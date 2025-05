Mračková Vildumetzová (ANO): Je zákon v souladu s ústavou?

Pane místopředsedo, pane ministře, pane zpravodaji, kolegyně, kolegové.

I já bych se ráda vyjádřila za náš senátorský klub k tomuto návrhu zákona. Úplně v úvodu bych ráda řekla, že když tady kolegyně ze senátorského klubu, paní Adéla Šípová, hovořila o tom, že je ráda, že jsou sloučené ty rozpravy, tak bych v úvodu chtěla říct, že my jsme také rádi, že jsou sloučené ty rozpravy. My jsme pouze poukazovali na to, že ten proces nebyl správný. Není možné hovořit k tisku, ke kterému ještě nedal svolení Senát jako takový. Určitě je dobře, že byly spojené ty rozpravy. Chtěla bych za náš senátorský klub říci, že my samozřejmě podporujeme a podpoříme hlasování, návrh tohoto zákona.

Pan ministr spravedlnosti ví, že prakticky i za naší vlády už se o to pokoušeli v tom minulém funkčním období. Myslím si, že v tuto chvíli je to tedy ještě těžší i tím, že vláda si to dala jako jeden z milníků, že musí tento zákon být přijat, v souvislosti s tím, pokud by tomu tak nebylo, a o tom se dneska nebo zítra budeme bavit i v rámci zákona o podpoře bydlení, kde tedy vyčítám třeba, že tento zákon se jako milník dal u tohoto zákonu, samozřejmě se ten milník také dal, ale řekněme si možná na rovinu, že kdyby tomu tak nebylo, je otázka, je samozřejmě otázka v tuto chvíli ten milník tady je, a ten zákon prakticky, myslím si, že i díky tomu bude schválen.

Musím říct, že bych se chtěla velmi zeptat, protože předpokládám, pane ministře, že ten proces prošel standardním legislativním procesem. Vyjadřovala se k němu Legislativní rada vlády. Teď se tady vyjadřují dvě kolegyně, jak paní Kovářová, tak i paní Zwyrtek Hamplová, které tady v tuto chvíli... Já bych chtěla vědět, protože vy jste na té Legislativní radě vlády byl, máte samozřejmě spoustu kompetentních lidí. V tuto chvíli jsou tady ta vyjádření, není to v souladu s ústavou, není to v souladu s ústavním pořádkem. Jenom jestli byste vy nějakým způsobem na tato vyjádření zareagoval, nebo jestli vy byste se k tomuto, co tady zaznělo, nějakým způsobem vyjádřil.

A pak bych se velmi ráda zeptala, protože jsou tady předložené dva pozměňovací návrhy, velmi ráda bych znala váš názor na tyto dva pozměňovací návrhy. Samozřejmě, že zaznělo tady od zpravodaje a předsedy ústavně-právního výboru, že nebyly předloženy. Pravdou je, že ony byly předloženy na vašem... Aha, byli zástupci na vašem ústavně-právním výboru. Děkuji. Nebyly schváleny. Ano, dobře. Já jsem si myslela, že tomu tak nebylo, a chtěla jsem se právě zeptat, proč tomu tak nebylo, byť samozřejmě není to nutné, ale jasné, že pokud je vždycky ten pozměňovací návrh v rámci výboru schválen, dává to už daleko větší jakoby váhu i pro jednání na plénu Senátu. Já bych chtěla požádat, aby i pan ministr spravedlnosti se k té věci vyjádřil.

Samozřejmě ten zákon by měl být tedy platný a účinný od 1. 1., tedy 1. 7. 2025. V tu dobu už bude mít ministerstvo spravedlnosti funkční ten případný registr, do kterého se to bude vkládat. Ještě v souvislosti s tím, co tady i zaznělo, mohu s tím i v určité míře souhlasit, co tady zaznělo, od mé ctěné kolegyně Jany Zwyrtek Hamplové, protože všichni víme, zákon o střetu zájmů... Každý rok musíme do konce června dávat ta jednotlivá majetková přiznání.

Pravdou je, že třeba i v souvislosti s tím, co se stalo třeba teď v nemocnici v Motole a tak dále, pak vlastně se zjišťují ty skutečnosti. Já mnohokrát se opravdu jakoby pozastavuji nad tím, že mnoho těch věcí lidé vyplňují do těch majetkových přiznání, a teprve vlastně až po několika letech se některé ty skutečnosti zjistí. Pravdou je, že vrcholní politici a vrcholní lidé jsou samozřejmě více jakoby v hledáčku, protože řada samozřejmě i novinářů a všech, samozřejmě veškeré ty věci, které tam všichni uvádějí, z jejich strany jsou nějakým způsobem kontrolovány.

Jestli bych ještě mohla, pane ministře, požádat... Předpokládám, že to bude v obecné rozpravě, protože při tom tisku, když tady byla vaše kolegyně Jana Černochová, obecná rozprava... Samozřejmě je to možné. Ale vždycky beru docela za férové, když je to v té obecné rozpravě, že pokud by měl někdo ještě nějaký dotaz, je možné ho ještě pak popřípadě vznést.

Děkuji vám.