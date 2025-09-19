Rozvoral (SPD): Vládě Petra Fialy nedůvěřuje drtivá většina občanů – je čas na změnu!

Komentář

Podle aktuálních dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), zveřejněných tento týden v médiích, se Česká republika ocitla na samotném dně důvěry ve vládu.

Kabinetu Petra Fialy věří pouze 19 procent občanů, zatímco výrazná většina lidí vyjadřuje otevřenou nedůvěru. To je vůbec nejhorší výsledek ze třiceti sledovaných zemí.

Jinými slovy – více než čtyři pětiny občanů této vládě nevěří. To je alarmující vysvědčení, které nelze bagatelizovat ani ničím omluvit. Jde o jasný signál, že se Fialova vláda odtrhla od reality a ztratila kontakt s běžnými lidmi.

Není se tak čemu divit. Občané čelí vysokým cenám potravin, energií a bydlení. Tisíce rodin žijí od výplaty k výplatě, důchodci musejí počítat každou korunu a mladí lidé ztrácí naději na vlastní bydlení. Namísto řešení těchto problémů se Fialův kabinet soustředí na zájmy Bruselu, na podporu války a na nesmyslné daně a byrokracii, které dusí české podnikatele i zaměstnance.

OECD ve své zprávě jasně uvádí, že nedůvěra vyplývá z kombinace faktorů – finanční nejistoty, pocitu politického odcizení a vnímání korupce. Přesně to lidé cítí na vlastní kůži. Politici vládní koalice žijí ve své bublině, rozdávají si funkce a odměny, zatímco občané platí účet za jejich chyby a neschopnost.

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že tato vláda neprosazuje zájmy českých občanů, ale cizích mocností a úzkých elit. Důvěra se nedá koupit propagandou ani dotacemi pro spřátelené neziskovky. Důvěra se získává férovou politikou, ochranou národních zájmů a skutečným řešením problémů lidí.

Česká republika potřebuje změnu. Potřebuje vládu, která bude hájit zájmy občanů, chránit jejich bezpečnost a životní úroveň, a která bude rozhodovat suverénně, nikoli na pokyn z Bruselu. Dnešní čísla OECD jen potvrzují, že občané už této vládě definitivně vystavili účet.

Hnutí SPD je tu proto, aby našim občanům zajistilo důstojnější podmínky k životu. Chceme, aby lidé měli více peněz ve svých peněženkách, aby si mohli dovolit kvalitní bydlení, důstojné důchody, dostupné potraviny a fungující zdravotnictví. Usilujeme o to, aby se v naší zemi znovu dalo žít bez strachu z chudoby, dluhů a nejistoty. 

