Rakušan (STAN): Představil jsem svůj odborný tým, budeme hlídat Babiše

Představil jsem svůj odborný tým!
Babišova vláda obsazuje ministerstva často lidmi bez dostatečné expertízy a zkušeností. Jasně nám tím vzkazuje, že je potřeba ji od samého začátku hlídat. Jsme na to připraveni.
Představujeme tým odborníků, který bude předkládat vlastní řešení a bude i základem budoucí vlády, připravené přijmout odpovědnost po příštích volbách.
Nechceme ale být jen lacinými kritiky, jako bývalá opozice. Ke kritizovaným krokům budeme nabízet naši jasnou vizi a konkrétní návrhy. Do konce prosince vypracuje odborný tým i vlastní dokument, jak bychom si představovali odpovědnou správu země a jak ji chceme od roku 2029 vést.
Mgr. Vít Rakušan
autor: PV