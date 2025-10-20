Rajchl (PRO): Je nejvyšší čas je obvinit a navrhnout jejich zrušení

Po výpovědi Mateje Augustína u soudu v rámci řízení o kauze Dozimetr, jenž popsal, že 80 procent všech peněz z této organizované trestné činnosti putovalo do stranických kasiček TOP 09 a STAN, se zcela změnil narativ tohoto případu.

Už to není o tom, že organizovaný zločin pronikl do nejvyšších pater politiky. Je to o tom, že nejvyšší patra politiky se stala hlavním organizátorem závažné hospodářské trestné činnosti.

Vyzývám proto policii a státní zastupitelství, aby se namísto zkoumání Facebooku Filipa Turka začaly věnovat tomu, co je skutečným problémem, jenž tíží Českou republiku, a to je rozkrádání miliard z našich veřejných peněz oběma těmito mafiánskými politickými subjekty.

Je nejvyšší čas je obvinit, postavit před soud a navrhnout jejich zrušení.

