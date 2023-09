Rajchl (PRO): Asi se začínají hýbat ledy

reklama

Minulý týden jsem v živém vysílání říkal, že nejenže Česká republika importuje největší množství ruské ropy za posledních třináct let, nýbrž že dokonce rozhodla o nákupu ruské ropy přes nastrčenou kyperskou firmu za 1,1 miliardy korun. Asi se začínají hýbat ledy, protože mé tvrzení zcela potvrdil článek na striktně provládním Seznamu.

Obří zakázka přes bílého koně, jenž je pravděpodobně napojený přímo na Lukoil, je totálním skandálem, jenž by sám o sobě měl vést k omluvě a okamžité demisi naší vlády. A co na to Správa státních hmotných rezerv? Prý to nic nemění! Jejich arogance už skutečně prorazila strop.

Jsem teď zvědav, co na to Chvilkaři, kterým strašně vadilo, že si dal Blažek pivo s Nejedlým v hospodě na Žižkově. Třeba se k nám dnes přidají. Protože pokud tahle evidentní lež a totální tunel nestačí jako důvod k demisi, tak potom už nevím, co jiného ještě musí udělat.

Seberte se a konečně odejděte!

Současně pevně doufám, že příslušné státní zastupitelství už v tuto chvíli koná. Důkazy o spáchání trestného činu jsou naprosto zřejmé. Neboť pokud někdo tvrdí, že "firmu důkladně prověřovali", a přitom na první dobrou potvrdí na dotaz novinářů jeden z údajných majitelů, že podíl ve firmě nikdy nevlastnil, tak je naprosto jednoznačné, že reálná prověrka v žádném případě neproběhla a že to bylo celé od začátku falešné jak východoněmecká marka.

P.S.: Abych byl spravedlivý, tak tentokrát bych chtěl novináře Seznamu, které často kritizuji, zcela upřímně pochválit. Snad už i oni přišli na to, že tyto miliardové kšefty poškozují naši zemi víc, než snubní prstýnky našich demonstrantů. A že to, že požadujeme okamžitý odchod této vlády, není proto, že nás svou propagandou zmátlo Rusko, ale protože prostě nechceme tolerovat vládu, která nás okrádá za bílého dne.

Už ani minutu!

