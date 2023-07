Rajchl (PRO): Bouře ve sklenici vody se žlutou a modrou

reklama

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od kavárenské žumpy, která neumí nic jiného, než ve stín fake profilů tykat a vulgárně urážet, řešíme u nás všechny otázky civilizovanou diskusí, tak i celou tu bouři ve sklenici vody týkající se kauzy Břasy uzavřeme zcela civilizovaně.

Všem normálním lidem je jistě zřejmé, že jsem v době psaní inkriminovaného příspěvku netušil, že Břasy mají ve svém erbu modrou a žlutou. A musím říct, že mě nesmírně pobavilo, kolik máme v republice odborníků na heraldiku českých obcí, neboť to vypadá, že celá twitter úderka je v této oblasti natolik edukovaná, že zná každý erb každé české vísky v naší zemi.

Ještě víc mě pobavilo, že ti, co psali o nutnosti ověřování informací, opírali své urážlivé komentáře o to, že starostou Břas je Josef Skála (dokonce naše úžasná mainstreamová média tuto mylnou informaci slepě přejala aniž by se obtěžovala otevřít si obecní web a tuto skutečnost si ověřit), ač ve skutečnosti jím je ing. Mgr. Miroslav Kroc.

Jak už jsem psal, pokud se ukáže, že Břasy posílali věnec v modrožlutých barvách do Ležaků každý rok již před rokem 2022, tak se samozřejmě omluvím. Nedělá mi to nejmenší problém - každý se může zmýlit.

Já sám jsem aktivně věnce z Břas vyhledával a našel jsem pouze ty v barvě české trikolory z roku 2017, kdy proběhl v této obci akt k uctění 100 let od narození Jiřího Potůčka - Tolara. Na tomto pietním aktu v samotné obci ani jeden žlutomodrý věnec nebyl - viz desítky fotografií ZDE.

Jestliže se ale ukáže, že skutečně ukáže, že Břasy ctily své barvy na věncích posílaných do Ležaků již před rokem 2022 a že jejich heraldika neslouží pouze jako výmluva, pak se samozřejmě jako chlap omluvím.

Z tohoto důvodu jsem také odeslal přímo obce Břasy dopis, ve kterém jsem pana starostu Kroce požádal o to, zda by mi mohl poskytnout jakoukoliv fotodokumentaci z předchozích let.

Doufám, že mé žádosti vyhoví a budeme mít definitivně potvrzeno, jak to opravdu je.

A ještě jedna poznámka - naprosto kategoricky odmítám, že můj předchozí příspěvek měl za cíl šířit jakoukoliv formu nenávisti vůči komukoliv, jak se mi snaží demožumpa podsunout.

Záměrem bylo apelovat na naši hrdost a na to, abychom naše hrdiny uctívalo našimi národními barvami. Stejně jako mi vadilo, že Petr Pavel tyto české legionáře a odbojáře nezmínil při svém projevu jediným slovem, tak pevně stojím za tím, že je třeba je uctívat tak, jak si to bezesporu zaslouží.

Za tím si budu stát i nadále.

Pokud mi pan starosta odpoví, tak se k této věci vrátím, a pokud zjistím, že jsem se mýlil, tak se veřejně obci Břasy omluvím.

Pokud se tak stane, tak doufám, že mě bude následovat Petr Pavel s omluvou za jeho tvrzení, že v Terezíně páchali zločiny NAŠI předkové, Petr Fiala s tvrzením, že nebude zvyšovat daně, Marián Jurečka s tvrzením, že valorizace důchodů se nebude snižovat a celá plejáda “odborníků” za všechny lži, kterými nás šikanovali v době covidové totality. Už se na to těším!

