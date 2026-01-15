Rajchl (PRO): Další “prokremelská dezinformace” se stala pravdou

16.01.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci v ukrajinské armádě

Rajchl (PRO): Další “prokremelská dezinformace” se stala pravdou
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Nový ukrajinský ministr obrany Mikhaylo Fedorov přiznal, že mu na ministerstvu chybí 300 miliard, dva miliony Ukrajinců je nezvěstných a 200 000 vojáků opustilo pozice.

Když jsem to říkal celý rok já, tak jsem byl za Putinova agenta. Když to samé dnes prohlásí nový ukrajinský ministr obrany, tak jsou všichni “šokováni”.

V šoku jsou pouze ti, kteří strkají čtyři roky hlavu do písku. My ostatní to víme už dávno.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rajchl (PRO): Rajská hudba kvíkotu novinářské žumpy
Rajchl (PRO): Takový válec ještě ČT nezažila
Rajchl (PRO): Jednoznačně za Soňou Pekovou stojím
Rajchl (PRO): ČT se stala semeništěm politických aktivistů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ukrajina , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Věříte, že se na Ukrajině ztratily stovky miliard?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Grónsko

Dobrý den, pane Turku, zajímalo by mě, co si myslíte o tom, jak se chce Trump zmocnit Grónska? Podle všeho nevylučuje ani vojenskou akci.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Gregor (Motoristé): Pro rodiče, děti, učitele a mé vrstevníky

9:15 Gregor (Motoristé): Pro rodiče, děti, učitele a mé vrstevníky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k příčinám zhoršování duševního zdraví dětí