Nový ukrajinský ministr obrany Mikhaylo Fedorov přiznal, že mu na ministerstvu chybí 300 miliard, dva miliony Ukrajinců je nezvěstných a 200 000 vojáků opustilo pozice.
Když jsem to říkal celý rok já, tak jsem byl za Putinova agenta. Když to samé dnes prohlásí nový ukrajinský ministr obrany, tak jsou všichni “šokováni”.
V šoku jsou pouze ti, kteří strkají čtyři roky hlavu do písku. My ostatní to víme už dávno.
JUDr. Jindřich Rajchl
