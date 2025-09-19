Rozvoral (SPD): Vládě Petra Fialy nedůvěřuje drtivá většina občanů – je čas na změnu!

Kabinetu Petra Fialy věří pouze 19 procent občanů, zatímco výrazná většina lidí vyjadřuje otevřenou nedůvěru. To je vůbec nejhorší výsledek ze třiceti sledovaných zemí.
Jinými slovy – více než čtyři pětiny občanů této vládě nevěří. To je alarmující vysvědčení, které nelze bagatelizovat ani ničím omluvit. Jde o jasný signál, že se Fialova vláda odtrhla od reality a ztratila kontakt s běžnými lidmi.
Není se tak čemu divit. Občané čelí vysokým cenám potravin, energií a bydlení. Tisíce rodin žijí od výplaty k výplatě, důchodci musejí počítat každou korunu a mladí lidé ztrácí naději na vlastní bydlení. Namísto řešení těchto problémů se Fialův kabinet soustředí na zájmy Bruselu, na podporu války a na nesmyslné daně a byrokracii, které dusí české podnikatele i zaměstnance.
OECD ve své zprávě jasně uvádí, že nedůvěra vyplývá z kombinace faktorů – finanční nejistoty, pocitu politického odcizení a vnímání korupce. Přesně to lidé cítí na vlastní kůži. Politici vládní koalice žijí ve své bublině, rozdávají si funkce a odměny, zatímco občané platí účet za jejich chyby a neschopnost.
Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že tato vláda neprosazuje zájmy českých občanů, ale cizích mocností a úzkých elit. Důvěra se nedá koupit propagandou ani dotacemi pro spřátelené neziskovky. Důvěra se získává férovou politikou, ochranou národních zájmů a skutečným řešením problémů lidí.
Česká republika potřebuje změnu. Potřebuje vládu, která bude hájit zájmy občanů, chránit jejich bezpečnost a životní úroveň, a která bude rozhodovat suverénně, nikoli na pokyn z Bruselu. Dnešní čísla OECD jen potvrzují, že občané už této vládě definitivně vystavili účet.
Hnutí SPD je tu proto, aby našim občanům zajistilo důstojnější podmínky k životu. Chceme, aby lidé měli více peněz ve svých peněženkách, aby si mohli dovolit kvalitní bydlení, důstojné důchody, dostupné potraviny a fungující zdravotnictví. Usilujeme o to, aby se v naší zemi znovu dalo žít bez strachu z chudoby, dluhů a nejistoty.
