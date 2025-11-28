Kavij (KSČM): Prezident Pavel – čestný host sudetoněmeckého sjezdu?

Nebude to žádné překvapení, nýbrž pokračování jeho aktivit proti zájmům České republiky a jeho občanů. Překvapením jistě nebudou ani další jména z řad členů bývalých vlád a poslanců, kteří v minulosti tomuto spolku „zametali cestičku“ a v Brně budou poklonkovat členům Sudetoněmeckého krajanského sdružení zastupují zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků. Můžeme se tak zcela jistě „těšit“ na nejdéle sloužícího Posseltova přisluhovače, premiéra v demisi Petra Fialu, lidovce ex - předsedu vlády ČR Petra Pitharta, Daniela Hermana, Pavla Bělobrádka, ale také na některé bývalé členy sociální demokracie.
Zájmy Posseltova sdružení, které se alespoň papírově vzdalo jakýchkoliv majetkových nároků, jsou zcela liché a časově účelové. Je pouze otázkou času, kdy v popřevratové době omílaná věta „O peníze a majetek jde až na prvním místě“ se s přispěním dlouhodobého kolaborantství našich politických činitelů naplní i v případě Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta. Koneckonců i jeden z jeho velkých přátel, polistopadový prezident Václav Havel, který napomohl rozbití společného československého státu, tak dlouho mediálně vytruboval a ujišťoval společnost kterak mu v žádném případě nejde o navrácení majetku, až se mu dostalo navrácení Lucerny a to způsobem, který nestojí komentovat.
Chystaný sjezd „Sudeťáků“, za kterým stojí iniciativa Meeting Brno, není žádným „zakopáním příkopů“ a trvalým usmířením, nýbrž absolutní neúctou ke všem padlým Čechoslovákům za 2. světové války a dalším kamínkem ke zrušení Benešových dekretů.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
