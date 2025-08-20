Prokop (Stačilo!): Další a další zdražování

Další a další zdražování?!
Když ten článek rozkliknete, tak zjistíte, že jeho autoři vycházeli z cen v rámci slevových akcí, a přesto došlo meziročně ke zdražení o desetinu! Takže, kde je ta sleva?
A tak matky samoživitelky či rodiny v pracující chudobě jsou odkázány na mimořádnou dávku anebo se mohou obrátit třeba na charitu - komu tohleto může připadat jako normální?
Je to jen další důkaz, že je cosi shnilého v naší společnosti. Kupní silou jsme na tom stejně jako v roce 2019, máme extrémně drahé bydlení a energie. Pro koho tato ekonomika funguje? Co dělá vláda?
Vybavuje se mi taková říkačka z dob studené války: "Američané nakupují tanky, nebudou pak mít na čítanky." Ano, dřív se lidé takovým sloganům smáli, ale tady a teď se stávají realitou - tomu je třeba říct stačilo!
Bc. Vítek Prokop
