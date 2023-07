Rozvoral (SPD): Prioritou odpovědné vlády musí být pomoc našim občanům

reklama

Vážení přátelé,

Fialova vláda ve svém „balíčku" přináší nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách ČR. Budeme proti tomu bojovat všemi silami. Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Proti tomu předkládáme pozměňovací návrhy chránící zájmy současných i budoucích příjemců důchodů. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce, chtějí skrze nový Migrační pakt EU imigranty přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Výpalné Bruselu nás může stát desítky miliard ročně. Pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD. Se svými příjmy má problém vyjít již 55 % českých zaměstnanců. Nesouhlasíme s vládní podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice a s členstvím Ukrajiny v NATO. Podporujeme mírová jednání.

1. Fialova vláda ve svém „balíčku" přináší nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách ČR. Budeme proti tomu bojovat všemi silami.

Vládní pětikoalice hasí požár ve formě současného vládou špatně sestaveného státního rozpočtu, a proto svolala na tento týden mimořádnou schůzi Sněmovny, na které hodlá představit tzv. „konsolidační balíček", jímž hodlá zastavit katastrofální stav vývoje státního rozpočtu na letošní rok s pětikoalicí schváleným schodkem minus 295 miliard korun. Ten byl ale za první pololetí již z 97 % vyčerpán i po započítání pololetního jednorázového příjmu z EU a záloh na daně z příjmů právnických osob. Hnutí SPD od samého počátku tvrdí, že letošní státní rozpočet je nereálný a je postaven na nereálných příjmech a výdajích. Vláda Petra Fialy (ODS) nyní předkládá do Sněmovny na 732 stranách nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky, které má dopad do šedesáti zákonných norem. Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Takže na jedné straně nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně pětikoaliční vláda občanům naordinuje úsporný balíček. Předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Vláda navrhuje například zvýšit daň z přidané hodnoty (DPH) u většiny druhů zboží a služeb, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitosti, spotřební daně, důchodové pojištění a nemocenské pojištění, včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníků. Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí a učiníme z opozice vše pro to, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl v předložené podobě schválen, včetně toho, že k němu předložíme řadu pozměňovacích návrhů.

2. Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Proti tomu předkládáme pozměňovací návrhy chránící zájmy seniorů.

Ve Sněmovně se v tomto týdnu bude na mimořádné schůzi mj. projednávat ve druhém čtení vládní novela zákona o důchodovém pojištění. Jde o výrazné snížení řádných valorizací důchodů, o úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a o zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu, včetně snížení tohoto typu penzí. Hnutí SPD tyto vládní návrhy jednoznačně odmítá! Zároveň předkládáme k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů, kde požadujeme zachovat stávající podobu valorizací důchodů, anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům. Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek, včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr. Současně navrhujeme možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoli jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění 45 a více let. Hnutí SPD brání sociální a ekonomické zájmy a práva všech současných i budoucích příjemců důchodů.

3. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce, chtějí skrze nový Migrační pakt EU imigranty přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Výpalné Bruselu nás může stát desítky miliard ročně.

Migrační pakt EU rozděluje politické strany a státy po celé Evropě. Česká Fialova vláda na jednání Evropské rady, na rozdíl od Polska, Maďarska (které hlasovaly proti) a Slovenska (které se alespoň zdrželo), servilně přikyvuje a hlasovala pro, čímž ohrožuje bezpečnost a sociální smír v ČR. Hnutí SPD považuje dlouhodobě masovou imigraci za zásadní bezpečnostní riziko České republiky. V minulém týdnu padla kvůli neshodám ohledně azylové politiky vláda v Nizozemsku. Jádrem sporu byl nový program premiéra Rutteho, který měl omezit počet žadatelů o azyl v Nizozemsku. Progresivistické levicové vládní strany ho odmítly. Počet žadatelů o azyl v Nizozemsku meziročně stoupl o třetinu (na 46 tisíc), překročil kritickou mez a začíná v zemi působit vážné problémy. Podobně ve Francii, Belgii atd. Je to důsledek dlouhodobé tolerance masové imigrace do EU, kterou podporuje Evropská komise a Evropský parlament. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce (Německo, Francie, Itálie), se snaží skrze nový „Migrační pakt EU" část imigrantů přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Jediná možnost, jak se přijetí těchto převážně muslimských nepřizpůsobivých imigrantů vyhnout, je podle návrhu EU platit vysoké výpalné – v přepočtu 500 tisíc korun ročně za každého takto odmítnutého imigranta. To může pro český státní rozpočet znamenat až desítky miliard korun ročně. Hnutí SPD rezolutně odmítá přistoupení ČR k novému „Migračnímu paktu EU". Pokud bude hnutí SPD ve vládě, tak od tohoto „Migračního paktu EU" odstoupíme. Zároveň dlouhodobě požadujeme ochranu našich hranic a referendum o vystoupení z EU.

4. Pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD. Se svými příjmy má problém vyjít již 55 % českých zaměstnanců.

Vládní dluh v 1. čtvrtletí meziročně stoupl o 415,3 miliardy korun na 3,099 bilionu korun. Míra zadlužení se zvýšila na 44,5 % HDP. Uvedl to Český statistický úřad. Jenom tento ukazatel by měl stačit na okamžitou demisi současné vlády Petra Fialy (ODS). Ale aby toho nebylo málo, pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD a činí 7,5 %. A nadále pokračuje. Zásadním problémem české ekonomiky je dlouhodobý propad reálných příjmů občanů, tedy setrvalý pokles hodnoty mezd a platů, který vede k narůstajícím finančním potížím čím dál většího počtu českých zaměstnanců, rodin a domácností. Dle dat provozovatele našich největších pracovních portálů, společnosti LMC, má problémy vyjít se svými příjmy již 55 % českých zaměstnanců, přičemž výrazné obtíže má 20 % z nich. Vysokými cenami skokově doháníme Západ, ale v příjmech stále výrazně zaostáváme. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na to, že hlavní příčinou tohoto stavu je dlouhotrvající vysoká inflace, proti které Fialova vláda nebojuje, a ještě ji svými škodlivými rozhodnutími (vysoký deficit rozpočtu, zvyšování DPH) podporuje. Kromě efektivního boje proti inflaci je nutné zasadit se systémově o růst příjmů českých zaměstnanců, což zahrnuje, kromě zvyšování minimální mzdy a zaručených mezd, tlak na zahraniční korporace, které z ČR vyvádějí stamiliardy korun na nezdaněných dividendách, aby se o své zisky rozdělily se svými českými zaměstnanci formou zvyšování jejich příjmů.

5. Nesouhlasíme s vládní podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice a s členstvím Ukrajiny v NATO. Podporujeme mírová jednání.

Hnutí SPD nesouhlasí s podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice, kterou slíbil po společném jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským v Praze dne 7. července premiér Petr Fiala (ODS). Naši podporu má ukončení konfliktu a zahájení mírových jednání. Dodávky zbraní a munice tento konflikt naopak prodlužují, a tím vedou k růstu počtu padlých a zmrzačených. Zároveň nesouhlasíme s podporou členství Ukrajiny v NATO vyjádřenou hlavními ústavními činiteli České republiky v průběhu této návštěvy. Pokud by Ukrajina na nadcházejícím summitu NATO v Litvě, který právě probíhá (11. a 12. července), dostala pozvánku na členství a stala se členem NATO, znamenalo by to okamžité zatažení České republiky do válečného konfliktu. Ukrajina nesplňuje ani základní podmínky členství jak v NATO, tak i v EU – ať již hospodářsky, vojensky anebo po stránkách dodržování demokratických a lidských práv například národnostních menšin, všudypřítomné korupci či dodržování principů právního státu. Odpovědně jednající vláda by měla iniciovat deeskalaci napětí, zastavení bojů a podporu mírových jednání. Kroky Fialovy vlády však naopak vedou k intenzivní militarizaci a podpory dalšího válčení na evropském kontinentu. To je pro hnutí SPD nepřijatelné. Prioritou odpovědné vlády musí být řešení deficitu veřejných financí, zastavení zdražování, odmítnutí „Migračního paktu EU" a pomoc našim občanům, namísto podpory Ukrajiny, která je prioritou vlády Petra Fialy.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Ve Sněmovně budeme hlasovat proti přijetí tzv. konsolidačního balíčku! Rozvoral (SPD): Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace Rozvoral (SPD): Hnutí SPD si na rozdíl od Fialovy vlády váží našich občanů a své sliby plní! Rozvoral (SPD): Vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby na Evropské radě odmítl Migrační pakt EU!

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.