Prokšanová (KSČM): Bezdomovectví zabíjí

27.10.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bezdomovectví.

Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

BEZDOMOVECTVÍ ZABÍJÍ

Dosazený kapitalistický systém je založený na vykořisťování většiny k obohacení úzké skupiny mocných. Stát se mocným a bohatým je vydáváno za životní cíl, dosáhnout toho máte asi šanci jako vyhrát v loterii. Neustále jsou materiální hodnoty nadřazovány nad ty lidské a jako společnost jsme lhostejní vůči těm, kteří se kvůli své těžké životní situaci ocitli za hranou tohoto systému. Pak už chybí jen krůček, maličkost, náhoda, neúmyslná chyba a stane se tragédie.

Jedna taková se stala zde na Florenci. 20. října 2010 krátce po půlnoci vzplála opuštěná drážní budova nedaleko autobusového nádraží, kterou využívali k přespávání lidé bez domova. Požár vznikl neúmyslně použitím svíček podomácku vyrobených z plastových lahví, vosku a toaletního papíru. V době požáru bylo v budově 11 osob a 2 psi. 9 lidí a obě zvířata našli v hořící budově smrt. Tragická bilance. 11 lidí bez domova, z nich 9 bez života. U neviditelného pomníčku na Florenci se často zastavím ??????

Není to však ojedinělá tragédie, lidské životy vyhasínají každou zimu, když lidé bez domova umrzají na ulici. Lidé v exekucích páchají sebevraždy. Uštvání pracující kolabují na mrtvice a srdeční problémy. Kapitalismus má ale na svědomí i další neštěstí. Od nedostupného bydlení přes osamělé seniory až po války a genocidy.

Víme, že jedinou cestou, jak z toho ven je změna systému a přechod od kapitalismu k socialismu. Než se to ale podaří, je potřeba podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují tady a teď a pro společnost i politiky jsou často na okraji zájmu. Stejně tak je potřeba si symbolicky připomínat, že kapitalismus má své oběti a že jich není málo.

Proto, prosím, zvažte příspěvek na sbírku Platformy pro sociální bydlení s názvem BEZDOMOVECTVÍ ZABÍJÍ: https://donio.cz/bezdomovectvi-zabiji?utm_source=copylink...

Finance pomohou pokrýt část nákladů na tvorbu Pomníku lhostejnosti a vydání Analýzy úmrtí lidí se zkušeností s bezdomovectvím.

Díky, že vy lhostejní nejste.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
