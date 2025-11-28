KHS Jihočeského kraje: 1 000 potvrzených případů lymeské boreliózy

28.11.2025 16:26 | Tisková zpráva

K 48. kalendářnímu týdnu evidují jihočeští hygienici celkem 1 000 nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy a 114 případů klíšťové encefalitidy. Výskyt lymeské boreliózy je o 424 případů vyšší než ve srovnatelném období loňska a představuje vůbec nejvyšší výskyt za dobu, kdy hygienici statistiky tohoto onemocnění vedou.

KHS Jihočeského kraje: 1 000 potvrzených případů lymeské boreliózy
Foto: kraj-jihocesky.cz
Popisek: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje - logo

V týdnu jsme u klíšťové encefalitidy zaznamenali 2 nově nahlášené potvrzené případy. Od začátku sezony je v kraji potvrzeno 114 případů, o 4 více než vloni v tomto období, vývoj výskytu tohoto onemocnění je podobný jako v předešlých sezonách. Například za loňský rok jsme zaznamenali celkem 110 případů. U lymeské boreliózy přibylo v týdnu ještě dalších 23 nově nahlášených potvrzených případů. Aktuálně evidujeme nebývalých 1 000 nahlášených a potvrzených případů, což je významný nárůst o 424 případů oproti stejnému období loňského roku. Přitom vloni jsme u lymeské boreliózy zaznamenali nejvyšší výskyt za poslední roky, 613 případů, letošní výskyt s tisícovkou případů je v našich dlouhodobých statistikách výrazně nejvíce za řadu desetiletí, kdy statistiku tohoto onemocnění sledujeme,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Od začátku roku bylo v Jihočeském kraji potvrzeno 114 případů klíšťové encefalitidy: Českobudějovicko má 24, Českokrumlovsko 20, Strakonicko a Prachaticko po 16, Táborsko a Jindřichohradecko po 15 a Písecko má 8 případů. Vloni bylo v kraji k 48. týdnu potvrzeno 110 případů.

Potvrzeno bylo v Jihočeském kraji k 48. týdnu rekordních 1 000 případů lymeské boreliózy, o 424 více než vloni v tomto období. V týdnu přibylo 24 nově nahlášených případů. Tradičně nejvíce jich je na Jindřichohradecku (236), Českobudějovicku (195), Táborsku (166) a Českokrumlovsku (158). Na Prachaticku je aktuálně 100 případů. Nižší výskyty registrují hygienici dlouhodobě na Strakonicku, kde je v dosavadním průběhu roku evidováno 67 případů, na Písecku je 78 případů.

Pro srovnání výskyt klíšťaty přenášených onemocnění v Jihočeském kraji v posledních letech

  • Výskyt lymeské boreliózy v absolutních číslech za poslední roky

  • V r. 2018 to bylo 473 případů

  • V r. 2019 to bylo 431 případů

  • V r. 2020 to bylo 367 případů

  • V r. 2021 to bylo 270 případů

  • V r. 2022 to bylo 529 případů

  • V r. 2023 to bylo 518 případů

  • V r. 2024 to bylo 613 případů

  • V r. 2025 dosud 1 000 případů

  • Výskyt klíšťové encefalitidy v absolutních číslech za poslední roky

    • V r. 2018 to bylo 121 případů

    • V r. 2019 to bylo 99 případů

    • V r. 2020 to bylo 137 případů

    • V r. 2021 to bylo 83 případů

    • V r. 2022 to bylo 130 případů

    • V r. 2023 to bylo 81 případů

    • V r. 2024 to bylo 110 případů

    • V r. 2025 dosud 114 případů

Psali jsme:

Předvánoční šok. 2195 korun za kilo cukroví srazilo Čechy do kolen
Farský (STAN): 12 let jsem byl členem správní rady Aspen Insitute
Hádka na síti. Kalousek na straně Babiše. U Šafra se vaří krev
Kdo místo Turka na zahraničí? U Motoristů víří tato jména

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , KHS Jihočeského kraje

autor: Tisková zpráva

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ premiantem v ESG transparentnosti: v mezinárodním hodnocení dosáhla skóre 97 %

22:31 ČEZ premiantem v ESG transparentnosti: v mezinárodním hodnocení dosáhla skóre 97 %

Skupina ČEZ obdržela od organizace EUPD Reserach mezinárodní ocenění ESG Transparency Award za rozsa…