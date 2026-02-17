Beran: Kompromis je možný pouze s vládou, která dodržuje zákony

V poslední době začínají sílit hlasy o zmírnění dopadů zákona 249/2025 Sb., o akceleračních zónách. Jaký je váš názor na takovýto kompromis?
Všichni chtěli nějaký dialog, a nikoli diktát investorů s významnými ekonomickými a ekologickými dopady. V tomto smyslu určitě ano a je dobře, že si toho čím dále více lidé všímají. Kompromis se dá ale vyjednávat pouze s těmi, kteří dodržují zákony. Znalost zákona považuji pro takováto jednání za klíčovou, a to i na straně občanů. U vlády, která hodlá „narovnávat“ situaci, nelze počinky svých předchůdců napravovat tím, že v nich bude dále pokračovat a tvrdit u toho, že pouze mírnějšími formami.
Jak jste to myslel?
Úplně jednoduše. Podívejme se do evropské směrnice RED III, kterou měl pan ministr Vlček údajně implementovat. Dovolte ocitovat článek 15 c této směrnice, aby si čtenáři mohli udělat vlastní názor. Ten článek se jmenuje Oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a ve svém prvním odstavci nám říká toto: Členské státy upřednostní umělé a zastavěné plochy, jako jsou střechy a fasády budov, dopravní infrastruktura a její bezprostřední okolí, parkoviště, zemědělské podniky, skládky, průmyslové areály, doly, umělé vnitrozemské vodní útvary, jezera nebo nádrže a případně městské čistírny odpadních vod, a dále znehodnocenou půdu, kterou nelze využívat pro zemědělství;
a také:
Členské státy vyloučí lokality sítě Natura 2000 a oblasti určené v rámci vnitrostátních systémů ochrany přírody a zachování biologické rozmanitosti, oblasti hlavních migračních tras ptáků a mořských savců, jakož i další oblasti…
Předpokládám, že je tento text evropských zákonů dostatečně srozumitelný i pro čtenáře bez právnického vzděláni.
Jaký postup tedy navrhujete?
Za neuvěřitelnou drzost některých minulých i současných politiků považuji tvrzení, že je tento postup národní realizací Směrnice EU, konkrétně té RED III. Je to podobné, jako kdyby unie zakazovala dětskou práci, a český zákonodárce přikazoval dětem pracovní dobu s odvoláním na překroucené výklady evropského práva. Takhle nějak si představuji středověk, ale tam většina lidí neuměla číst a neměli internet. Tady si může naštěstí směrnici z Bruselu přečíst každý, kdo má zájem, a porovnat si požadovaný stav s českou realitou.
Je toto jediný předpis, který podle vás zákon o akceleračních zónách porušuje?
Je jich celá řada. Pro zájemce jich už existuje i celý seznam. Podstatný je ale jeden princip: Určují se pozemky lukrativní pro investory, nikoli ty nepotřebné, stanovené z Bruselu, a občanům zároveň bere ten zákon a související postup možnosti se proti tomu bránit, čímž jim omezují i ústavní práva, zejména když jde o obavu o zdraví. Na přírodních místech si dovoluje postupovat podobně, jako na důlním odkališti nebo na skládce odpadů. Evropská legislativa konzultace a dialog nařizuje, a to dokonce v několika předpisech. U nás se s nimi úřady nebaví a podle Vlčkova zákona ani příliš nemusí. Zato to může udělat investor s Krajským úřadem nebo ministerstvem a začít lidem stavět v přírodě vrtule takřka pod okny.
Chtějí vybrat jiné pozemky, než jaké určují bruselské zákony, a to takové, které jsou lukrativní pro investory. O „znehodnocenou půdu“, kterou nelze využívat pro zemědělství, případně lesnictví, tu doopravdy nejde. Pak postaví lidi před hotovou věc, i když mají za povinnost to s nimi konzultovat. A u toho lidem vykládají, že jednají z moci a nařízení z toho Bruselu, a ve skutečnosti namísto zájmu vlastních voličů reprezentují zájem investorů. Vlčkův zákon je toho pouze významnou součástí, MPO pod jeho vedením se ale podílelo na celé konstrukci včetně těch aukcí, aby investoři dostali úvěry v bankách se zárukou státu.
Prý je v tom tolik peněz, že už to nelze zastavit?
Měla by tedy Česká republika raději přijít o investice?
Ty investice mohou být ve skutečnosti investice do tunelu na občany investovaného bankou. Podobné je to u solárních baronů. Těm už to nefungovalo, protože zisk jejich nových projektů byl díky záporným cenám na trhu nejistý a banky jim nechtěly půjčovat. Pokud ale ministr Havlíček dokončí ty aukce, investor si vezme vládní záruku, že když mu nebudou vrtule na trhu prosperovat, zaplatí mu vláda zbytek zisku z našich daní. Na to banky čekaly a mají připravené peníze. Pak si investor najde vhodný pozemek, který mu politici takto připraví, a pak si půjčí peníze v bance. Pro banku je to bezrizikové, protože takový projekt garantuje vláda. Dokonce i když Německo odstoupí od emisních povolenek a cena elektřiny bude poloviční nebo třetinová, zaplatí to na základě závazku z MPO Češi z daní.
No a pak už máme stroj na těžbu peněz formou našich daní nebo zbytečně drahé elektřiny. Je to lepší než těžba bitcoinu, tu žádná vláda negarantuje, ale tohle je se zaručeným ziskem pro investora i pro banku, která to financuje. Ve skutečnosti si takto namísto vlastní hypotéky financujeme drahou elektřinu v domě a nižší důchody nebo platy o těch 200 miliard.
Pořekadlo, že to tomu „investorovi“ zaplatíme i s úroky, je v tomto případě plně na místě.
Andrej Babiš ale říkal, že bychom takto přišli o 10 miliard z Bruselu?
Pokud nás má toto celé stát 200 miliard po dobu 20 let, první rok nic nedostaneme, ale také na těch větrných baronech stejnou částku ušetříme. A v následujících letech ušetříme dalších 190 miliard, které můžeme konečně věnovat na stavbu jaderné elektrárny. Tedy o takovéto „investice“ do vlastní energetické chudoby za cenu ztráty krajiny a životních prostředí by naše země určitě přijít měla, uleví to přírodě i peněženkám 10 milionů lidí.
Krom toho, pokud vytýčíme akcelerační zóny na těch skládkách, jak nám v Evropě předepisují, dostaneme i těch 10 miliard. Zase další účelová lež, copak když nedáme vydělat „větrným baronům“, omezí nás nějak Evropská unie? Ukažte mi ten evropský předpis, rád si ho přečtu.
Jaký bude podle vás další vývoj?
To nelze předpovědět. Ale sílí obě složky, tlak na ty „veliké peníze“ a když dojdou argumenty, používají někteří hloupější politici i výroky o „ruských agentech“, i když někteří lidé takto označovaní, zejména mladší ročníky s rodinami, kteří by pod tím měli bydlet, neumějí ani azbuku. Odpor veřejnosti roste nejenom v postižených oblastech, a dokonce i řada příslušníků „Pražské kavárny“ má v těchto oblastech příbuzné nebo rekreační nemovitosti. Takže mají dilema, zda se držet oficiální doktríny nebo se o víkendu dívat do krajiny. Málokdo z protagonistů je ale tak uvědomělý, aby šel příkladem a šel pod tu turbínu bydlet dobrovolně.
Říkáte, že je nutný celospolečenský dialog o naší energetice. Jak by měl vypadat?
Určitě ne o jednom prvku, ale o celém řešení, které u nás závisí především na tom, kdy dostavíme jádro. Tam máme konsenzus, že je chceme realizovat. Nejprve je ale nutné zarazit diktát energetické oligarchie a nepravdivá tvrzení některých politiků o tom, že máme povinnost ve vlastní zemi přijímat taková řešení, která vyhovují pouze jejich výběrčím a ostatním škodí.
No, a pokud vedeme dialog občanů s vládou, kde a jakým způsobem bychom měli mít obnovitelné zdroje, což je naprosto legitimní, měli by lichváři, ale i ti slušní investoři, zůstat stranou a počkat, na čem se dohodneme. Kromě nadnárodních a oligarchických společností máme i řadu firem, pro které je skládka s kapacitou 10 megawattů zajímavý byznys, a ti by měli jako první dostat příležitost evropské směrnice u nás bez ekologických škod realizovat. Může to naopak pomoci částečné rekultivaci a alespoň nějakému využití zničených míst. Máme jich z minulosti po průmyslu a těžbě kolem 3000, a podle našeho odhadu pouhá desetina těchto lokalit stačí na pokrytí závazků EU.
Tento nový naplánovaný úlet má horší dopady, na peněženku občanů sice podobný, jako ty dva předchozí, ale za cenu nepřiměřených dopadů na krajinu pro dvě následující generace včetně znehodnocení majetku a zdravotních rizik pro osoby a jiné živé bytosti v okolí. Naštěstí to lidé v postižených oblastech ve spolupráci s odborníky včas zachytili, a informují se i napříč republikou. Pokud to někdo chce i poté realizovat, musí to dělat veřejnou formou před podzimními volbami.
