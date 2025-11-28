KHS Jihočeského kraje: 1 000 potvrzených případů lymeské boreliózy

„V týdnu jsme u klíšťové encefalitidy zaznamenali 2 nově nahlášené potvrzené případy. Od začátku sezony je v kraji potvrzeno 114 případů, o 4 více než vloni v tomto období, vývoj výskytu tohoto onemocnění je podobný jako v předešlých sezonách. Například za loňský rok jsme zaznamenali celkem 110 případů. U lymeské boreliózy přibylo v týdnu ještě dalších 23 nově nahlášených potvrzených případů. Aktuálně evidujeme nebývalých 1 000 nahlášených a potvrzených případů, což je významný nárůst o 424 případů oproti stejnému období loňského roku. Přitom vloni jsme u lymeské boreliózy zaznamenali nejvyšší výskyt za poslední roky, 613 případů, letošní výskyt s tisícovkou případů je v našich dlouhodobých statistikách výrazně nejvíce za řadu desetiletí, kdy statistiku tohoto onemocnění sledujeme,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.
Od začátku roku bylo v Jihočeském kraji potvrzeno 114 případů klíšťové encefalitidy: Českobudějovicko má 24, Českokrumlovsko 20, Strakonicko a Prachaticko po 16, Táborsko a Jindřichohradecko po 15 a Písecko má 8 případů. Vloni bylo v kraji k 48. týdnu potvrzeno 110 případů.
Potvrzeno bylo v Jihočeském kraji k 48. týdnu rekordních 1 000 případů lymeské boreliózy, o 424 více než vloni v tomto období. V týdnu přibylo 24 nově nahlášených případů. Tradičně nejvíce jich je na Jindřichohradecku (236), Českobudějovicku (195), Táborsku (166) a Českokrumlovsku (158). Na Prachaticku je aktuálně 100 případů. Nižší výskyty registrují hygienici dlouhodobě na Strakonicku, kde je v dosavadním průběhu roku evidováno 67 případů, na Písecku je 78 případů.
Pro srovnání výskyt klíšťaty přenášených onemocnění v Jihočeském kraji v posledních letech
-
Výskyt lymeské boreliózy v absolutních číslech za poslední roky
-
V r. 2018 to bylo 473 případů
-
V r. 2019 to bylo 431 případů
-
V r. 2020 to bylo 367 případů
-
V r. 2021 to bylo 270 případů
-
V r. 2022 to bylo 529 případů
-
V r. 2023 to bylo 518 případů
-
V r. 2024 to bylo 613 případů
-
V r. 2025 dosud 1 000 případů
-
Výskyt klíšťové encefalitidy v absolutních číslech za poslední roky
-
V r. 2018 to bylo 121 případů
-
V r. 2019 to bylo 99 případů
-
V r. 2020 to bylo 137 případů
-
V r. 2021 to bylo 83 případů
-
V r. 2022 to bylo 130 případů
-
V r. 2023 to bylo 81 případů
-
V r. 2024 to bylo 110 případů
-
V r. 2025 dosud 114 případů
-
autor: Tisková zpráva