Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

Martin Kuba a jeho mimořádně závažný politický krok. Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu, která se pod vedením Petra Fialy změnila k nepoznání (především ve svém ideovém směřování). Tu ODS, která se z pravicové strany změnila v levicovou aktivistickou stranu utopenou ve Spolu. Tu ODS, která přiváděla svojí činností v posledních letech čím dál tím více voličů k zoufalství a k neřešitelnému dilematu, volit z obavy z Babiše Spolu, případně další strany pětikoalice i nadále či ....? Miroslav Kalousek naděje těchto voličů, statisíců voličů, nenaplnil a novou stranu, navzdory mnohým příslibům, nezaložil. Martin Kuba jí zakládá.... zakládá ji s regionálními kořeny, vyroste z Jižních Čech. A má potenciál zcela přetvořit politickou mapu u nás, nejen zničit ODS. Na přípravu bude mít skoro celé volební období... Já sám jsem a zůstanu členem Starostů pro Liberecký kraj. Ale to neznamená, že vznik této nové strany nevítám.
autor: PV