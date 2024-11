Rajchl (PRO): ČT naprosto ukázkově lže

Jeden z našich podporovatelů napsal na ČT, proč mne zcela záměrně ignorují a nezvou do žádných diskusních pořadů.

Bylo mu odpovězeno, že pan Rajch (ano, divácké centrum ČT ani není schopno napsat správně mé příjmení) "byl zván několikrát do vysílání a také se jich účastnil."

Tak abychom si to shrnuli - do ČT mě letos pozvali třikrát - pokaždé pouze v tom případě, když ze zákona museli.

Jednou na debatu s Lanem a Mourkem, jednou na debatu s moderátorem a jednou na předvolební debatu se stranami, jež jsme všechny v eurovolbách porazili.

Ani jednou mi nedali možnost konfrontace s Fialou, Rakušanem, Černochovou, a to ani tehdy, když se jednalo o téma, které jsem já otevřel nebo byl jeho přímým aktérem.

Vrcholem jejich neobjektivity byly všechny debaty, které byly vysílány o demonstracích, jež jsem já osobně svolal. Hodinu tam rozebírali, co demonstranti chtějí, co je to za lidi, jaké mají názorové postoje. Vždy však beze mě.

Takže ČT naprosto ukázkově lže. Pokud jim to neukládal zákon, tak mě nikdy nikam nepozvali.

A moc dobře vědí proč. Protože kdybych měl možnost v hlavním vysílacím čase rozebrat kohokoliv z Fialovy demoliční party, včetně jejich vedoucího, tak by to byla taková nálož, že by museli chodit pouze kanalizačním systémem.

Takže děkujeme ČT za to, že zcela demonstrativně potvrdila, že nemá s veřejnoprávností nic společného, že svým divákům lže, a že by tudíž měla být zrušena.

