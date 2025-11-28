Kavij (KSČM): Prezident Pavel – čestný host sudetoněmeckého sjezdu?

28.11.2025 13:05 | Komentář

Tak se nám již začaly šířit informace, kterak prezident Petr Pavel bude čestným hostem sudetoněmeckého sjezdu v Brně konající se příští rok.

Kavij (KSČM): Prezident Pavel – čestný host sudetoněmeckého sjezdu?
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Nebude to žádné překvapení, nýbrž pokračování jeho aktivit proti zájmům České republiky a jeho občanů. Překvapením jistě nebudou ani další jména z řad členů bývalých vlád a poslanců, kteří v minulosti tomuto spolku „zametali cestičku“ a v Brně budou poklonkovat členům Sudetoněmeckého krajanského sdružení zastupují zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků. Můžeme se tak zcela jistě „těšit“ na nejdéle sloužícího Posseltova přisluhovače, premiéra v demisi Petra Fialu, lidovce ex - předsedu vlády ČR Petra Pitharta, Daniela Hermana, Pavla Bělobrádka, ale také na některé bývalé členy sociální demokracie.

Zájmy Posseltova sdružení, které se alespoň papírově vzdalo jakýchkoliv majetkových nároků, jsou zcela liché a časově účelové. Je pouze otázkou času, kdy v popřevratové době omílaná věta „O peníze a majetek jde až na prvním místě“ se s přispěním dlouhodobého kolaborantství našich politických činitelů naplní i v případě Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta. Koneckonců i jeden z jeho velkých přátel, polistopadový prezident Václav Havel, který napomohl rozbití společného československého státu, tak dlouho mediálně vytruboval a ujišťoval společnost kterak mu v žádném případě nejde o navrácení majetku, až se mu dostalo navrácení Lucerny a to způsobem, který nestojí komentovat.

Chystaný sjezd „Sudeťáků“, za kterým stojí iniciativa Meeting Brno, není žádným „zakopáním příkopů“ a trvalým usmířením, nýbrž absolutní neúctou ke všem padlým Čechoslovákům za 2. světové války a dalším kamínkem ke zrušení Benešových dekretů.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

autor: PV

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Budete prověřovat všechny, kdo nebudou s vámi za jedno?

Co Vám říká nezávislost? Nebo vy v ní v tomto státě nevěříte? Viz to, že si chcete posvítit na ty, co prověřují kampaně, Okamura si zas chtěl posvítit na šéfa policie…

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Abstinence v masturbaci mužům vážně škodíAbstinence v masturbaci mužům vážně škodí Potravinám zvyšujícím váš biologický věk se obloukem vyhnětePotravinám zvyšujícím váš biologický věk se obloukem vyhněte

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

14:02 Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Martina Kuby z ODS.