Lavička (Svobodní): Volební právo od 16 let, ale na internet nesmí. Pokrytectví

28.11.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hlasování europoslanců STAN stran omezení přístupu mladých do 16 let na internet.

Lavička (Svobodní): Volební právo od 16 let, ale na internet nesmí. Pokrytectví
Foto: archiv D. Lavička
Popisek: Předseda Mladých Svobodných David Lavička.

Hnutí STAN opět dokazuje, že jejich politika stojí na naprosté nelogičnosti, účelovosti a populismu. Na domácí scéně se tváří jako “obránci” mladé generace a prodávají volební právo od 16 let jako velké moderní gesto. Ale když dojde na hlasování v Evropském parlamentu, najednou ti samí “zralí“ šestnáctiletí podle STAN nesmí ani na sociální sítě. Je to jen další epizoda jejich předvídatelného pokrytectví. Hnutí očividně využívá mladou generaci pouze jako volební nástroj.

