V hnutí SPD si plně uvědomujeme, že globální bezpečnost se v posledních letech v mnoha ohledech výrazně zhoršila, a to zejména v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, což má přímý dopad na vnímání bezpečnosti občanů. Většina z nich se spoléhá na to, že naše vláda bude plně připravena a udělá vše k zajištění míru a nebude bez jejich souhlasu a bez ohledu na jejich vůli zapojovat naši zemi a armádu do žádného válečného konfliktu.

Nyní jde o zapojení České republiky do tzv. koalice ochotných, kterou prosazuje francouzský prezident Emmanuel Macron a podporuje ho jak prezident Petr Pavel, tak premiér Petr Fiala. Tato koalice by měla Ukrajinu bránit a garantovat mír v její zemi. V první fázi chce zvýšit posílání zbraní na Ukrajinu a podporovat ji v bojích, aby si vytvořila lepší podmínky pro vyjednávání s Ruskem. To ale může trvat delší dobu, po kterou budou umírat lidé na obou stranách konfliktu.

Hnutí SPD zastává jasný postoj k pokračujícímu konfliktu na Ukrajině, spočívající v zabránění dalšího krveprolití. Nechceme, aby naši občané byli zataženi do válečného konfliktu. Za klíčové považujeme zaměřit se na diplomatická jednání a hledání cest k ukončení války, neboť skutečné řešení války na Ukrajině není v dalším dodávání zbraní, ale v hledání diplomatických cest, jak tento konflikt co nejdříve zastavit. Proto jsme přivítali angažmá amerického prezidenta Donalda Trumpa v otázce ukončení tříletého konfliktu na Ukrajině, který svým způsobem navrhuje prosazení mírového řešení.

Podporujeme modernizaci technického vybavení Armády České republiky, aby byla zajištěna účinná obrana našeho státu. Všechny finanční prostředky ale musí být řádně prodiskutovány a podrobně zanalyzovány. Naším cílem je maximálně využít domácí potenciál obranného průmyslu, což by podpořilo českou ekonomiku. Armáda ČR musí být primárně určena k obraně našeho státu, a proto klademe důraz na posílení vlastních obranných schopností.

Našim hlavním zájmem je bezpečnost České republiky a zajištění vyšší kvality života pro naše občany. Tento náš postoj je obsažen v programu hnutí SPD, který klade důraz na národní suverenitu a nezávislost, a zároveň kritizuje jakýkoli vliv zahraničních mocností a institucí na politiku naší republiky. Bezpečnost není jen otázkou armády nebo politiky, ale především zodpovědnosti vůči našim občanům a budoucím generacím. Věříme, že jediné správné rozhodnutí je to, které prosazuje mírová jednání. Pokud s námi souhlasíte, podpořte naše kandidáty v podzimních parlamentních volbách.

