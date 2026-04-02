Prokop (Stačilo!): Katolík Fiala se chtěl zavděčit církvi

03.04.2026 16:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k verdiktu Ústavního soudu ke smlouvě s Vatikánem.

Prokop (Stačilo!): Katolík Fiala se chtěl zavděčit církvi
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Tohle byl od Ústavního soudu správný krok! Fialou podepsaná smlouva s Vatikánem šla proti naší ústavě a tím pádem ji nelze ratifikovat.

Katolík Fiala chtěl zkrátka svojí církvi garantovat zvláštní právní režim a z něho plynoucí privilegované postavení. Ovšem ke všem církvím by se mělo přistupovat stejně...

Připomenu, že zrušení smlouvy s Vatikánem bylo jedním z bodů volebního programu hnutí Stačilo.

Mgr. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
Jinde na netu:

Nedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevoNedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevo Méně vonět znamená více zaujmoutMéně vonět znamená více zaujmout

