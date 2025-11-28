Lavička (Svobodní): Volební právo od 16 let, ale na internet nesmí. Pokrytectví

Hnutí STAN opět dokazuje, že jejich politika stojí na naprosté nelogičnosti, účelovosti a populismu. Na domácí scéně se tváří jako “obránci” mladé generace a prodávají volební právo od 16 let jako velké moderní gesto. Ale když dojde na hlasování v Evropském parlamentu, najednou ti samí “zralí“ šestnáctiletí podle STAN nesmí ani na sociální sítě. Je to jen další epizoda jejich předvídatelného pokrytectví. Hnutí očividně využívá mladou generaci pouze jako volební nástroj.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV