Richterová (Piráti): Jasný předvolební tah výhodný pro obě strany spektra

Děkuji. Já budu stručná, jenom chci zareagovat. Co se týče celkové debaty tady, tak je myslím zřejmé, že je to prostě předvolební debata. Je to předložené jako zákon, který je poslanecký, čili neprošel pořádným přípravným kolečkem, a přitom vláda už 28. srpna 2024, čili téměř před rokem, schválila cizinecký zákon. Cizinecký zákon od té doby čeká na své projednání, takže se zatím nedostal ani do prvního čtení. Na tom jenom chci ukázat, že to je prostě zákon, kde je třeba konečně digitalizace údajů, které má stát mít i o cizincích na našem území a podobně. A je to zákon, který se vlastně týká mnohem více lidí, azylantů je přece oproti cizincům obecně mnohem méně. Je to za mě opravdu jasný předvolební tah, ale vlastně výhodný tady pro obě strany spektra. Já jenom říkám, že to je píárko a že je dobré to vědět, že to tak je. Samozřejmě je tam spousta dobrých věcí dnes navržená, ale potřebuje to i určité úpravy.

Já za nás přináším dva pozměňovací návrhy a jeden je takový opravdu velmi technický, druhý je přesně ukázka toho, co by se nestalo, kdyby to prošlo normálním legislativním kolečkem jako vládní návrh. Je to dokument 6835, který jsem nahrála, a jde o věc, která se opírá o judikát Nejvyššího správního soudu. Ten konstatoval, že absence možnosti učinit žádost o mezinárodní ochranu z nemocničního zařízení je v rozporu s právem Evropské unie. Takže máme tady výrok českého Nejvyššího správního soudu a pak tady máme návrh, kde v § 3ab máte v písmeni c): "Ministerstvu, vykonává-li zabezpečovací detenci, vazbu nebo trest odnětí svobody; v takovém případě lze žádost podat písemně." Takže tam možnost podat žádost o udělení mezinárodní ochrany ministerstvu v případě detence, vazby, trestu odnětí svobody, ale není tam absolutně možnost podat písemně žádost o mezinárodní ochranu, když je člověk hospitalizovaný, když leží v nemocnici, je hospitalizován u poskytovatele lůžkové péče.

Takže co je cílem navrhované změny? Čistě to, aby se doplnilo písmeno, kde se už dnes určují podmínky, za nichž je žádost poslatelná písemně, a aby bylo tuhle žádost možné podat, i když člověk je v nemocnici.

Ještě poznámka. Co se děje dnes v praxi? Pokud to zdravotní stav pacienta jen trochu umožňuje, tak jsou lidé převáženi sanitním vozem z nemocnic do přijímacího střediska v Zastávce u Brna a zpět. Takže napříč republikou jezdí sanitky, což je samozřejmě drahé, do Zastávky u Brna. Je to taky nedůstojné a samozřejmě to zatěžuje obecně zdravotní systém. Takže pro těch nemnoho případů, kterých se toto týká, navrhujeme tohle zpřesnění a zároveň na tom ukazujeme, to je přesně důvod, proč se má přijímat a projednávat celý cizinecký zákon a ne jenom tahle jedna výseč.

Druhá věc, sněmovní dokument 6831. Ten tady odůvodním jménem Jakuba Michálka, který je z pracovních důvodů omluven, a jde o takzvaný reformační princip ve správním soudnictví. Jde o to, že je potřeba reagovat na situace, kdy správní orgán opakovaně vydává rozhodnutí, které je soudem rušeno, avšak podstata věci je již jasná a další zrušení a vrácení by bylo pouze formální, bez faktického přínosu pro účastníky řízení.

Takže co je cílem návrhu? Zvýšit efektivitu soudního přezkumu správních rozhodnutí, omezit administrativní zátěž a zajistit právní jistotu účastníků řízení. Takže pokud správní soud dospěje k závěru, že je žaloba důvodná, a současně, že není nutné další dokazování, tak by mu mělo být umožněno rozhodnutí správního orgánu změnit tak, aby to odpovídalo zákonným požadavkům a materiální spravedlnosti. Cílem je tedy rychlejší vyřešení sporu, zamezení dalším průtahům a samozřejmě taky zamezení potenciálnímu zneužívání procesních mechanismů. Zůstává zachována zásada soudního přezkumu správních aktů, ale je rozšířena pravomoc soudu v situacích, kdy je další postup zřejmý, a bylo by nadbytečné proces opakovaně vracet správnímu orgánu k rozhodnutí, které by v důsledku přitom muselo být totožné s tím, které může vydat přímo soud.

Tak to je změna Jakuba Michálka, která míří na princip dobré zprávy a efektivnější výkon spravedlnosti v rámci správního soudnictví. A to je přesně věc, která je také součástí té předkládané novely, a to je také důvod, proč to k tomu navrhujeme.

Ještě jednou, za nás je ten komentář takto poměrně stručný, protože bychom si přáli, ať se projednává celý velký cizinecký zákon, ale samozřejmě návrhem na zlepšení přispíváme i k vylepšení návrhu předloženého.

