Goláň (ODS): Neposkytujeme svědectví, to je záměna pojmů

Já vám děkuji, pane místopředsedo.

Měl jsem připraveno něco jiného. Lehce zareaguji na mého předřečníka. Ano, souhlasím s tím, že ti asistenti, tak jak to vidí, a navíc já si nedokážu představit, že byť i asistenti mi připravují veškeré podklady, že by někdo z mých asistentů mě dokázal přesvědčit a kohokoliv z vás o tom, jak máte hlasovat.

Lehce se dotknu té protiústavnosti. Tam je „poskytnout svědectví“. A tady neposkytujeme žádné svědectví. To je záměna pojmů. Tady jde o to, že veškeré informace o lobbování každého půl roku poskytuje lobbista, dává je do rejstříku lobbování. A tam je uvádí. My jsme povinni případně tyto informace uvést do důvodové zprávy k pozměňovacímu návrhu, pouze který byl přijat na základě lobbování.

To znamená, pokud my uděláme pozměňovací návrh, který bude přijat na základě lobbování, tam jsme povinni se o tom zmínit. Není to žádné svědectví. Co je důležité, je procedura.

Já vím, že ještě není ukončena obecná rozprava. A jenom chci, abyste věděli, jakým způsobem, jaké režimy mají oba dva ty zákony. První zákon, pokud k němu nebude přijato žádné usnesení, tak jak se tomu stalo na ÚPV, nabude účinnosti 29. května marným uplynutím lhůty. Druhý zákon nikoliv, pokud k němu nebude přijato žádné usnesení, nenabude účinnosti automaticky uplynutím lhůty. Protože je to změnový zákon jednacího řádu a Poslanecké sněmovny.

To znamená, že ten zákon, tady ten druhý bude zaparkován. A budeme ho muset projednat znovu. A ten první zákon bude účinný. A nedovedu si představit, jakým způsobem bude aplikován, když je tak velmi úzce vázán na druhý zákon, ten změnový, což jsme sami samozřejmě vyjádřili i tím, že jsme hlasovali pro sloučení rozprav k oboum zákonům. Tady jako předseda ÚPV jsem považoval za vhodné na tuto situaci upozornit.

Druhý zákon nenabude účinnosti marným uplynutím lhůty, nabude účinnosti pouze tím, že bude Senátem schválen. Případně pokud by byl druhý zákon zamítnut, musí se vrátit do sněmovny, sněmovna o něm bude hlasovat. A nějakým způsobem nám jej i vrátí zpátky. Ten druhý zákon je v režimu člunku, protože, jak jsem řekl, jedná se tam o změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny a Senátu.

Já vám děkuji za pozornost.

