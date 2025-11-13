Rakušan (STAN): Představil jsem svůj odborný tým, budeme hlídat Babiše

13.11.2025 22:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci v opozici.

Rakušan (STAN): Představil jsem svůj odborný tým, budeme hlídat Babiše
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Představil jsem svůj odborný tým!

Babišova vláda obsazuje ministerstva často lidmi bez dostatečné expertízy a zkušeností. Jasně nám tím vzkazuje, že je potřeba ji od samého začátku hlídat. Jsme na to připraveni.

Představujeme tým odborníků, který bude předkládat vlastní řešení a bude i základem budoucí vlády, připravené přijmout odpovědnost po příštích volbách. 

Nechceme ale být jen lacinými kritiky, jako bývalá opozice. Ke kritizovaným krokům budeme nabízet naši jasnou vizi a konkrétní návrhy. Do konce prosince vypracuje odborný tým i vlastní dokument, jak bychom si představovali odpovědnou správu země a jak ji chceme od roku 2029 vést.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Starou paní usoužili k smrti.“ Kdo jsou ti, kteří „vyprudili“ Rajchla
Kauza Rajchl: Oganesjan se oháněl Rakušanem napřímo
Rakušan (STAN): Pod ostudou zvanou Okamura je podepsáno 107 poslanců
Omluvte se! Vondráček nevydržel Bartoška. Vyhrocený závěr u Moravce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Rakušan

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byl by Vít Rakušan dobrý premiér?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Rakušan

Dobrý den, pane Mašku, všimla jsem si, že dost útočíte na Rakušana. Vadí vám jen on sám nebo máte problém se stranou jako s celkem? A je podle vás STAN horší než třeba ODS?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rakušan (STAN): Představil jsem svůj odborný tým, budeme hlídat Babiše

22:31 Rakušan (STAN): Představil jsem svůj odborný tým, budeme hlídat Babiše

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci v opozici.