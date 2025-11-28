Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

28.11.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Martina Kuby z ODS.

Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Chrastavy Michael Canov (SLK)

Martin Kuba a jeho mimořádně závažný politický krok. Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu, která se pod vedením Petra Fialy změnila k nepoznání (především ve svém ideovém směřování). Tu ODS, která se z pravicové strany změnila v levicovou aktivistickou stranu utopenou ve Spolu. Tu ODS, která přiváděla svojí činností v posledních letech čím dál tím více  voličů k zoufalství a k neřešitelnému dilematu, volit z obavy z Babiše Spolu, případně další strany pětikoalice i nadále či ....? Miroslav Kalousek naděje těchto voličů, statisíců voličů, nenaplnil a novou stranu, navzdory mnohým příslibům, nezaložil. Martin Kuba jí zakládá.... zakládá ji s regionálními kořeny, vyroste z Jižních Čech. A má potenciál zcela přetvořit politickou mapu u nás, nejen zničit ODS. Na přípravu bude mít skoro celé volební období... Já sám jsem a zůstanu členem Starostů pro Liberecký kraj. Ale to neznamená, že vznik této nové strany nevítám.

Ing. Michael Canov

  • SLK
  • senátor
autor: PV

