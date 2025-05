Fiala se pochlubil důchodcem, který ho prohlásil za nejlepšího premiéra

Během předvolební debaty s občany, která se uskutečnila v Českých Budějovicích v rámci kampaně koalice SPOLU, vystoupil u mikrofonu starší muž z publika. Místo otázky, kterou měl původně položit premiéru Fialovi, přednesl emotivní projev na obranu současného stavu české společnosti a otevřeně podpořil současné vládní představitele.

V době, kdy vláda čelí kritice kvůli poklesu životní úrovně a rostoucím nákladům na život, tak zazněl na debatě nezvykle vřelý hlas spokojenosti.

„Jsem starobní důchodce… a dnes je to nejlepší žití.“

Muž se představil jako důchodce, který prožil čtyři dekády komunistického režimu, a svůj projev uvedl s důrazem na historickou zkušenost. „Jsem starobní důchodce. Tím chci začít. Zažil jsem čtyřicet let totalitního režimu a po něm nastal tento čas – a můžu říct, že v současné době je to nejlepší žití, jaký v této České republice bylo.“ Jeho slova vyvolala potlesk publika, i když kontrastují s náladou části veřejnosti, která vládě vyčítá zhoršující se sociální situaci.

S výraznou kritikou se muž obrátil na část své generace, která podle něj zapomíná na minulost a propadá populismu. „Je mi 72 let. Nechápu, že současní důchodci, a není jich málo, prožili totéž co já – ten drsnej, hnusnej komunismus – a dneska by ho tady pomalu chtěli zpátky.“

Tato část jeho projevu zřejmě mířila na elektorát opozičního hnutí ANO, které má mezi seniory dlouhodobě vysokou podporu. Cílí na ně i hnutí SPD. Podle některých politologů by právě senioři patrně mohli rozhodnout letošní parlamentní volby.

„Jste nejlepší premiér posledních let.“

Ve svém vystoupení pokračoval senior chválou na adresu Petra Fialy. „Jste nejlepší premiér, který tady doposud byl v posledních letech. Jste vzdělaný, chytrý, slušný člověk, který představuje slušnost oproti některým předcházejícím.“

Nepřímo se tím vymezil vůči Andreji Babišovi, předchůdci Petra Fialy na postu předsedy vlády, a jeho vládě, na což navázal další ostrou kritikou: „Nedej bože, aby nám tady vládly strany, které mají zahraniční minulost, nejsou to Češi. To v první řadě. V druhé řadě jsou to největší lháři – nebudu je jmenovat, ale všichni víme, o koho jde.“

Ve svém vystoupení pokračoval výzvou přímo premiérovi, aby zabránil návratu současných opozičních sil k moci. „Pane premiére, udělejme všechno pro to, aby tyto dvě strany, které se mohutně hlásí do vlády a které by zdevastovaly Českou republiku i zahraniční politiku, se do té vlády nedostaly!“ doplnil občan.

Fiala: „Řekl jste to skvěle. Nechci to ničím pokazit.“

Po emotivním vystoupení občana si slovo vzal premiér Petr Fiala. S úsměvem mu poděkoval a využil příležitost k odlehčené reakci: „Moc děkuju. Řekl jste to úplně skvěle. Nechci to ničím pokazit.“

A dodal: „Konečně jsem dostal tu otázku, na kterou čekám – jak to, pane premiére, děláte, že jste tak dobrý,“ řekl a výstup seniora pochválil slovem „výborně“.

Vystoupení občana i reakce premiéra se později objevily na oficiálních sociálních sítích Petra Fialy. Video doplnil premiér komentářem: „Děkuji moc. Vaše slova mě potěšila.“

Děkuji, moc mě Vaše slova potěšila! ??? pic.twitter.com/cyFkANDK0P — Petr Fiala (@P_Fiala) May 21, 2025

Psali jsme: „Fiala neuteče.“ Rajchl odkrývá lži. U Dukovan mluví peníze, proto se nestaví Marková: Jak Fiala zničil svou liknavostí dostavbu Dukovan V ruce mikrofon koalice SPOLU a šel na věc. Bolek Polívka se pomodlil „Pionýr Fiala.“ Schillerová se vysmála projevu premiéra