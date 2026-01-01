Rajchl (PRO): Pane Rakušane, přestaňte lhát a šířit dezinformace

Bývalý ministr vnitra je patrně nervózní z mého prohlášení, že hodlám iniciovat důsledné prošetření kauzy Dozimetr včetně jeho osobní role v této organizované zločinecké skupině, a tak se zoufale snaží šířit lži o mých výrocích převzaté z české reinkarnace propagandistického nacistického plátku Der Stürmer nesoucí název Forum24.

Tvrdí, že hodlám kriminalizovat občany za pomoc Ukrajině. K tomuto vylhanému závěru dospěl na základě mého výroku, že jsem pro postavení všech sbírek na nákup zbraní mimo zákon.

Takže pane exministře - za prvé v mém výroku nebylo ani slovo o Ukrajině. Já jsem pro obecný zákaz sbírek na nákup zbraní, ať už je jejich adresátem kdokoliv. Vybírat peníze na zbraně je prostě jednak amorální a jednak by jakékoliv transakce vojenského materiálu měl mít na starosti výhradně stát. A za druhé - postavit jakékoliv jednání mimo zákon opravdu neznamená jeho zahrnutí do trestního zákoníku. Chápu, že právu nerozumíte (proto jste také nikdy neměl být ministrem vnitra), ale vězte, že existuje celá řada jiných legálních nástrojů, než jsou prostředky trestní represe. Kdyžtak si to, prosím, dostudujte.

Takže suma sumárum:

1) Humanitární sbírky mi nevadí a pomoc adresně směřující obyčejným Ukrajincům, jež neskončí ve zlaté toaletě Timura Mindiče, vždy rád podpořím.

2) Sbírky na zbraně bych zakázal obecně, a to nikoliv prostředky trestního práva

3) A jediný, kdo by měl jít do tepláků, jste Vy, neboť jste zcela prokazatelně měl informace z živého spisu v kauze Dozimetr a na schůzce špiček mafiánského hnutí STAN jste se snažil minimalizovat dopady na Vás osobně i na Vaši zločineckou partičku, jež by měla být dle mého právního názoru za inkasování desítek milionů korun rozkradených v kauze Dozimetr soudem zrušena.

Takže ano, chápu, že jste nervózní, že hodlám iniciovat důsledné prošetření této kauzy, včetně toho, k čemu jste používal Váš šifrovaný telefon, ale buďte tak laskav a přestaňte si vymýšlet a šířit lži sorošovských lokajů z Forum24.

