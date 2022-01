Rozvoral (SPD): Pochybnosti o netransparentním financování hnutí STAN vyvráceny nebyly!

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že pochybnosti o netransparentním financování hnutí STAN vyvráceny nebyly.

1. Pochybnosti o netransparentním financování hnutí STAN vyvráceny nebyly. Žádáme, aby Vít Rakušan odstoupil z funkce ministra vnitra.

Minulý týden vláda premiéra Petra Fialy (ODS) získala ve Sněmovně důvěru, a to výhradně od poslanců koaličních stran, kteří reprezentují pouze 45 procent voličů, kteří se zúčastnili loňských voleb. Poslanecký klub hnutí SPD vládu SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN při hlasování samozřejmě nepodpořil. Jednání o důvěře vládě bylo rozděleno do dvou dnů zejména proto, že poslanecký klub SPD požadoval nejdříve projednat ve Sněmovně neprůhledné financování vládního hnutí STAN, které je podle médií financováno prostřednictvím pochybných kyperských fondů a firem trestně stíhaného podnikatele v daňové kauze. Za tímto účelem jsme požadovali zřídit mj. sněmovní vyšetřovací komisi. Sněmovna však hlasy poslanců vládní většiny tyto naše návrhy zamítla a program schůze neschválila. Pochybnosti o netransparentním financování hnutí STAN tak vyvráceny nebyly a zůstávají. Nadále proto žádáme, aby Vít Rakušan odstoupil z funkce ministra vnitra, jelikož ze své pozice má v gesci policii, která vyšetřuje podezřelé financování jeho strany, čili jedná se o střet zájmu. Navíc Vít Rakušan zákulisním jednáním donutil k odstoupení policejního prezidenta Jana Švejdara, aniž k tomu byly faktické profesní důvody.

2. Na základě iniciativy SPD podal ombudsman Stanislav Křeček ústavní stížnost na zrušení vyhlášky o povinném covid očkování. Děkujeme občanům za spolupráci.

Na základě iniciativy SPD podal ombudsman Stanislav Křeček ústavní stížnost na zrušení vyhlášky o povinném covid očkování lidí 60+ a vybraných profesních skupin, která má platit od 1. března. Doufáme, že vyhlášku Ústavní soud rychle zruší právě tak, jako Nejvyšší soud USA zrušil analogické nařízení prezidenta Joe Bidena pro neústavnost. Děkujeme za spolupráci doslova tisícům lidí, kteří vyplnili a poslali vzor dopisu ombudsmanovi na webu SPD se žádostí na podání ústavní stížnosti. Minulý týden v pátek jsme navíc v této souvislosti opětovně navrhovali zařadit zrušení části vyhlášky o povinném očkování proti covidu na jednání Sněmovny. Poslanci SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), ANO, Pirátů a STAN ale tento náš návrh zamítli. Hnutí SPD nesouhlasí s povinným covid očkováním a jsme přesvědčení, že musí být výhradně na základě dobrovolnosti.

3. Hnutí SPD ve Sněmovně zablokovalo projednávání senátního návrhu zákona o zavedení korespondenčních voleb v ČR. Chceme zabránit manipulaci voleb.

Hnutí SPD minulý pátek ve Sněmovně zablokovalo projednávání senátního návrhu zákona o zavedení korespondenčních voleb v ČR. Na základě zkušeností z voleb ze zahraničí jsme přesvědčeni, že korespondenční hlasování jsou útokem na demokracii a zároveň to jsou otevřené dveře k machinacím s volebními lístky a podvodům při jejich sčítání. Celý podvod je přitom geniálně prostý. Každé jiné než prezenční osobní hlasování znamená, že buď víte, jak kdo volil, a pak není tajné (a proto protiústavní), anebo nevíte, jak kdo volil, pak ale nevíte, kdo hlasoval, a není tudíž hlasování transparentní a hlavně překontrolovatelné. Zkušenosti z posledních prezidentských voleb v USA a Rakousku ukázaly, že ideálním nástrojem pro falšování jsou zejména tzv. politické neziskovky. Jejich aktivisté pomáhali občanům v ghettech s vyplňováním volebních lístků, které pak dublovali, případně je iniciativně vypisovali sami s pomocí údajů z databáze obyvatelstva. Jelikož i u nás velmi reálně hrozí podobná manipulace s volebními výsledky, SPD nesouhlasí se zavedením korespondenčních voleb, a to navíc v době, kdy již nyní mohou naši občané v zahraničí hlasovat na našich zastupitelských úřadech. Vládní pětikoalice, bude ale korespondenční volby nadále tvrdě protlačovat, jelikož chtějí nejen ovlivnit blížící se volbu prezidenta, ale i všechny další sněmovní volby. Obecně platí, že pokud chcete transparentní demokratické volby, pak nikdy nesmíte připustit korespondenční a elektronické hlasování. Chceme svobodné, transparentní a demokratické volby – to je heslo SPD.

4. Podle hnutí SPD by dlouhodobou nepřítomnost poslance Farského (STAN) ve Sněmovně měl projednat mandátový a imunitní výbor, protože se nejedná o plnohodnotný výkon poslaneckého mandátu.

Minulý týden poslanec Jan Farský (STAN), lídr za Liberecký kraj koalice Pirátů - STAN, oznámil, že nastupuje na osmiměsíční studijní pobyt na univerzitě v Oregonu (USA). Svůj poslanecký mandát si ponechal. To je pro SPD zcela nepřijatelné a měl by okamžitě složit mandát. Je to jasný podraz na voliče, kterým toto neoznámil již před volbami, ačkoli o své stáži věděl již před nimi. Je jasné, že po uvedenou dobu nebude schopen plnohodnotně vykonávat mandát poslance. Poslanecký mandát totiž není pouze o klíčových hlasováních ve Sněmovně, ale je to zejména o intenzivní práci ve sněmovních výborech, komisích, při interpelacích, ale také o politické práci v regionu, kde ho voliči zvolili. Navíc, veškeré náklady na poslaneckou kancelář, asistenty a další služby se budou vyplácet dále, a to i po dobu jeho nepřítomnosti. Tématem studia Farského v USA je, jak aplikovat zkušenosti amerického federalismu na EU a vytvořit Spojené státy evropské, což znamená konec samostatnosti a suverenity ČR. Poslanecký klub SPD zastává názor, že by sněmovní mandátový a imunitní výbor měl tuto záležitost projednat, protože jsme přesvědčeni, že v případě jeho plánované dlouhodobé nepřítomnosti ve Sněmovně se nejedná o plnohodnotný výkon poslaneckého mandátu.

5. Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová svou roli jednoho z nejvyšších ústavních činitelů nezvládá. Svými nepřátelskými výroky vůči Maďarům se pouze snaží rozvrátit vztahy v rámci V4 a dostat nás do područí Bruselu a Berlína.

Minulý týden slovně napadla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) premiéra Maďarska Viktora Orbána. „Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům. Rozložení politických sil v Maďarsku se vzdáleně podobá tomu, které bylo dosud i u nás. Tamní opozice své neshody dala stranou a spojila síly proti populistické vládě, kterou už mnoho let řídí Viktor Orbán," napsala na svůj facebook. Hnutí SPD považuje toto vyjádření Pekarové Adamové za nepřátelské, hloupé a arogantní. Měla by si v první řadě uvědomit, že se jedná o výrok nikoliv jen předsedkyně politické strany TOP 09 se čtyřmi procenty volebních preferencí, ale o vyjádření předsedkyně Poslanecké sněmovny, kam byla zvolena hlasy poslanců koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů a STAN. Pro Orbánovu koalici hlasovala téměř polovina maďarských voličů a svým vyjádřením Pekarová tyto lidi urazila. Pekarová Adamová svou roli jednoho z nejvyšších ústavních činitelů nezvládá a těmito svými výroky vůči Maďarsku se pouze snaží rozvrátit vztahy v rámci V4 a dostat nás do područí Bruselu a Berlína. Jsme v SPD přesvědčeni, že by se měla maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi a maďarským občanům omluvit.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

