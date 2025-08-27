SPD prosazuje snižování schodku a audit veřejných financí

Vážení přátelé,
český stát na skandální transakci s bitcoiny ještě prodělá. Požadujeme rezignaci ministryně Decroix, ministra Stanjury a premiéra Fialy. Progresivisté, globalisté a politické strany a hnutí, které nechtějí, aby po volbách vznikla vláda hájící národní zájmy ČR, se pokoušejí vyřadit hnutí SPD z voleb a chtějí potlačit svobodu a demokracii. Odmítáme, že Fialova vláda prosazuje další skokové zadlužování státu, které způsobí další zdražování. Prosazujeme snižování schodku a audit využívání veřejných financí. Nesouhlasíme s vysláním českých vojáků na Ukrajinu, které prosazuje Fialova vláda a prezident Pavel.
1. Český stát na skandální transakci s bitcoiny ještě prodělá. Požadujeme rezignaci ministryně Decroix, ministra Stanjury a premiéra Fialy.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) minulý týden zveřejnila další část tzv. časové osy v rámci vládní kauzy s bitcoiny. Celá tato kauza se v jejím podání však stává čím dále více nepřehledná a matoucí, přičemž převažuje snaha zamést celou aféru pod koberec a zakrýt odpovědnost konkrétních politiků.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) navíc v minulém týdnu sdělil serveru iDnes, že stát by měl dle jeho názoru lidem, kteří si koupili bitcoiny od ministerstva spravedlnosti pocházející z daru odsouzeného zločince Jiřikovského, vrátit peníze a kryptoměnu si ponechat až do vyřešení celého případu, který je nyní vyšetřován speciálními útvary Policie ČR pro boj s organizovaným zločinem.
Toto řešení mj. znamená, že stát na této skandální transakci, při které pomáhal legalizovat výnosy ze závažné trestné činnosti, výrazně prodělá, protože kurz bitcoinu v období od jejich prodeje soukromým osobám významně stoupl. Hnutí SPD proto i nadále požaduje svolání mimořádné schůze Sněmovny, která by se touto situací podrobně zabývala. Naprostou nutností jsou dle našeho názoru i rezignace ministryně Evy Decroix, ministra Zbyňka Stanjury a premiéra Petra Fialy.
2. Progresivisté, globalisté a politické strany a hnutí, které nechtějí, aby po volbách vznikla vláda hájící národní zájmy ČR, se pokoušejí vyřadit hnutí SPD z voleb a chtějí potlačit svobodu a demokracii
Některé marginální politické strany a hnutí, které nemají šanci na úspěch ve volbách, podaly soudům návrhy na zrušení registrace kandidátních listin hnutí SPD pro letošní volby do Poslanecké sněmovny ve všech krajích ČR. Důvodem má být to, že kandidatura SPD s několika osobnostmi z programově blízkých politických stran údajně představuje nepřiznanou koalici a obchází zákon. Toto tvrzení hnutí SPD zásadně odmítá.
Všechny krajské kandidátní listiny jsou sestaveny výhradně pod hlavičkou a pod názvem hnutí SPD, které je řádně zaregistrovaným politickým hnutím. Navíc z minulosti známe mnoho případů, kdy na kandidátkách určitých politických stran a hnutí figurovaly i desítky členů jiných politických subjektů, aniž se jednalo o koalici. Nejznámějším příkladem je opakovaná společná kandidatura TOP 09 a hnutí STAN.
Jedná se o další pokus o politicky motivovaný útok s cílem poškodit naše hnutí před klíčovými říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny a o snahu o omezení svobodné politické soutěže a umlčení hlasu lidu, jejímž hlavním cílem je zabránit tomu, aby po volbách mohla vzniknout vláda, která bude skutečně hájit národní zájmy ČR. To hnutí SPD jednoznačně odmítá.
3. Odmítáme, že Fialova vláda prosazuje další skokové zadlužování státu, které způsobí další zdražování. Prosazujeme snižování schodku a audit využívání veřejných financí.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden pro média prohlásil, že vládě předloží návrh státního rozpočtu na rok 2026 se schodkem 280 miliard korun – tedy o 40 miliard vyšším, než je v letošním roce. Součástí návrhu tohoto rozpočtu budou i tzv. výdaje na zbrojení ve výši minimálně 2,2 % hrubého domácího produktu (HDP). Přitom platí, že zákon o rozpočtové odpovědnosti umožňuje pro příští rok rozpočtový schodek pouze ve výši 230 miliard korun.
Dosluhující vládní koalice si ovšem nedávno ve Sněmovně a Senátu prosadila opatření, aby se do výše schodku nezapočítávaly právě výdaje na zbrojení nad 2 % HDP a vybrané jednorázové výdaje. To považujeme za účelové zneužití a obcházení zákona.
Hnutí SPD zásadně nesouhlasí se skokovým zvyšováním rozpočtového schodku, které má proinflační charakter a značně by omezilo budoucí novou vládu v její hospodářské a sociální politice. Hnutí SPD požaduje postupné snižování schodku státního rozpočtu a ve střednědobém horizontu pak vyrovnané hospodaření státu.
Rovněž odmítáme jakékoli zvyšování rozpočtových výdajů na zbrojení nad 2 % HDP, protože současný systém nákupů výzbroje a techniky pro armádu bez klasických výběrových řízení považujeme za vysoce neefektivní. Klíčem k tomu musí být hloubkový audit činností státu a efektivity a potřebnosti vynakládání veřejných financí a ukončení všech výdajů, které neslouží k financování činnosti státu a veřejných služeb ve prospěch českých občanů.
4. Nesouhlasíme s vysláním českých vojáků na Ukrajinu, které prosazuje Fialova vláda a prezident Pavel
Česká republika by podle aktuálního prohlášení ministryně obrany Jany Černochové (SPOLU) a prezidenta Petra Pavla měla vyslat vojáky na Ukrajinu a podílet se na dohledu nad dodržováním budoucího případného míru na Ukrajině. S tím hnutí SPD zcela zásadně nesouhlasí.
Odmítáme, aby byla naše země zatahována do jakýchkoli cizích vojenských konfliktů a do komplikovaných vztahů mezi cizími státy. Podporujeme mírové řešení konfliktu na Ukrajině. V případě porušení jeho podmínek některou ze stran by byla naše země skrze přítomnost našich vojáků vtažena do válečného konfliktu, a to rozhodně nechceme.
Čeští vojáci mají primárně chránit naše území a nemají být expediční jednotkou pro zahraniční mise.
