Divný systém. Vondráček se ohradil proti tomu, jak se bude volit mimo Česko

Státní volební komise ve středu vylosovala, které kraje budou při podzimních volbách zastupovat jednotlivé části světa v rámci korespondenční volby. Hlasy z oblasti západní Evropy se přičtou kandidátkám v Moravskoslezském kraji, ostatní evropské státy budou spadat pod kraj Jihomoravský. Hlasování z Ameriky bude započítáno ve Středočeském kraji a zbytek světa včetně Asie, Afriky nebo Austrálie bude přiřazen ke kandidátkám v Praze.

Poprvé budou moci Češi žijící v zahraničí využít korespondenční volbu. Spolu s tím se změnila i pravidla, podle nichž se jejich hlasy započítávají. Zatímco dříve se všechny hlasy z ciziny přičítaly k jednomu vylosovanému kraji, nově budou rozděleny podle čtyř nejlidnatějších krajů.

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček kritizuje nejen princip losování krajů, ale i celkovou nepřehlednost nově zavedeného systému. „Celý ten systém je divný. Kritizovali jsme to už od začátku. V jiných zemích se volí tam, odkud člověk pochází, a posílá ten hlas domů, kdežto u nás se losuje do čtyř krajů a je to pro krajany celkem nepřehledné. Kolikrát nemohou hlasovat tam, kam by chtěli. Tak je to menší zlo, než byly jeden nebo dva kraje. Ale vysvětlovat krajanům a kolegům ze zahraničí náš systém je někdy opravdu složité,“ uvedl ke korespondenční volbě v pořadu Interview ČT24.

Radek Vondráček se zamýšlí nad tím, jaký reálný dopad může mít zavedení korespondenční volby na rozložení sil mezi politickými stranami. Podle něj zůstává význam hlasů ze zahraničí zatím spíše symbolický. „Nikdo nedokáže odhadnout, o jakém počtu hlasů se bavíme. Aktuálně je ve zvláštním seznamu voličů 14 069 občanů. To při rozdělení do čtyř krajů asi nemá zásadní vliv na rozdělení politických sil v České republice,“ míní opozičník.

Krajané se často rozhodují podle titulků, ne podle reality

Parlamentní opozice vedla s vládní koalicí ostrý spor ohledně zavedení korespondenční volby. Kritizovala nejen bezpečnost a kontrolovatelnost systému, ale také to, jak jsou Češi v zahraničí informováni o domácím dění. Podle Vondráčka hrozí, že jejich rozhodování bude ovlivněno jednostranným mediálním obrazem. „Asi nebudu říkat žádné tajemství. Existují nějaké mainstreamem upřednostňované názorové proudy. Často žurnalistika klouže po povrchu. Jsou to titulky na jeden den. A je otázka, jestli ten člověk, když bydlí tisíce kilometrů daleko, dokáže adekvátně sledovat domácí dění. Někteří velmi dobře, ale někteří se opravdu rozhodují podle novinových titulků, protože nenavnímají každodenní život v České republice,“ upozorňuje Vondráček.

Odmítá, že by upozornění na povrchní informovanost části voličů v zahraničí bylo jen součástí politického boje. Podle něj jde o objektivní skutečnost, kterou nelze přehlížet. „To je logické, to snad ani není téma nebo argument té politické debaty, co jsme vedli – to je fakt,“ konstatuje místopředseda hnutí ANO.

Hlavní výhrady opozice tak podle něj nesměřovaly proti voličům v zahraničí, ale proti samotnému principu korespondenční volby. Podle něj se jedná o méně kvalitní způsob hlasování, který vytváří nerovnost mezi občany. „My jsme argumentovali proti principu té korespondenční volby. Je to méně kvalitní způsob volby, bude to znamenat určitou nerovnováhu mezi lidmi žijícími v zahraničí a u nás. Je otázka potom, zda je to vůbec ústavní, když někdo může hlasovat poštou a ten druhý nemůže. Upozorňovali jsme na ty slabiny. Na to, že ta tajná a svobodná volba nikdy nebude taková jako za plentou. Takže nám šlo o ten princip,“ dodává Vondráček.

Korespondenční volba je hazard s důvěrou, míní Vondráček

Podle Radka Vondráčka korespondenční volba zbytečně zasahuje do dosud kvalitně fungujícího volebního systému v České republice. Připomíná i nedávný průzkum veřejného mínění, podle něhož se více než polovina lidí obává manipulací – a to především ze strany současné vlády. „Nedávno jsem četl průzkum agentury STEM, že 54 % lidí se obává nějakých manipulací s volbami – ale spíše ze strany této vlády. Myslím si, že to je takové trošku kyselé ovoce té korespondenční volby. My jsme říkali, že korespondenční volba je hazard s důvěrou. Máme robustní, kvalitní volební systém. K nám se jezdili vždy dívat, jak to máme dobře udělané. Tak proč to ohrožovat? To teda byla ta debata, ale to už je pryč. Teď je třeba řešit situaci, jak je,“ pokračuje Vondráček.

Nechceme jen hesla, ale konkrétní řešení

Přestože volební program hnutí ANO zatím nebyl zveřejněn, Radek Vondráček ujišťuje, že strana se připravuje na kampaň věcně a s důrazem na argumenty. Podle něj už nyní mají konkrétní návrhy, které vyplynuly ze čtyř let práce stínové vlády. „Nebudou to jenom hesla. Je načase, aby někdo přinášel tady ta řešení. My čtyři roky pracujeme ve stínové vládě a chceme skutečně přijít s něčím konkrétním. Dali jsme do toho hodně energie.“

I když volební program ANO zatím zůstává neveřejný, místopředseda Karel Havlíček jej ale už nyní označil za „geniální“. Vondráček připouští, že příprava finální podoby programu ještě pokračuje. Zdůrazňuje však, že cílem hnutí ANO je nabídnout promyšlená a funkční řešení. „My chceme, aby to bylo dobré. Ještě to ladíme.“ Před čtyřmi lety hnutí představilo svůj program až měsíc před volbami, letos se očekává podobná strategie.

V tomto kontextu klade důraz na zásadní rozdíl mezi současnou vládní politikou a tím, co by podle něj mělo následovat po říjnových volbách. Klíčovým slovem je pro něj růst – ekonomický i příjmový. „Ten hlavní rozdíl proti tomu, co vládne teď a co my doufáme, že by mělo přijít po volbách v říjnu, je důraz na růst. Víme, že každé procento HDP, když naroste, tak to znamená dvacet miliard příjmu navíc. My musíme získávat ty příjmy hlavně nějakým růstem.“

„Tato vláda se soustředila spíš na nějaké až účetní triky s rozpočtem – hlavně aby vyšla čísla. Často to říká i Alena Schillerová a já to říkám taky – rozpočet je nástroj, ne cíl,“ vyjadřuje se kriticky k současnému rozpočtovému přístupu vlády Petra Fialy.

„Tato vláda zvýšila daně. Podškrtila růst. Stagnujeme. Sedíme ve vlaku, který stojí, a oni se tváří, že pořád někam jede. S tím se musí něco dělat,“ dodává a zároveň vyzdvihuje roli Karla Havlíčka jako klíčové postavy ekonomického programu hnutí ANO: „Myslím si, že na to máme zrovna Karla Havlíčka, který prostě dýchá s tím průmyslem. Neustále na tom pracuje – a víc nebudu říkat.“

Po volbách chce ANO jednat se všemi stranami, se Stačilo! má minimální průnik

Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček v rozhovoru komentuje i možné povolební vyjednávání. Podle něj by měly být po volbách na stole všechny varianty, ale klíčová bude programová shoda. „Jsem za to, aby se po skončení voleb jednalo se všemi – vládními i nevládními stranami. A budeme se bavit o programu. Se Stačilo! máme minimální programový průnik,“ dodává.

