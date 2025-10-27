Prokšanová (KSČM): Bezdomovectví zabíjí

BEZDOMOVECTVÍ ZABÍJÍ
Dosazený kapitalistický systém je založený na vykořisťování většiny k obohacení úzké skupiny mocných. Stát se mocným a bohatým je vydáváno za životní cíl, dosáhnout toho máte asi šanci jako vyhrát v loterii. Neustále jsou materiální hodnoty nadřazovány nad ty lidské a jako společnost jsme lhostejní vůči těm, kteří se kvůli své těžké životní situaci ocitli za hranou tohoto systému. Pak už chybí jen krůček, maličkost, náhoda, neúmyslná chyba a stane se tragédie.
Jedna taková se stala zde na Florenci. 20. října 2010 krátce po půlnoci vzplála opuštěná drážní budova nedaleko autobusového nádraží, kterou využívali k přespávání lidé bez domova. Požár vznikl neúmyslně použitím svíček podomácku vyrobených z plastových lahví, vosku a toaletního papíru. V době požáru bylo v budově 11 osob a 2 psi. 9 lidí a obě zvířata našli v hořící budově smrt. Tragická bilance. 11 lidí bez domova, z nich 9 bez života. U neviditelného pomníčku na Florenci se často zastavím ??????
Není to však ojedinělá tragédie, lidské životy vyhasínají každou zimu, když lidé bez domova umrzají na ulici. Lidé v exekucích páchají sebevraždy. Uštvání pracující kolabují na mrtvice a srdeční problémy. Kapitalismus má ale na svědomí i další neštěstí. Od nedostupného bydlení přes osamělé seniory až po války a genocidy.
Víme, že jedinou cestou, jak z toho ven je změna systému a přechod od kapitalismu k socialismu. Než se to ale podaří, je potřeba podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují tady a teď a pro společnost i politiky jsou často na okraji zájmu. Stejně tak je potřeba si symbolicky připomínat, že kapitalismus má své oběti a že jich není málo.
Proto, prosím, zvažte příspěvek na sbírku Platformy pro sociální bydlení s názvem BEZDOMOVECTVÍ ZABÍJÍ: https://donio.cz/bezdomovectvi-zabiji?utm_source=copylink...
Finance pomohou pokrýt část nákladů na tvorbu Pomníku lhostejnosti a vydání Analýzy úmrtí lidí se zkušeností s bezdomovectvím.
Díky, že vy lhostejní nejste.
Mgr. Petra Prokšanová
autor: PV