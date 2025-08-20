Prokop (Stačilo!): Další a další zdražování

Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cenám za výbavu pro prvňáky.

Prokop (Stačilo!): Další a další zdražování
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Další a další zdražování?!

Když ten článek rozkliknete, tak zjistíte, že jeho autoři vycházeli z cen v rámci slevových akcí, a přesto došlo meziročně ke zdražení o desetinu! Takže, kde je ta sleva?

A tak matky samoživitelky či rodiny v pracující chudobě jsou odkázány na mimořádnou dávku anebo se mohou obrátit třeba na charitu - komu tohleto může připadat jako normální?

Je to jen další důkaz, že je cosi shnilého v naší společnosti. Kupní silou jsme na tom stejně jako v roce 2019, máme extrémně drahé bydlení a energie. Pro koho tato ekonomika funguje? Co dělá vláda?

Vybavuje se mi taková říkačka z dob studené války: "Američané nakupují tanky, nebudou pak mít na čítanky." Ano, dřív se lidé takovým sloganům smáli, ale tady a teď se stávají realitou - tomu je třeba říct stačilo!

Bc. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

Dobrý den.

Mám jeden jediný dotaz, proč nechcete referendum? Bojíte se ho?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

