera a odpoledne jsme projednali na tisk ohledně debaty o zřízení mobilních výdejen potravinové banky.Bohužel pak vládní většina schválila celkem obecné a bezzubé usnesení, tak uvidíme, nakonec vlastně aspoň něco ..Co se povedlo, je Balíček okamžité pomoci pro Pražany. Pro něj se kolegyni Martě Gellové podařilo zajistit velmi širokou shodu. Když se blíží volby, i Piráti a Praha Sobě se rádi připojují k návrhům hnutí ANO pro pomoc Pražanům, které dříve arogantně přehlíželi nebo odmítali. Prosadili jsme pomoc potřebným Pražanům, konkrétně rodinám s dětmi, seniorům, ale i ostatním ohroženým skupinám. Na magistrátu vznikne neprodleně konzultační skupina složená z odborníků z praxe, kteří s ohroženými skupinami denně pracují a znají jejich reálné potřeby. Do června by tato skupina měla vytvořit soubor opatření, která doporučí zastupitelstvu ke schválení.Hnutí ANO se už od začátku roku snaží donutit koalici v čele s primátorem Hřibem, aby řešila situaci týkající se chudobou ohrožených skupin Pražanů. Zastupitelka Marta Gellová po dohodě s ostatními zastupitelskými kluby předložila společně se zástupci všech politických klubů zastoupených v ZHMP tisk, který povede ke smysluplné pomoci ohroženým skupinám ve spolupráci s odborníky.„Jsem šťastná, že moje snaha pomoci potřebným byla konečně vyslyšena. Mohlo to být sice už v únoru, ale jsem vděčná, že se to vůbec podařilo. Pevně věřím, že až se tady za tři týdny sejdeme, schválíme už nějakou konkrétní pomoc, která ohroženým skupinám obyvatel v těchto nelehkých časech pomůže," řekla Marta Gellová.Magistrát dostal za úkol vytvořit konzultační skupinu složenou se zástupců všech relevantních organizací a institucí zabývající se denně v praxi pomoci lidem ve finanční nouzi, například neziskové organizace jako Women for Women, Člověk v tísni, zástupci škol a školek, domovů pro seniory OSPOD, zástupci městských částí a mnozí další. Součástí schváleného materiálu byl také soubor navržených opatření ze strany zastupitelů, který má pracovní skupina vyhodnotit a případně doporučit ke schválení.„Dlouhou dobu se pohybuji v sociální oblasti, takže vím, jak to nyní mají rodiče nebo senioři těžké. Proto ale také vím, jak je důležité, aby se na vytvoření pomoci vždy podíleli odborníci z praxe. Často se stává, že dobře míněná pomoc ze strany politiků občas přijde vniveč, protože v praxi jejich opatření nefungují. Založení konzultační skupiny tedy jediným správným krokem.“ dodal Patrik Nacher, jako spolupředkladatel tisku.Dále se řešil hluk kolem Ledáren Braník. Stížnosti občanů jako pražští zastupitelé nemůžeme ignorovat. Musíme jako politici hledat kompromis, který dovolí pořádání koncertů v takové míře, která nebude omezovat místní obyvatele. Občané Praha 4, ale i dalších městských částí, například protilehlého Barrandova, si na nepřiměřený hluk stěžují od loňského léta, kdy se po covidové pauze znovu začaly rozjíždět kulturní akce a kdy si ve dříve dlouho opuštěných Ledárnách zřídil letní scénu kultovní pražský hudební klub Lucerna Music Bar. Obyvatelé čtvrté městské části volali o pomoc u vedení městské části i magistrátu, sepsali dokonce petici, kterou podepsaly stovky Pražanů. Své obyvatele podpořila na magistrátu i Praha 4, která žádala vedení Prahy, aby výrazně omezilo počet hudebních produkcí a apelovalo na pořadatele na dodržování platných právních předpisů, zvláště nočního klidu. Čekal bych, že řešení této problematiky se ujme především radní pro kulturu Hanka Třeštíková. Ta však za rok nedokázala vyjednat nic a s novou sezónou přišel pro obyvatelé okolí Ledáren tentýž teror, který zažívali v loňském roce. K řešení se neměl ani pražský primátor Zdeněk Hřib. Oba si pak pro svou nečinnost vysloužili trestní oznámení, která podali zástupci iniciativy Hluk z Prahy 4 - Ledárny Braník. Občanů se zastala až radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová, která připravila návrh obecně závazné vyhlášky regulující hudební produkce pod širým nebem v hlavním městě. Podporu však u svých koaličních partnerů opět nenašla a návrh tak nebyl zařazen ani na jednání rady. Vyhlášku však evidentně nutně potřebujeme, proto jsem se rozhodl materiál kolegyně Marvanové Kordové podpořit a navrhl jsem jeho zařazení na dnešní jednání zastupitelstva. Díky občanské aktivitě a tlaku opozice se nám povedlo prosadit, že legislativní proces k tvorbě nové vyhlášky začne. Rada se tím teď musí zabývat a do června vyhlášku předložit na zastupitelstvo. Pevně doufám, že se pražská koalice probudí, začne se zabývat zájmy svých obyvatel a návrh vyhlášky rychle a dobře připraví. Co mě mrzí, tak Hřibova koalice odmítla zlevnit MHD na léto!Inflace roste, ceny se zvyšují a stále více našich obyvatel žije na hranici chudoby a má problémy zaplatit běžné životní náklady. Cestou, jak ulevit Pražanům, by kromě jiného bylo dočasné zlevnění cen městské hromadné dopravy, kterou využívají hlavně na cesty do zaměstnání. Proto jsem na čtvrtečním zastupitelstvu navrhl sezónní snížení cen na polovinu. Současné vedení hlavního města však nenašlo odvahu zařadit můj materiál na program jednání.Toto řešení je přitom ozkoušenou praxí některých velkých evropských městech, zvláště pak v Německu. Nemuseli bychom tak vymýšlet nic nového, jen bychom přejali funkční model ze zahraničí.Ve speciálním tarifu by Pražané místo současných 555,- Kč měsíčně platili v červnu, červenci a srpnu pouhých 235,- Kč. V jejich peněženkách by tak zůstávalo více peněz, což by jistě zvláště vícepočetné rodiny ocenily. Zároveň jsem navrhl, aby Praha také vstoupila do jednání se Středočeským krajem a zlevněný tarif se pokusila rozšířit i k našim sousedům.Vedlejším efektem tohoto rozhodnutí by mohlo být i to, že MHD začnou k přesunu po městě využívat i ti lidé, kteří ji dosud nevyužívali a mohli by si tento pohodlný způsob dopravy oblíbit. Nehledě na to, že čím víc lidí přesedne z aut do MHD, tím více ušetříme pohonných hmot v zemi, nebudeme pak tolik závislí na jejich dodávkách a snížíme tak i ekologickou zátěž ve městě.Po pandemii covidu se počet cestujících v hromadné dopravě stále nevrátil na počty, které byli dříve běžné. Snížením cen jízdného bychom tak mohli naše obyvatele motivovat k tomu, aby znovu začali MHD využívat.Piráti taky přes odpor opozice schválili netransparentní nákup bytů za pochybných okolností od akciové společnosti ovládané Piráty, TOP09 a Stranou zelených za 220 milionů Kč!!! z peněz daňových poplatníků!!! MČ Praha 3 z toho neuvidí ani korunu, protože peníze přistanou na účtu akciové společnosti, ovládané těmito politickými trafikanty.A jak si tito trafikanti 220 milionů Kč rozdělí nebo co s nimi ve firmě udělají, to už ani přes četné otázky primátor ani radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti) nevysvětlil. Je to tunel za bílého dne nebo to primátor či jeho kolegové nějak vysvětlí?Bylo toho samozřejmě mnohem víc, ale toto je to nejvíc podstatné.

Pátek

Celé dopoledne jsem měl schůzky s podnikateli z Jižního Města a řešili jsme, co můžeme společně udělat pro Prahu 11 v příštích 4 letech, aby se tu nejen lépe žilo, ale rozšířili jsme pracovní příležitosti pro místní. Bylo to pro mě neuvěřitelně podnětné. Ani jsem netušil kolik úžasných lidí u nás podniká nebo bydlí! Před dvěma týdny jsem totiž rozeslal dopisy většině podnikatelů na Praze 11 a jsem až zaskočen (pozitivně), jaký ohlas na mé dopisy byl! Dokonce rozčílil i pirátského starotu, který se nad tím rozčiloval na sociálních sítích, co si to prý dovoluji se s podnikateli potkávat. Asi měl vztek, že ho to nenapadlo prvního.Odpoledne jsme pak s kolegy řešili záměr nástavby kotelny v ulici Vojtíškova. Jak asi víte, jsem proti nekoncepčnímu zahušťováni sídlišť a nástaveb kotelen obzvlášť. Přijde mi to jako prasárna, že vůbec naši předchůdci dovolili tyto objekty prodat z městského majetku do soukromých rukou. S Vojtíškovou jsem po tlaku bývalých kolegů v radě před několika lety se skřípěním zubů souhlasil. Nicméně nyní se objevily nové skutečnosti, ze kterých je zřejmé, že není vše v pořádku a zdaleka ne tak, jak nám bylo prezentováno. Proto bude hnutí ANO chtít na zastupitelstvu Prahy 11 zrušit nájemní smlouvu na pozemky, které investorovi radnice pronajala. Podrobně o tom píše pan Dohnálek, který nedaleko bydlí. S kolegy jsme se rozhodli jeho občanský návrh podpořit! Odkaz dávám do komentářů.Tím bychom byli zase na konci. Děkuji všem, kteří to dočetli až sem, a budu se těšit na příště. Jak jsem už psal výše, neváhejte mi zasílat vaše náměty a připomínky! Mějte se dobře.

Převzato z Profilu.

Psali jsme: Prokop (ANO): Hřibova koalice odmítla zlevnit MHD na léto

Prokop (ANO): Kultura ano, ale ne na úkor Pražanů

Prokop (ANO): Chudobou ohroženým Pražanům je třeba pomoct rychle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama