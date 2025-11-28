Hádka na síti. Kalousek na straně Babiše. U Šafra se vaří krev

Andrej Babiš (ANO) vystoupil na mimořádné schůzi, kterou svolali opoziční poslanci, aby Babiše dotlačili k vysvětlení, jak vyřeší svůj střet zájmů. Babiš však o svém střetu zájmů neřekl nic. Vystoupil s delším projevem, při kterém se rozpovídal o svém politickém životě. V jednu chvíli se dokonce i rozbrečel. Ale svému střetu zájmů mnoho prostoru nevěnoval.
Ministr práce a sociálních věcí v demisi Marian Jurečka hned na počátku Babišova projevu kroutil hlavou a po chvilce raději odešel.
Ing. Marian Jurečka
„Nerozumím tomu, proč jste svolali tuhle schůzi, když my s panem prezidentem máme jasnou dohodou o tom, jak postupně nominanti na příští koaliční vládu ho navštíví a jakým způsobem já oznámím ten střet zájmů, který samozřejmě nemám,“ uvedl Babiš. Zdůraznil, že nemá v úmyslu opozičním poslancům odpovídat na cokoli. „Já vám určitě na žádné otázky nebudu odpovídat,“ zdůraznil.
„Slyšeli jsme srdceryvný příběh disidenta, který se znal s Havlem, bojoval s kmotry, ale ke střetu zájmů neřekl ani slovo. Já jsem doufal, že nastíní alespoň nějaké možnosti řešení. Dnes už můžeme říct, že to hlavní, co blokuje sestavení nové vlády Andreje Babiše, je sám Andrej Babiš,“ poznamenal ministr průmyslu v demisi Lukáš Vlček na CNN Prima News.
Ing. Lukáš Vlček
Poslanec TOP 09 Michal Kučera Babiše také nešetřil.
„Mohl vystoupit budoucí předseda vlády a státník, který by národu sdělil, jakým způsobem bude řešit svůj problém. Místo toho přišel Andrej Babiš, který urazil, koho mohl, trošku si postěžoval, trošku si poplakal a národu nesdělil nic,“ uvedl Kučera.
„Podezírám Andreje Babiše z mnoha manipulací a lží. Ale tohle komedie nebyla. Dlouhý čas po svém osobním setkání s jeho synem jsem byl konfrontován (opět osobně) s nezvratnou skutečností, že je skutečně vážně nemocný, že to jeho tátu trápí a že ho má rád. Jsem také otec (zaplať bůh zdravých dětí) a cítil bych se jako sketa, kdybych tohle nedosvědčil,“ zdůraznil Kalousek na sociální síti X.
Šéfredaktorka serveru Forum24, nad nímž jako ředitel vydavatelství stojí Pavel Šafr a které si zákládá na protibabišovském obsahu, Johana Šafrová nabídla jiný pohled.
„Nezlobte se, ale tohle není pravda. Já jsem s Andrejem juniorem v kontaktu soustavně nejméně čtyři roky. A jeho otec je poslední člověk, který by se o něj zajímal. Naopak z něj dělal blázna. A proboha nemoc není bláznovství nebo neschopnost vyhodnotit situaci,“ zdůraznila.
Kalousek si však trval na svém.
„Jsem si naprosto jist, že píšu pravdu. To neznamená, že jeho otec není manipulátor a lhář. Je. Ale neopírejte se o výstupy nemocného s touhle diagnózou. Byla by to zbytečná chyba, v tomto případě i nespravedlivá. Těch spravedlivých výtek máte přece k dispozici víc než dost,“ poznamenal.
Také Šafrová si trvala na svém. Především na tom, že je Babiš mladší nemocný a že Babiš starší ke svému synovi nepřistupuje jako milující otec.
Ani Kalousek však nezměnil názor.
Podezírám @AndrejBabis z mnoha manipulací a lží. Ale tohle komedie nebyla. Dlouhý čas po svém osobním setkání s jeho synem jsem byl konfrontován(opět osobně) s nezvratnou skutečností, že je skutečně vážně nemocný, že to jeho tátu trápí a že ho má rád. Jsem také otec(zaplaťbůh… pic.twitter.com/EuAIVVK60g— Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) November 27, 2025
V srpnu 2021 Kalousek a Andrej Babiš mladší vyrazili na pivo. Server Novinky.cz připomněl, že se v onom roce Babiš mladší sešel i s tehdejším starostou pražských Řeporyjí Pavlem Novotným.
„Působil na mě jako milý, vzdělaný a empatický člověk bez sebemenších známek duševní nerovnováhy. Bylo to velmi příjemné posezení. Bude-li příležitost, zcela určitě se s ním rád znovu uvidím,“ řekl Novinkám Kalousek.
„V restauraci Hlučná samota jsem se dnes sešel na pivu s milým, empatickým, mladým mužem, který nejevil sebemenší známky duševních potíží. Obdivuji ho. Já bych se na jeho místě zbláznil už dávno...“ napsal tehdy sám Kalousek na sociální síti X.
„Jste frajeři, kluci,“ připsal tehdy Pavel Novotný.
Jste frajeři, kluci— Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) August 2, 2021
autor: Miloš Polák