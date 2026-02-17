Beran: Kompromis je možný pouze s vládou, která dodržuje zákony

17.02.2026 7:20 | Rozhovor
autor: Karel Výborný

Kompromis s Babišovou vládou? „Kompromis se dá ale vyjednávat pouze s těmi, kteří dodržují zákony. Znalost zákona považuji pro takováto jednání za klíčovou, a to i na straně občanů. U vlády, která hodlá ‚narovnávat‘ situaci, nelze počinky svých předchůdců napravovat tím, že v nich bude dále pokračovat a tvrdit u toho, že pouze mírnějšími formami,“ říká energetik Hynek Beran.

Beran: Kompromis je možný pouze s vládou, která dodržuje zákony
Foto: Hans Štembera
Popisek: Elektrická zásuvka

V poslední době začínají sílit hlasy o zmírnění dopadů zákona 249/2025 Sb., o akceleračních zónách. Jaký je váš názor na takovýto kompromis?

Všichni chtěli nějaký dialog, a nikoli diktát investorů s významnými ekonomickými a ekologickými dopady. V tomto smyslu určitě ano a je dobře, že si toho čím dále více lidé všímají. Kompromis se dá ale vyjednávat pouze s těmi, kteří dodržují zákony. Znalost zákona považuji pro takováto jednání za klíčovou, a to i na straně občanů. U vlády, která hodlá „narovnávat“ situaci, nelze počinky svých předchůdců napravovat tím, že v nich bude dále pokračovat a tvrdit u toho, že pouze mírnějšími formami.

Jak jste to myslel?

Úplně jednoduše. Podívejme se do evropské směrnice RED III, kterou měl pan ministr Vlček údajně implementovat. Dovolte ocitovat článek 15 c této směrnice, aby si čtenáři mohli udělat vlastní názor. Ten článek se jmenuje Oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a ve svém prvním odstavci nám říká toto: Členské státy upřednostní umělé a zastavěné plochy, jako jsou střechy a fasády budov, dopravní infrastruktura a její bezprostřední okolí, parkoviště, zemědělské podniky, skládky, průmyslové areály, doly, umělé vnitrozemské vodní útvary, jezera nebo nádrže a případně městské čistírny odpadních vod, a dále znehodnocenou půdu, kterou nelze využívat pro zemědělství;

a také:

Členské státy vyloučí lokality sítě Natura 2000 a oblasti určené v rámci vnitrostátních systémů ochrany přírody a zachování biologické rozmanitosti, oblasti hlavních migračních tras ptáků a mořských savců, jakož i další oblasti…
Předpokládám, že je tento text evropských zákonů dostatečně srozumitelný i pro čtenáře bez právnického vzděláni.

Jaký postup tedy navrhujete?

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 50897 lidí
Vláda musí začít dodržovat zákony, a když implementuje předpisy Evropské unie, má dělat především to, co je tam napsané. Tady je vidět, že si s tím textem dali v Bruselu práci, aby to pochopil i obyčejný člověk. Nejde tady pouze o nesplněné naděje voličů, ale o nezákonný postup. Není přece možné, aby předepsané oblasti nikdo nevyužil, a dokonce jejich možnosti řádně nepřezkoumal, a už sliboval dotace z našich peněz investorům ve volné krajině, kde je i zemědělská půda a spousta živočichů. Minulá vláda se vykašlala na povinnosti, jak se to má dělat, a ta současná by to po ní měla dokončit, politici nám chodí do médií vykládat, že tohle je ten správný postup a že v něm bude dále pokračovat nějakými „kompromisy“? Na skládky a parkoviště se nikdo ani nešel podívat, a budou nám vnucovat myšlenku, že je řešením namísto 500 metrů od domu budou stavět ta větná monstra v kilometrové vzdálenosti? Vždyť se ten hluk a vibrace šíří na mnoho kilometrů, mají to i ve světě změřené.

Za neuvěřitelnou drzost některých minulých i současných politiků považuji tvrzení, že je tento postup národní realizací Směrnice EU, konkrétně té RED III. Je to podobné, jako kdyby unie zakazovala dětskou práci, a český zákonodárce přikazoval dětem pracovní dobu s odvoláním na překroucené výklady evropského práva. Takhle nějak si představuji středověk, ale tam většina lidí neuměla číst a neměli internet. Tady si může naštěstí směrnici z Bruselu přečíst každý, kdo má zájem, a porovnat si požadovaný stav s českou realitou.

Je toto jediný předpis, který podle vás zákon o akceleračních zónách porušuje?

Je jich celá řada. Pro zájemce jich už existuje i celý seznam. Podstatný je ale jeden princip: Určují se pozemky lukrativní pro investory, nikoli ty nepotřebné, stanovené z Bruselu, a občanům zároveň bere ten zákon a související postup možnosti se proti tomu bránit, čímž jim omezují i ústavní práva, zejména když jde o obavu o zdraví. Na přírodních místech si dovoluje postupovat podobně, jako na důlním odkališti nebo na skládce odpadů. Evropská legislativa konzultace a dialog nařizuje, a to dokonce v několika předpisech. U nás se s nimi úřady nebaví a podle Vlčkova zákona ani příliš nemusí. Zato to může udělat investor s Krajským úřadem nebo ministerstvem a začít lidem stavět v přírodě vrtule takřka pod okny.

Chtějí vybrat jiné pozemky, než jaké určují bruselské zákony, a to takové, které jsou lukrativní pro investory. O „znehodnocenou půdu“, kterou nelze využívat pro zemědělství, případně lesnictví, tu doopravdy nejde. Pak postaví lidi před hotovou věc, i když mají za povinnost to s nimi konzultovat. A u toho lidem vykládají, že jednají z moci a nařízení z toho Bruselu, a ve skutečnosti namísto zájmu vlastních voličů reprezentují zájem investorů. Vlčkův zákon je toho pouze významnou součástí, MPO pod jeho vedením se ale podílelo na celé konstrukci včetně těch aukcí, aby investoři dostali úvěry v bankách se zárukou státu.

Prý je v tom tolik peněz, že už to nelze zastavit?

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
3%
0%
1%
hlasovalo: 66625 lidí
Také jsem tenhle slogan slyšel, dokonce od několika vrchových politiků. Ti slušní mi to říkali s hořkostí, ti méně slušní jako alibi. S těmi, kdo toto zorganizovali, ještě nikdo z kolegů ani nemluvil, ale někteří už šílí v médiích, a ještě si u toho někteří z nich pletou fyzikální jednotky. Je tedy vidět, že o něco jde – v tomto případě pravděpodobně o ty peníze. Jde nejméně o 200 miliard, tedy o částky srovnatelné se solárními barony a také srovnatelné s novým jaderným blokem. Pak se zase bude vláda nebo naše státní společnost vymlouvat, že na něj nemá. Politici a poslanci by si měli uvědomit, kdo jim dal hlas. Za benefity od investorů si po tomhle hlas voličů u podzimních voleb nekoupí, je potřeba zařadit zpátečku. Budou snad na venkově volit politickou stranu, jejíž ministerstvo jim postavilo větrnou turbínu před okny, ještě k tomu s příslibem štědrých dotací z našich daní, kdyby snad to monstrum na evropském trhu neprosperovalo?

Měla by tedy Česká republika raději přijít o investice?

Ty investice mohou být ve skutečnosti investice do tunelu na občany investovaného bankou. Podobné je to u solárních baronů. Těm už to nefungovalo, protože zisk jejich nových projektů byl díky záporným cenám na trhu nejistý a banky jim nechtěly půjčovat. Pokud ale ministr Havlíček dokončí ty aukce, investor si vezme vládní záruku, že když mu nebudou vrtule na trhu prosperovat, zaplatí mu vláda zbytek zisku z našich daní. Na to banky čekaly a mají připravené peníze. Pak si investor najde vhodný pozemek, který mu politici takto připraví, a pak si půjčí peníze v bance. Pro banku je to bezrizikové, protože takový projekt garantuje vláda. Dokonce i když Německo odstoupí od emisních povolenek a cena elektřiny bude poloviční nebo třetinová, zaplatí to na základě závazku z MPO Češi z daní.

No a pak už máme stroj na těžbu peněz formou našich daní nebo zbytečně drahé elektřiny. Je to lepší než těžba bitcoinu, tu žádná vláda negarantuje, ale tohle je se zaručeným ziskem pro investora i pro banku, která to financuje. Ve skutečnosti si takto namísto vlastní hypotéky financujeme drahou elektřinu v domě a nižší důchody nebo platy o těch 200 miliard.

Pořekadlo, že to tomu „investorovi“ zaplatíme i s úroky, je v tomto případě plně na místě.

Andrej Babiš ale říkal, že bychom takto přišli o 10 miliard z Bruselu?

Pokud nás má toto celé stát 200 miliard po dobu 20 let, první rok nic nedostaneme, ale také na těch větrných baronech stejnou částku ušetříme. A v následujících letech ušetříme dalších 190 miliard, které můžeme konečně věnovat na stavbu jaderné elektrárny. Tedy o takovéto „investice“ do vlastní energetické chudoby za cenu ztráty krajiny a životních prostředí by naše země určitě přijít měla, uleví to přírodě i peněženkám 10 milionů lidí.

Krom toho, pokud vytýčíme akcelerační zóny na těch skládkách, jak nám v Evropě předepisují, dostaneme i těch 10 miliard. Zase další účelová lež, copak když nedáme vydělat „větrným baronům“, omezí nás nějak Evropská unie? Ukažte mi ten evropský předpis, rád si ho přečtu.

Jaký bude podle vás další vývoj?

To nelze předpovědět. Ale sílí obě složky, tlak na ty „veliké peníze“ a když dojdou argumenty, používají někteří hloupější politici i výroky o „ruských agentech“, i když někteří lidé takto označovaní, zejména mladší ročníky s rodinami, kteří by pod tím měli bydlet, neumějí ani azbuku. Odpor veřejnosti roste nejenom v postižených oblastech, a dokonce i řada příslušníků „Pražské kavárny“ má v těchto oblastech příbuzné nebo rekreační nemovitosti. Takže mají dilema, zda se držet oficiální doktríny nebo se o víkendu dívat do krajiny. Málokdo z protagonistů je ale tak uvědomělý, aby šel příkladem a šel pod tu turbínu bydlet dobrovolně.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

1%
97%
2%
hlasovalo: 31970 lidí
Když už bychom přijali minulá, nekorektně zlobbovaná řešení, kdy naši bývalí ministři pánové Vlček s Hladíkem dodali do Bruselu nereálné závazky spočítané především ve prospěch „investorů“ tak amatérským způsobem, že se tomu divili profesoři a docenti na ČVUT, můžeme si alespoň nejprve zkusit spočítat, zda se nám to vejde na ty nepotřebné plochy, jak požaduje evropská legislativa, a co s tím dál. Máme jich hodně, takže by i mohlo. Pokud ano, můžeme být v klidu a pustit se do práce způsobem předepsaným v Evropě. Namísto „větrných baronů“ bychom tedy měli začít takovouto revizí. Kdybychom vyměnili vrtule na kopcích za soláry na skládkách, určitě nám také v Evropě nikdo hlavu neutrhne, zejména když to bude ve větším souladu s evropskými předpisy, které nám větrní lobbisté utajovali.

Říkáte, že je nutný celospolečenský dialog o naší energetice. Jak by měl vypadat?

Určitě ne o jednom prvku, ale o celém řešení, které u nás závisí především na tom, kdy dostavíme jádro. Tam máme konsenzus, že je chceme realizovat. Nejprve je ale nutné zarazit diktát energetické oligarchie a nepravdivá tvrzení některých politiků o tom, že máme povinnost ve vlastní zemi přijímat taková řešení, která vyhovují pouze jejich výběrčím a ostatním škodí.

No, a pokud vedeme dialog občanů s vládou, kde a jakým způsobem bychom měli mít obnovitelné zdroje, což je naprosto legitimní, měli by lichváři, ale i ti slušní investoři, zůstat stranou a počkat, na čem se dohodneme. Kromě nadnárodních a oligarchických společností máme i řadu firem, pro které je skládka s kapacitou 10 megawattů zajímavý byznys, a ti by měli jako první dostat příležitost evropské směrnice u nás bez ekologických škod realizovat. Může to naopak pomoci částečné rekultivaci a alespoň nějakému využití zničených míst. Máme jich z minulosti po průmyslu a těžbě kolem 3000, a podle našeho odhadu pouhá desetina těchto lokalit stačí na pokrytí závazků EU.

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

56%
1%
40%
3%
hlasovalo: 16017 lidí
Ve skutečnosti je to tak, že žádné „větrné barony“ na českých polích a lukách nepotřebujeme VŮBEC. Někdo si tu jenom přichystal další ekonomický tunel a někdo jiný se nám snaží namlouvat, že se bez dalšího obnovitelného lichvaření nemůžeme obejít a že jde o nějakou „vyšší moc“ nařízenou bruselskými zákony. Kompromis ale není možný s vládou, která převzala od té minulé lukrativní území pro větrné barony a už jim chce rozdělovat peníze na účet vlastních voličů, aniž by se k tomuto podivnému kšeftu mohli ve vlastních lokalitách vyjadřovat.  Je potřeba přestat lhát o bruselské legislativě, která byla u nás implementována přesně naopak, než jako to v EU mysleli, podobně jako cenová diktatura v roce 2022 nebo solární baroni. 

Tento nový naplánovaný úlet má horší dopady, na peněženku občanů sice podobný, jako ty dva předchozí, ale za cenu nepřiměřených dopadů na krajinu pro dvě následující generace včetně znehodnocení majetku a zdravotních rizik pro osoby a jiné živé bytosti v okolí. Naštěstí to lidé v postižených oblastech ve spolupráci s odborníky včas zachytili, a informují se i napříč republikou. Pokud to někdo chce i poté realizovat, musí to dělat veřejnou formou před podzimními volbami.

Psali jsme:

Vystrčil na Primě Okamurovi: Já že chtěl odvolávat Zemana? Odporné, nechutné lži
Babiš s Havlíčkem probrali své návštěvy Německa. Viděli podstatné změny postojů
Zelenskyj v Mnichově: Chci, abyste pochopili skutečný rozsah útoků na Ukrajinu
S Green Dealem je to jako s nástupem komunistů. Hynek Beran o „větrných kolchozech“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , EU , větrné elektrárny , solární baroni , Hynek Beran

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s myšlenkou, že by se měla v České republice vést široká společenská debata o energetice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Miloš Vystrčil byl položen dotaz

Žaloba

Jaký účel by přesně měla ta žaloba na premiéra a Macinku? I kdyby vám dal soud za pravdu, tak to přeci nepovede k jejich odvolání nebo je nedonutí sliby splnit. Nebo ano? A podáte ji? Verča

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Projekt Turek nevyšel, přišla akce Macinka. Zbořil vidí plán

17:15 Projekt Turek nevyšel, přišla akce Macinka. Zbořil vidí plán

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Politolog Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz tvrdí, že ostré v…